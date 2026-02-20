Kazé version 2026 : un nouveau directeur éditorial pour relancer la marque

Avec cette nomination, l’éditeur affiche clairement son ambition : consolider son catalogue, renforcer ses partenariats internationaux et redonner à Kazé une place structurante dans le paysage manga hexagonal.

En décembre dernier, Pegasus Manga annonçait qu’après trois ans sous l’appellation Crunchyroll Manga, la marque reprendrait son nom d’origine : Kazé. Une décision présentée comme un retour aux sources pour un label qui a marqué plus de trente ans d’édition manga en France et en Allemagne.

Un profil expérimenté du marché manga

Professionnel reconnu du secteur, Mehdi Benrabah cumule plus de quinze ans d’expérience au sein d’acteurs majeurs de l’édition manga en France.

Depuis 2015, Mehdi Benrabah occupait le poste de directeur éditorial chez Pika Édition (Hachette Livre). À ce titre, il pilotait la stratégie éditoriale print de plusieurs labels, parmi lesquels Pika Manga et Pika Wavetoon, développé aux côtés du studio coréen Red Ice. Il a également accompagné le lancement de Pika Ediciones en Espagne, participant ainsi à l’expansion internationale de la marque.

Au cours de cette période, il a supervisé le développement de séries devenues incontournables sur le marché français, telles que L’Attaque des Titans de Hajime Isayama, Fairy Tail de Hiro Mashima, L’Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama ou encore Blue Lock, scénarisé par Muneyuki Kaneshiro et dessiné par Yusuke Nomura.

Son action ne s’est toutefois pas limitée à l’acquisition et à la gestion de grandes licences japonaises. Il s’est également investi dans la création et la mise en avant de contenus originaux, notamment Dreamland de Reno Lemaire et Hajime ! – Teddy Riner : l’ascension d’une légende, manga consacré au judoka français, scénarisé par Jean-David Morvan.

Avant son passage chez Pika, Mehdi Benrabah avait déjà exercé des responsabilités éditoriales chez Kazé Manga, où il avait conduit l’acquisition et le développement de titres comme Haikyu!! de Haruichi Furudate et Black Clover de Yūki Tabata. Son retour dans l’univers Kazé s’inscrit ainsi dans une continuité à la fois professionnelle et stratégique, marquée par une connaissance approfondie de la marque et de ses enjeux.

Une expertise tournée vers le Japon et l’international

Diplômé de l’INALCO en langue et commerce international japonais, Mehdi Benrabah s’est construit un profil à la croisée des enjeux éditoriaux et des relations avec le marché nippon. Dans un secteur où l’accès aux catalogues japonais repose sur des partenariats étroits et durables, cette double compétence pèse lourd. Elle suppose à la fois une connaissance fine des attentes des ayants droit et une capacité à adapter les lignes éditoriales au marché français.

Son parcours reflète cette articulation entre sélection de licences, développement de séries sur le long terme et vision stratégique du positionnement d’un catalogue. À l’heure où le manga représente une part déterminante du chiffre d’affaires du livre en France et où la concurrence entre éditeurs s’intensifie, la dimension internationale et la solidité des réseaux apparaissent comme des facteurs décisifs.

Pour Pegasus Manga France, l’arrivée de Mehdi Benrabah s’inscrit dans une volonté affichée de stabiliser et de repositionner Kazé. La marque, qui a connu plusieurs phases de transformation ces dernières années, doit désormais consolider son identité et clarifier sa trajectoire éditoriale.

Hideki Iyama-Desseigne, Global Publisher, Manga International chez Pegasus Manga, met en avant la nécessité d’un « pilotage éditorial solide » et d’une « vision claire à long terme ». Il souligne que l’expérience acquise par Mehdi Benrabah chez Kazé par le passé, puis au sein d’un des principaux éditeurs manga français, doit permettre de structurer le catalogue et de renforcer les liens avec les éditeurs japonais. L’objectif affiché est celui d’une maison « stable, fiable et durable », tant pour les partenaires que pour le lectorat.

Dans un marché où les lancements se multiplient et où les rythmes de publication s’accélèrent, la question de la cohérence éditoriale et de la continuité stratégique devient centrale.

Une ambition éditoriale revendiquée

De son côté, Mehdi Benrabah présente son arrivée comme un retour cohérent dans son parcours. Il évoque la possibilité de bâtir une ligne éditoriale ambitieuse, attentive à la diversité du manga et à l’évolution du marché français.

Au-delà des déclarations d’intention, l’enjeu sera de traduire cette ambition dans les choix concrets à venir : acquisitions, développement de nouvelles licences, positionnement des collections et articulation avec les partenaires japonais.

