Affaire Epstein : un projet de livre de Jack Lang intrigue la justice

Au sein des « Epstein Files », un échange de novembre et décembre 2012 attire l’attention. Il concerne la promesse de deux virements de 50.000 € destinés à une structure fondée par Jack Lang.

Selon Le Monde, Caroline Lang transmet à Jeffrey Epstein les coordonnées bancaires de l’Association des cultures du monde (ADCM), créée par son père en 1993. Le lendemain, l'Américain répond que « la fondation va faire le premier virement de 50.000 € ». Le 12 décembre, son comptable évoque un « autre virement de 50.000 € ».

Dans un message, le financier fait référence à leur « discussion sur les trois princes et princesses et leur cursus culturel ». Sans que la chose soit définitivement confirmée, il pourrait s’agir d’un projet d’ouvrage intitulé L’Education d'un Petit Prince pour tous nos enfants, sur lequel travaillait alors Jack Lang. Fin janvier 2013, l’ancien ministre aurait transmis à Jeffrey Epstein un résumé de son manuscrit. Le livre ne sera jamais publié.

Début février, Caroline Lang a affirmé, toujours au Monde, que les 100.000 € « n’ont finalement pas été versés », le projet ayant été abandonné. Jack Lang a, de son côté, assuré n’avoir perçu aucune somme d'argent de la part de Jeffrey Epstein.

Une association peu active comme intermédiaire

Fondée en 1993 par Jack Lang après son départ du ministère de la culture, cette Association des cultures du monde avait pour objet de promouvoir des initiatives culturelles et de favoriser les échanges entre milieux artistiques et scientifiques.

Cependant, l’association n’a laissé que peu de traces publiques d’activité. Dans un ouvrage d’enquête publié en 2009, L’Argent des politiques, signé Christophe Dubois et Marie-Christine Tabet chez Albin Michel, elle est même qualifiée d’« association fantôme ».

Dans un courriel, Caroline Lang précise que les fonds ont été adressés à l’ADCM, « organisation à but non lucratif », et non sur le compte personnel de son père, ajoutant qu’aucun accord formel n’était nécessaire. Reste à déterminer si les virements ont effectivement été exécutés - point central des investigations en cours.

Une enquête financière élargie

Cet épisode précède de plusieurs années la création d’une société offshore domiciliée aux îles Vierges britanniques, Prytanee LLC, révélée par Mediapart. Selon le site d’investigation, cette structure, fondée en 2016 par Caroline Lang en lien avec Jeffrey Epstein, était présentée comme liée au marché de l’art.

Le Parquet national financier (PNF) a ouvert, le 6 février, une enquête pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée », confiée à l’Office national anti-fraude (Onaf). Des perquisitions ont notamment été menées à l’Institut du monde arabe (IMA), que Jack Lang dirigeait depuis 2013.

Les documents publiés aux États-Unis mentionnent également Caroline Lang parmi les bénéficiaires désignés dans un testament signé par Jeffrey Epstein peu avant sa mort. Elle a déclaré ne pas avoir eu connaissance de cette disposition au moment des faits et conteste toute implication irrégulière.

Dans la foulée des révélations, Caroline Lang a quitté la présidence d’un syndicat professionnel du secteur audiovisuel. Sur RTL, l'avocat de Jack Lang a dénoncé des accusations infondées et assuré que son client répondrait point par point aux éléments évoqués. À ce stade, l’enquête du Parquet national financier vise à établir la nature exacte des relations financières entretenues avec Jeffrey Epstein et à déterminer si des infractions fiscales ont pu être commises.

Le 17 février, l’association AC !! Anticorruption a déposé une nouvelle plainte visant notamment des soupçons de détournement de fonds publics et d’usage de faux. L’association indique avoir reçu des courriels de lanceurs d’alerte qu’elle considère comme des éléments supplémentaires. Jack Lang, 86 ans, affirme être « totalement serein » et assure n’avoir « rien à cacher », selon des déclarations rapportées par l’AFP.

Un livre, l'autre

En parallèle, les éditions Gallimard ont décidé de reporter la parution de Ma vie avec François Mitterrand, le prochain ouvrage de Jack Lang, initialement annoncé pour mai 2026. Il ne s’agirait pas d’une annulation mais d’un report, l’éditeur évoquant un manuscrit qui ne serait pas achevé.

Ce décalage intervient alors que l’ancien ministre est cité dans les retombées françaises de l’affaire Epstein et que l’enquête du PNF est en cours. Jack Lang a, dans ce contexte, annoncé sa démission de la présidence de l’Institut du monde arabe, une décision présentée comme destinée à préserver l’institution.

Anne-Claire Legendre a été élue à l’unanimité, le 17 février, à la présidence de l’institut. Diplomate de carrière, arabophone et spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient, elle était jusqu’ici conseillère d’Emmanuel Macron pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. À 46 ans, elle devient la première femme à diriger l’institution. Son mandat court au moins jusqu’en décembre, avec possibilité de reconduction.

