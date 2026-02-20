Prix de poésie Sirène Lapérouse : les huit livres sélectionnés pour la deuxième édition

Le jury du Prix de poésie Sirène Lapérouse a dévoilé, le 17 février, la première sélection de sa deuxième édition. Huit ouvrages de poésie contemporaine francophone restent en compétition. Le lauréat sera connu le 14 avril, à Paris.
Réunis dans le salon historique Victor-Hugo du restaurant Lapérouse, à Paris, les membres du jury ont arrêté leur choix : huit recueils composeront la première sélection du Prix de poésie Sirène Lapérouse. Une liste resserrée, éclectique, qui reflète la diversité des voix poétiques publiées ces derniers mois.
Parmi les titres retenus figurent Les Forces de Laura Vazquez (Éditions du Sous-Sol), La nuit quand je te gratte le dos de François Bétrémieux (Le Castor Astral) et Des lances dans les phalanges de Clara Ysé (Seghers).
La sélection comprend également Paons de James Noël (Le Diable Vauvert), On ne dort pas même quand on dort d’Alain Duault (Gallimard), ainsi qu’Endormir l’orage de Natacha Wolinski (L’Arléa).
Deux autres ouvrages complètent cette première liste : Décharge de Séverine (Lanskine) et Glaciers de Bruno Doucey (Éditions Bruno Doucey).
La sélection finale sera annoncée le 25 mars 2026. Quant au prix lui-même, il sera remis le 14 avril 2026, à Paris, chez Lapérouse, au 51 quai des Grands-Augustins.
Créé par David Frèche et Vanessa Trigano, et placé sous la présidence d’honneur d’Émilie Patou, le Prix de poésie Sirène Lapérouse distingue une œuvre de poésie contemporaine francophone publiée dans l’année.
Le jury réunit dix membres : Tahar Ben Jelloun, Antoine Caro, Carole Chrétiennot, Thibault de Montaigu, David Frèche, Guillaume Houzé, Lara Micheli, Patrick Mille, Émilie Patou et Vanessa Trigano.
Le lauréat de la première édition était Jean Pérol pour son recueil, Le vieil air du monde, paru aux éditions du Canoë.
Crédit photo : Joseph de Vismes
Commenter cet article