Best-sellers : la guerre culturelle passe par les livres

Créé en 1999, le palmarès des meilleures ventes de livres francophones de L’Express (hors format poche et livres illustrés) se fonde sur les données d’Edistat, et offre chaque année une photographie des lectures qui ont marqué les douze derniers mois.

Pour cette 26e édition, une vingtaine d’auteurs, confirmés ou émergents, se sont retrouvés le 18 février au Royal Monceau, dans le 17e arrondissement de Paris, aux côtés de leurs éditeurs.

Le roman domine le classement

Comme les années précédentes, le roman occupe la majorité des places. Laurent Mauvignier décroche la première place avec La Maison vide (Éditions de Minuit). Une consécration pour la littérature dite exigeante. À la deuxième position, Joël Dicker poursuit sa trajectoire avec La Très Catastrophique Visite du Zoo (Rosie & Wolfe), démontrant une nouvelle fois sa capacité à fédérer un lectorat fidèle.

Le phénomène de la dark romance confirme sa puissance commerciale avec la double présence de Sarah Rivens, dont Lakestone (tomes I et II, Hlab) figure parmi les meilleures ventes. Le classement fait également la part belle aux signatures majeures de la scène littéraire francophone, parmi lesquelles Emmanuel Carrère, Pierre Lemaitre, Amélie Nothomb, Leïla Slimani, Nathacha Appanah, David Foenkinos, Valérie Perrin, Bernard Minier et Michel Bussi. La nouvelle venue, Adèle Yon, s'offre une belle 5e place.

Au-delà du roman dit « littéraire », le classement confirme la vitalité du polar et du thriller, soulignant une fidélité durable aux auteurs dont les univers sont déjà identifiés.

Si les romans dominent numériquement le classement, la présence très visible des essais politiques révèle une séquence éditoriale marquée par la polarisation. La troisième place de Salomé Saqué avec Résister (Payot) s’inscrit dans une tradition d’essais engagés de la gauche socio-démocrate, appelant à une mobilisation civique face aux dérives autoritaires et aux inégalités croissantes.

Une autre de ses figures, aujourd'hui streamer Twitch, Clément Viktorovitch, s'est également hissé dans le top 50 Edistat, avec une thèse : la macronie nous mentirait plus que les précédents...

Les temps changent (vite)

À l’autre extrémité du spectre, Jordan Bardella, dirigeant d’un parti classé à l’extrême droite par le Conseil d’État, figure au palmarès avec Ce que veulent les Français, son deuxième ouvrage publié chez Fayard.

L’an passé, l’hypothèse de sa venue avait suscité une vive polémique. Le Prix Goncourt 2024 Kamel Daoud et son éditrice Karina Hocine déclinaient le déjeuner, à l’instar du Prix Renaudot 2024 Gaël Faye, du Grand Prix du roman de l’Académie française et Prix Femina Miguel Bonnefoy, de la lauréate du Goncourt des lycéens Sandrine Collette ou encore du Renaudot des lycéens Olivier Norek. David Foenkinos, Thomas Schlesser, Philippe Collin, Joël Dicker, Franck Thilliez, Mélissa Da Costa, Valérie Perrin et Cédric Sapin-Defour auraient eux aussi choisi de ne pas s’y rendre.

Cette année, sa présence n’a pas suscité les mêmes interrogations. Il n’était finalement pas présent, contrairement à Nicolas Sarkozy, qui l’avait reçu quelques mois plus tôt. Mais cette absence de débat peut aussi être interprétée comme le signe d’une forme de normalisation du Rassemblement national à l’approche de 2027, un processus accompagné depuis plusieurs mois par les médias du groupe Bolloré, entre autres.

Une normalisation qui trouve un écho institutionnel lorsque l’Assemblée nationale observe une minute de silence en hommage à un militant ayant participé au défilé organisé par le C9M en mai 2025. Une manifestation qualifiée de néo-fasciste par plusieurs observateurs, dont la tête de cortège arborait des tambours que certains ont comparés à ceux des jeunesses hitlériennes...

On notera également la présence de Populicide, signé par l’une des figures de proue de CNews, Philippe de Villiers, classé 12ᵉ. L’ouvrage développe une thèse centrée sur le déclin de la France, l’« affaissement » des valeurs nationales et la transformation du peuple français.

LFI face à ses critiques

Dans le même temps, La Meute (Flammarion), des journalistes de Libération et du Monde, Charlotte Belaïch et Olivier Pérou, enquête consacrée aux méthodes et aux luttes internes de La France insoumise, participe à une mise en cause d’un autre pôle de radicalité, cette fois situé à gauche de l’échiquier. Au menu : intimidations et dérives internes, des accusations alors rejetées par LFI.

Olivier Pérou s’était vu refuser l’accréditation aux universités d’été de La France insoumise, après la parution de son enquête, largement relayée dans les médias. Le directeur du Monde et la Société des rédacteurs avaient alors dénoncé une atteinte à la liberté de la presse et un précédent grave. LFI a justifié sa décision en invoquant des manquements déontologiques et des informations qu’elle juge diffamatoires, tout en assurant que le journal reste le bienvenu. L’affaire a suscité de nombreuses réactions, dont celle d’Edwy Plenel, qui y avait vu une dérive autoritaire.

Un autre qui a eu mail à partir avec La France insoumise, présent sur la traditionnelle photo du déjeuner : Omar Youssef Souleimane, pour son ouvrage publié chez Plon, au titre très hollywoodien des Complices du mal. L’ouvrage accuse le mouvement d’« alliance trouble » avec l’islamisme et évoque des liens supposés entre certains candidats insoumis et des projets compatibles avec la charia.

Quelques jours avant sa parution, le mouvement mené par Jean-Luc Mélenchon avait cette fois adressé une mise en demeure à l'éditeur pour obtenir, sous 24 heures, la communication du livre. Par la voix de son avocat, Me Mathieu Davy, LFI affirmait vouloir vérifier des passages jugés « infondés et attentatoires à son honneur », tout en niant toute volonté de censure.

Plusieurs personnalités, dont Valérie Pécresse et Éric Naulleau, avaient apporté leur soutien au réfugié syrien naturalisé français et journaliste au Point et à L’Express. Le 22 septembre, le tribunal judiciaire de Paris a débouté le parti, estimant qu’une communication anticipée constituerait une atteinte grave à la liberté d’expression, et a condamné LFI à verser 1.500 euros au groupe Place des Éditeurs (Editis).

Deux pôles antagonistes, deux formes de conflictualité, mais un même phénomène : la centralité médiatique des forces dites « radicales » : d’un côté, la priorité nationale, de l’autre, le SMIC à 1600 euros.

Une bataille culturelle par livres

L’Heure des prédateurs de Giuliano da Empoli (Gallimard), qui analyse la montée des populismes et la transformation des démocraties libérales, offre un cadre théorique, du point de vue la social-démocratie, à cette confrontation des blocs. L’essai met en lumière la personnalisation du pouvoir, l’usage stratégique des émotions et la fragilisation des institutions représentatives.

Pris ensemble, ces titres dessinent un paysage éditorial traversé par les tensions idéologiques contemporaines : affirmation d’une droite national-populiste, critique du mouvement de gauche radicale, que certains, dont le ministère de la Culture, Emmanuel Macron ou encore François Hollande, qualifient désormais d’« extrême gauche », réflexion intellectuelle sur l’érosion démocratique, et appel à la résistance civique.

Le palmarès ne reflète pas seulement des succès de librairie : il cartographie une scène politique fragmentée où le livre est devenu un outil central de bataille culturelle.

Le palmarès Edistat est à découvrir ci-dessous :

Crédits : la photo du déjeuner des auteurs du palmarès 2026 de L’Express (© L’Express)

