Le présage des oiseaux de Myriam Chirousse : histoire d’une promesse de paix

Elle ne comprend pas ce revirement et cette attaque soudaine. Alors que son mari part au combat, elle décide d’organiser la résistance tout en se remémorant la genèse de cette paix.

Myriam Chirousse signe un roman digne d’une épopée historique, le parcours de vie d’une petite fille éprise de paix à la suite du décès de son frère lors d’une guerre, et qui fait vœu de tout faire pour qu’elle existe. Mais être une femme dans ce royaume et à cette époque est difficile et périlleux : ce sont les hommes qui gouvernent et qui décident de leurs destins.

Ainsi, promise à un héritier pour maintenir des alliances, elle se marie avec le frère de celui-ci à la suite de son décès par accident, et cette mort pèsera sur son couple et ses relations avec la belle famille. Elle s’enferme dans un château lugubre, dans lequel son époux rend une justice sanguinaire et s’adonne au plaisir de la chasse.

Seule dans ses appartements, servis par une femme aussi dévouée que mystérieuse, rencontrée par hasard, elle s’ennuie et songe au passé et sa rencontre troublante avec le roi de Sassénie.

Écrit comme un conte, Le présage des oiseaux aborde la place des femmes dans la société aussi bien que le don de soi pour une cause universelle. Mettre de côté ses sentiments pour se mettre au service d’un royaume et de ses sujets. Mais lorsqu’on est promise au service de l’état, a-t-on le droit d’aimer ?

Elyria tombe amoureuse, mais vivre cette relation est impossible tant son rôle et son rang lui interdisent un rapprochement avec celui avec qui elle scelle un pacte secret. Alors pourquoi, dix-huit ans après, vient-il à envahir son royaume ?

D’une écriture tendre et avec beaucoup de nuances dans l’étude des caractères des personnages, Myriam Chirousse nous invite à partager le destin de Elyria, princesse au grand cœur, idéaliste au caractère bien trempé, vivant dans un univers masculin dans lequel l’ambition et la force sont associées au pouvoir.

Alors, comment convaincre et imposer des idées de paix ? Il faut parfois du courage et de la volonté pour parvenir à ses fins, et c’est le souvenir d’une promesse qui, faite à un amour impossible, qui va donner cette force à Elyria de continuer malgré tout. Un conte d’actualité, rempli d’espérance.

Par Christian Dorsan

Contact : contact@actualitte.com