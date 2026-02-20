Albin Michel restructure Humensis : naissance de Terre Neuve, dirigé par Muriel Beyer

Cette réorganisation distingue désormais trois pôles au sein de l’ancien ensemble : un pôle littérature générale, désormais regroupé sous le nom Terre Neuve et placé sous la direction de Muriel Beyer ; un pôle académique autour des PUF et de « Que sais-je ? » ; et un troisième pôle consacré à l’édition éducative.

Terre Neuve regroupe les marques de littérature générale, parmi lesquelles les Éditions de l’Observatoire, Passés Composés, Les Équateurs, Belin Éditeur et Herscher.

Cette réorganisation interne vise à mutualiser les fonctions stratégiques. Les maisons conservent leur identité éditoriale propre, tandis que les services transversaux - commercial, marketing et presse - sont désormais coordonnés à l’échelle du pôle.

Trente ans au service du livre

Dans ce cadre, David Strepenne prend la direction du service commercial et marketing de Terre Neuve, avec une responsabilité transversale sur l’ensemble de ces maisons. Professionnel aguerri du secteur, il dispose de près de trente ans d’expérience dans l’édition à des postes de direction commerciale et marketing.

Avant de rejoindre Terre Neuve en février 2026, il occupait depuis octobre 2024 les fonctions de directeur commercial aux Éditions Faton, où il pilotait notamment la stratégie de tarification et le développement commercial.

Il a précédemment exercé les mêmes responsabilités chez Plon (2022-2024) et XO Éditions (2017-2022), après avoir été directeur commercial et marketing chez Fayard entre 2009 et 2017, et chez Calmann-Lévy de 2002 à 2009. Ces différentes expériences lui ont permis d’intervenir sur des catalogues généralistes mêlant littérature, documents et essais, dans un environnement concurrentiel structuré.

Son parcours débute dans les années 1990 avec des responsabilités commerciales et marketing à la Réunion des Musées Nationaux, puis aux Éditions du Seuil, avant un passage chez Lost Boys Interactive en tant que directeur de clientèle.

Au fil de sa carrière, David Strepenne a développé une expertise en stratégie de tarification, pilotage budgétaire, développement commercial et management d’équipes, associant vision stratégique et connaissance fine des réseaux de diffusion et de distribution.

Une mutualisation des équipes

La réorganisation autour de Terre Neuve concerne également le service de presse, désormais mutualisé pour les marques de littérature générale. Celui-ci est dirigé par Amandine Dumas, responsable du service de presse, et réunit Maïa Gros et Lola Schidler, attachées de presse, ainsi qu’Adeline Soetens en tant qu’assistante. Estelle Lemaitre, indépendante, intervient sur la littérature ainsi que certains essais littéraires et philosophiques.

Cette structuration vise à harmoniser les stratégies commerciales et médiatiques entre les différentes maisons, tout en conservant leurs lignes éditoriales distinctes.

Fondées en décembre 2016, les Éditions de l’Observatoire constituent l’un des piliers du pôle Terre Neuve. Maison généraliste intégrée au groupe Humensis (Albin Michel) et dirigée par Muriel Beyer, elle publie essais, documents, romans français et étrangers, avec une ligne éditoriale centrée sur l’analyse de l’actualité et des transformations contemporaines.

Le catalogue fait coexister penseurs, responsables politiques, journalistes et écrivains confirmés ou émergents. Parmi les auteurs publiés figurent notamment Michel Onfray, Gilles Kepel, Muriel Barbery, Abel Quentin, Gaspard Koenig ou encore Nicolas Sarkozy.

