Une nouvelle locataire dans le top des ventes de livres – mais une propriétaire inchangée

Quand y en a plus, y en a encore. Installée depuis des mois au sommet des meilleures ventes françaises, Freida McFadden n’a visiblement pas dit son dernier mot. Nouveau coup de massue avec La locataire, qui affole les compteurs : 81.565 exemplaires vendus en une seule semaine.

Et derrière ? La machine continue. La femme de ménage écoule encore 19.982 exemplaires. À la troisième place, La femme de ménage voit tout ne voit pas sa cadence faiblir avec 19.412 ventes supplémentaires.

En quatrième position, La femme de ménage t.2 ; les secrets de la femme de ménage. En cinquième, La psy. Et à la septième place, La femme de ménage t.3 ; la femme de ménage se marie. Respectivement : 18.512, 13.825 et 12.601 exemplaires.

Les traductions des différents romans sont toutes de Karine Forestier, pour J'ai Lu et City.

Le manga perce le mur américain

Première semaine et entrée directe dans le classement : Les carnets de l'apothicaire tome 16, de Natsu Hyuuga et Itsuki Nanao (Ki-oon) (traduit par Géraldine Oudin), grimpe à la sixième place. Déjà 12.640 lecteurs au rendez-vous.

Toujours en poche, L'orpheline d'Auschwitz d'Anna Stuart (traduit par Marc Signala, J'ai lu) ne bouge pas d’un millimètre : huitième place, comme la semaine dernière, avec 11.753 exemplaires vendus.

La semaine dernière, c’était un coup dur. Cette fois, c’est le coup de massue. Pierre Lemaitre recule nettement : Les belles promesses (Calmann-Lévy) tombe à la neuvième place avec 10.393 ventes.

Pour clôturer le top 10, Maxime Chattam fait son entrée : Prime time (Pocket) atteint la dixième place avec 9062 exemplaires écoulés.

La découverte de la semaine

Et pendant que tout le monde regarde le sommet, Freida McFadden signe aussi la plus forte remontée de la semaine avec La locataire : 171 places gagnées en sept jours : phénoménal.

Pour celles et ceux qui veulent changer d’air, voici la deuxième meilleure performance : Maylis de Kerangal avec Jour de ressac, aux éditions Verticales, sorti le 15 août et désormais de retour en poche, elle gagne 115 places.

Le point de départ : le corps d’un homme est retrouvé sur une plage du Havre. Les policiers ignorent son identité. Seul indice, un numéro de téléphone inscrit sur un ticket de cinéma glissé dans la poche du défunt. Celui de la narratrice, doubleuse de cinéma d’une cinquantaine d’années. Elle se retrouve alors mêlée à une affaire dont elle semble ne rien savoir.

Le marché

La septième semaine confirme l’élan. Les ventes atteignent 4,98 millions d’exemplaires, contre 4,70 millions en S06. Même tendance côté chiffre d’affaires, qui grimpe de 58,68 millions € à 62,30 millions €.

Les grandes surfaces spécialisées restent le moteur du marché avec 2,62 millions d’exemplaires vendus. Derrière, les librairies totalisent 1,61 million, et les grandes surfaces alimentaires 0,76 million. En volume, cela donne 53 % pour les grandes surfaces spécialisées, 32 % pour les librairies et 15 % pour l’alimentaire.

En valeur, le podium ne bouge pas. 33,21 millions € pour les grandes surfaces spécialisées, 21,64 millions € pour les librairies et 7,44 millions € du côté des GSA. Soit 53 %, 35 % et 12 % du chiffre d’affaires.

