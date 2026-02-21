Les Éclats du Graal : vengeance au cœur du XIIe siècle

Réalité et fiction s’entrechoquent dans Les Éclats du Graal, roman historique ancré dans l’Allemagne du XIIe siècle. Michel Cornélis y déploie une fresque où passions, luttes d’influence et idéaux s’entremêlent autour d’une héroïne confrontée aux persécutions religieuses et aux injustices sociales. Le décor médiéval n’a rien d’un simple arrière-plan : il agit comme une braise constante, attisant les tensions, révélant les fractures d’une époque.

Cologne, 1163. La vie de Sibylle van Ghent bascule lorsque ses parents, cathares, sont condamnés au bûcher pour hérésie. Sauvée par Tristan, ami d’enfance, elle trouve refuge au couvent de Hildegard von Bingen, avant de rejoindre la cour de Champagne sous la protection de Marie de France. Là, son talent d’artiste s’affirme. Mais sous cette ascension affleure une colère tenace — une détermination nourrie par la perte et l’injustice.

Animée par un désir de vengeance contre l’Église, la jeune femme commet un geste audacieux : le vol du reliquaire du Précieux Sang, considéré comme le Graal de la chrétienté. La traque s’engage aussitôt, implacable, menée par les Templiers et l’abbé Eckbert von Schönau. Dans cette fuite haletante, l’héroïne affronte autant ses poursuivants que ses propres démons. Défendre ses convictions, protéger ceux qu’elle aime — chaque choix l’expose davantage.

Les éditions Fdeville nous en offrent les premières pages en avant-première :

Michel Cornélis, auteur belgo-luxembourgeois né à Bruxelles en 1967, conjugue chiffres et lettres. Son inspiration puise dans les forêts ardennaises, territoires sauvages où l’imaginaire s’enracine. Professionnel aguerri de l’organisation, des ressources humaines et des finances, il revendique plus de vingt-cinq années d’expérience de haut niveau. Installé à La Hulpe, il écrit à Neufchâteau, dans un cadre propice aux récits amples et aux destins tourmentés.

Par Inès Lefoulon

