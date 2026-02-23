Victor Dixen ouvre la saga Les Mystères d’Eversand avec La suivante

Birdie Baker, étudiante en difficulté financière, répond à une annonce pour devenir la demoiselle de compagnie d’une vieille dame installée à Eversand, dans le Rhode Island. En plein hiver, elle arrive dans cette station au charme ancien, propriété d’une puissante dynastie, les Rosemore.

Sur place, elle est mise en garde par Ronan, le palefrenier du domaine, qui lui conseille de se méfier de la famille et plus particulièrement de Bellamira, l’aïeule qu’elle doit servir.

Peu à peu, Birdie comprend que son rôle dépasse celui d’une simple suivante. Elle apprend qu’elle est la dernière d’une série de jeunes femmes recrutées avant elle et mystérieusement liées au manoir. Ce qui ressemblait à une opportunité devient alors une menace : en acceptant l’offre, elle s’est peut-être condamnée elle-même. Pour espérer survivre, elle devra percer les secrets d’Eversand et affronter la malédiction qui semble peser sur les lieux depuis des générations.

Les éditions Robert Laffont vous proposent les premières pages en avant-première :

Victor Dixen est un romancier et scénariste français, né en 1979. Auteur de plusieurs séries destinées à la jeunesse, dont Phobos et Vampyria, il a reçu à deux reprises le Grand Prix de l’Imaginaire. Ses ouvrages sont traduits dans une douzaine de langues.

