BD : Petit à Petit, en redressement judiciaire, racheté par Hachette Livre

En décembre 2025, alors qu'ActuaLitté révélait le placement en redressement judiciaire de la maison d'édition de bandes dessinées Petit à Petit, Olivier Petit, son créateur et dirigeant, commentait : « Les gros éditeurs du secteur pratiquent la politique de la terre brûlée, en occupant un terrain qui n’est du coup plus assez disponible pour les éditeurs indépendants. Nos titres restent deux semaines en librairie, contre deux mois auparavant. Je crains qu’un monopole des grandes entreprises se développe, au détriment des petites. C’est déjà le cas, et cela va empirer. »

L'annonce de ce 20 février est loin de lui donner tort, puisque le groupe Hachette Livre se présente comme le repreneur de Petit à Petit, « référence du Docu BD et de la bande dessinée patrimoniale ».

L'acquisition, effective depuis le 18 février dernier, permet à Lagardère Publishing de mettre la main sur un catalogue de 250 titres, et de renforcer son pôle BD, en intégrant la structure aux côtés des Éditions Albert René, de Pika Édition, de nobi nobi !, de Mangetsu, de Marabulles et de Robinson.

« L’arrivée des Éditions Petit à Petit enrichit notre offre éditoriale avec un catalogue reconnu pour sa qualité et sa singularité », se réjouit Isabelle Magnac, directrice de la branche Hachette Illustré. Olivier Petit, pour sa part, se dit « heureux que Petit à Petit poursuive son histoire au sein d’Hachette Livre, un groupe dont la solidité et l’expérience offrent un cadre porteur pour l’avenir ».

L'opération financière s'inscrit dans un contexte très difficile pour les maisons d'édition indépendantes, et plus particulièrement dans le domaine de la bande dessinée, où les coûts de fabrication restent élevés. Ces derniers mois, plusieurs maisons ont alerté sur leurs situations, de Rouquemoute à L'Association, en passant par çà et là.

