La mort clandestine

« La promesse qu’elle me fait, ce soir, pour la première fois, de vouloir vivre avec moi lorsque sa fille aura dix-huit ans. La promesse qu’elle me fait, ou plutôt sa demande, de nous parler jusqu’à la mort.Elle voudrait que nous nous parlions jusqu’à la fin. La promesse qu’elle me fait de ne rien prévoir, ne rien promettre. »

Il et elle, pour une histoire qui fait vibrer cette urgence, cette injonction à aimer – aimer passionnément, de toutes ses forces, à en perdre la tête… Lui a décidé de venir seul dans cette ville loin de tout ce qu’il connaît, lui qui est marié, lui qui est papa d’une petite fille. Il est ici pour travailler. Elle, en revanche, est professeure des écoles, aussi originaire de France. Elle aussi a une famille, un mari qui souhaite contrôler ses faits et gestes, cloisonner sa liberté. Lui est juif, elle est de confession musulmane, pratiquante. Ensemble, là où l’interdit flotte dans l’air, sauront-ils écrire leur histoire ?

Hadrien Laroche nous propose ici un récit tissé avec douceur, qui oscille entre deux points de vue. Lui, à la première personne ; elle, dans un journal qu’elle écrit pour lui partager sa réalité. À travers un maniement élégant et poétique des mots, c’est une alchimie inexplicable entre deux êtres qui n’étaient pas faits pour se rencontrer… et encore moins pour s’aimer avec autant de force. En particulier dans un contexte social tel que celui-ci, où la religion écrase tout potentiel d’émancipation pour une femme qui refuse la soumission. C’est beau, c’est passionnant… Un roman qui se glisse entre nos tripes, avec cette question, à chaque page : l’amour gagnera-t-il vraiment, à la fin ?