Un album illustré pour aider les enfants à comprendre leurs sentiments

Nous traversons chaque jour une multitude d’émotions, parfois fugaces, parfois plus persistantes. Dans cet album, elles prennent la forme d’un hôtel imaginaire, vaste et accueillant, où chacune peut séjourner le temps nécessaire.

La narratrice, une petite fille qui veille sur les lieux, attribue à chaque émotion une chambre adaptée, attentive à leurs besoins et à leur place. Certaines occupent tout l’espace, d’autres se glissent plus discrètement dans les couloirs, mais toutes sont reçues avec la même attention.

Au fil des pages, les émotions se matérialisent en formes et en couleurs variées, donnant à voir la diversité des sentiments qui composent chacun d’entre nous. Le livre propose ainsi une exploration visuelle et sensible du monde intérieur, invitant à identifier, comprendre et accepter ce qui nous traverse. L’album suggère que chacun porte en soi un « hôtel » personnel dont il convient de prendre soin pour mieux vivre avec soi-même et avec les autres.

Les éditions Obriart vous proposent les premières pages en avant-première :

Lidia Brankovic est une autrice et illustratrice basée à Berlin, où elle est née et a grandi. Formée au design, elle a consacré ses études aux livres d’images, sous la direction de Sven Volker. Le Grand hôtel des émotions est son premier album. Depuis, elle a publié plusieurs autres ouvrages illustrés et mène parallèlement des projets dans les domaines éditorial, culturel et commercial. Elle vit et travaille toujours à Berlin.

Catherine Tron-Mulder traduit du néerlandais, de l’anglais et de l’italien. Formée à l’École supérieure d’interprètes et de traducteurs, puis au Centre européen de traduction littéraire et à l’École de traduction littéraire, elle a signé de nombreuses traductions en jeunesse, bande dessinée et livres d’art, publiées notamment chez Milan, Rue du monde, La Joie de lire, Flammarion Jeunesse, Actes Sud et Dupuis. Elle travaille aussi comme lectrice pour plusieurs maisons d’édition.

Par Clotilde Martin

