Trois morts inexpliquées, racontées dans un journal posthume

En octobre 2024, Kevin Charon est découvert pendu à l’Institut médico-légal de Paris, où il exerçait depuis plus de vingt ans. Sa mort survient peu après celle de deux collègues, eux aussi retrouvés sans vie. Trois décès rapprochés, un même lieu : les autorités cherchent à comprendre ce qui relie ces affaires.

Pour éclairer cette énigme, un document s’impose : le journal que Kevin Charon a laissé derrière lui. À travers ces pages, il retrace son parcours personnel, marqué par des fragilités et des tensions, ainsi que son quotidien de médecin légiste, confronté à la mort de manière constante.

Le récit remonte notamment à l’été 2003, durant la canicule d’août, période où un fait divers impliquant une actrice célèbre et un chanteur tout aussi connu occupait l’actualité. C’est à ce moment-là, suggère-t-il, que sa trajectoire aurait commencé à se fissurer.

Les éditions de l'Aube vous proposent les premières pages en avant-première :

Frasse Mikardsson est médecin légiste et expert judiciaire. Franco-suédois, il est également l’auteur de plusieurs romans policiers publiés aux éditions de l’Aube, où il met à profit son expérience professionnelle pour nourrir ses intrigues.

Par Clotilde Martin

