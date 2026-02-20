Roland Gori : comment nos sociétés se dé-civilisent sans même s’en rendre compte

Roland Gori on le sait est une figure intellectuelle incontournable. Il est d’abord très probablement l’un des plus grands psychanalystes français contemporains, et sans doute l’un des esprits les plus lucides de notre époque pour penser et dénoncer les dérives de la modernité.

Dans ce dernier livre, Roland Gori explore les processus de décivilisation à l’œuvre dans nos sociétés. Le terme pourrait sembler excessif, voire même un peu usé. Pour autant il ne l’est pas. Je dirais même qu’il ne peut pas l’être, car ce que l’auteur décrit n’est pas un effondrement spectaculaire, mais une transformation lente, diffuse, insidieuse, presque imperceptible.

Une érosion du symbolique, une réduction de l’humain à de tristes fonctions mesurables, une substitution des normes techniques à la belle et grande parole vivante. La civilisation ne disparaît pas, non, elle se contracte, elle se rationalise, elle s’appauvrit. Elle devient une peau de chagrin, autrement dit : une gestion comptable.

La thèse principale de ce livre, sa pierre angulaire est d’une force essentielle. Roland Gori nous explique — sans chercher d’ailleurs à convaincre — qu’une société peut continuer à produire de la richesse, de la technologie, de l’innovation, tout en perdant ce qui fait sa dimension proprement humaine. Et c’est de là que vient le danger. Et c’est de là que viendra notre perte.

Car lorsque le soin devient protocole, lorsque l’éducation s’enferme dans des procédures, lorsque la culture se transforme en produits, lorsque la subjectivité se résume à quelques données exploitables, quelque chose se fissure dans l’expérience collective. Roland Gori met des mots sur cette fracture avec une précision remarquable, nourrie grâce à sa clinique psychanalytique tout autant que par son érudition philosophique, sociologique ou littéraire.

L’histoire des idées est constitutive de son histoire et tout en soulevant le large rideau des mutations économiques et technologiques, il nous montre que c’est le destin du sujet humain qui est aujourd’hui sévèrement en jeu.

On lit alors De-civilisation avec la certitude d’être mis en alerte. Non pas dans une rhétorique benoîtement catastrophiste, mais plutôt en vigilance, dans une sorte d’avertissement lucide. L’auteur révèle des dangers déjà présents, certes, déjà perceptibles, certes, et qui pourraient dans un avenir très proche, immédiat, transformer profondément nos manières de vivre, de penser et de transmettre. Cette dimension d’avertissement constitue l’une des grandes réussites de cet ouvrage qui ne se contente pas d’expliquer le monde, mais nous oblige à mesurer ce que nous risquons de perdre.

La puissance de la pensée ne suffirait pas sans la qualité de l’écriture. Or Roland Gori possède un talent littéraire rare chez les essayistes. Sa prose est fluide, élégante, ample, d’une clarté remarquable malgré la densité des concepts. On sent un rapport charnel à la langue, une attention au rythme, au souffle, une capacité à rendre accessibles des idées complexes sans jamais les simplifier. Il n’y a pas de « prétention inutile » chez Roland Gori et le lire procure un véritable plaisir à la fois intellectuel et littéraire.

Il faut dire que livre vient s’ajouter à une œuvre déjà considérable, dont l’importance apparaît de plus en plus nettement avec le temps. Depuis des années, Roland Gori analyse la montée de la triste « culture de l’évaluation », de la normalisation des comportements, de la transformation des métiers du soin, de ceux de l’éducation et de la culture sous l’effet des logiques gestionnaires, autrement dit financières… De-civilisation prolonge ainsi cette réflexion en lui donnant une portée anthropologique plus large encore. Il ne constitue pas une rupture, mais un approfondissement — et confirme la cohérence d’un parcours intellectuel majeur, absolument remarquable.

Il faut également souligner combien Roland Gori demeure un intellectuel vivant, engagé, présent dans l’espace public. Il est infatigable, épuisant, toujours à gauche puis à droite, aussitôt dans un train dès que son dernier patient quitte son divan de moleskine… On ne compte plus ses conférences, ses débats, ses interventions, ses rencontres.

Bref, il transmet sans cesse, sans relâche, participe activement à la circulation des idées, incarne une conception exigeante du rôle du penseur dans la cité. Cette vitalité renforce la portée de son œuvre, car elle montre que les idées peuvent encore agir, encore éclairer, encore mobiliser.

Au fond, De-civilisation est un livre essentiel. De ceux qui déplacent le regard. Un garde fou en somme — sans mauvais jeu de mots. Il accompagne longtemps le lecteur après sa lecture. Il donne envie de réfléchir, de discuter, de résister aux facilités et aux évidences contemporaines. Il rappelle surtout que la civilisation n’est jamais acquise, qu’elle demeure une construction fragile, toujours menacée, toujours à défendre, toujours à protéger…

Vincent Hein, né en 1970 à Thionville, est un psychanalyste et écrivain français. Diplômé en psychanalyse et philosophie de l'université Paul-Valéry-Montpellier-III, il a également étudié le chinois à l'INALCO et à l'École normale des langues étrangères de Pékin. Il a vécu en Chine de 2004 à 2016. Parmi ses ouvrages figurent Les Flamboyants d'Abidjan (2016), Kwaï (2018), La Disparition de Jim Thompson (2021) et Le Choix de Stanislav Petrov (2026).

