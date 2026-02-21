Le professeur d'anglais de Mathieu Pieyre : toujours se réjouir de ce qui a été

Combien d’enseignants avons-nous eus pendant notre scolarité qui nous a marqués ? Nous avons tous jalousé les étudiants du film Le cercle des poètes disparus, d’avoir rencontré un John Keating qui ne se contentait pas d’enseigner, mais d’ouvrir les esprits à des horizons plus grands.
Le 21/02/2026 à 09:49 par Christian Dorsan
21/02/2026 à 09:49
Dans les années 70, le narrateur est lycéen, son année scolaire va être bouleversée par l’arrivée d’un nouveau prof d’anglais, M.Wilder. Un lien particulier s’établit avec celui qui va devenir son mentor.
De père anglo-saxon, il a passé sa jeunesse aux USA, il apporte un vent de fraîcheur et une pédagogie différente, plus moderne, qui suscite l’adhésion de ses élèves.
Que reste-t-il de ses années lycéennes ? Pour Mathieu Pieyre, si les noms de ses camarades s’estompent — deux ou trois restent quand même en mémoire — le souvenir le plus prégnant, est ce jeune professeur, exotique par sa double nationalité et sa jeunesse, avec qui il développe une affection et une relation presque intime.
Le lycéen va découvrir des lectures hors programme scolaire, partager des séances de films et écouter des disques chez lui. M. Wilder est un homme de partage et de transmission, il pousse ses étudiants à s’émanciper et aller plus loin dans leurs réflexions en les exhortant : « Soyez audacieux. Soyez différents ».
L’auteur, à travers ce roman qui parait en poche chez Arléa (sorti en 2022 et couronné du Prix Alain-Fournier en 2023), rend hommage aux professeurs animés et enthousiastes, qui aiment enseigner. Par petites touches, il va se dévoiler (romans à lire, chansons à écouter, faits de société sur le mouvement gay) et susciter un engouement auprès des lycéens et d’un cercle réduit qu’il pousse dans les études.
Écrit à la manière de Proust, l’évocation d’un passé heureux, nostalgique d’une époque insouciante durant laquelle tout semble possible, l’auteur s’est servi de son journal intime — commencé à l’âge de 15 ans — comme documentation pour renouer avec ses souvenirs.
Devenu adulte, notre ex-lycéen vit à New York, cherche à retrouver ce professeur pour rendre un livre prêté — The Folded leaf de William Maxwell — et apprend son décès vingt ans après à la lecture d’un avis de souvenirs dans Le Monde. Commence alors une enquête dans les colonnes du quotidien français, afin de retrouver à rebours l’avis de décès. Ponctués de citations et références littéraires, ces avis attestent de l’attachement de ce professeur à la littérature et l’affection que lui portait son compagnon.
Ce roman délicat, d’une écriture raffinée, revisite les aspirations des adolescents dans cette période particulière , intense , formatrice, durant laquelle ils sont tiraillés entre le devoir de bien faire pour réussir et une soif de liberté et de transgression.
La littérature est un liant, un passeur d’idée et de sentiment. Alors, si vous avez un remerciement à exprimer à un de vos profs, un livre à rendre ou toute autre chose, faites-le avant qu’il ne soit trop tard. Matthieu Pieyre retranscrit à la toute fin du roman ce graffiti new-yorkais : « La vie offre plus que ce qu’on trouve dans les livres. Mais pas tellement plus ». Rien à rajouter.
Par Christian Dorsan
Paru le 08/01/2026
180 pages
Arléa Editions
10,00 €
