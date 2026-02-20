Contrefaçon : la culpabilité présumée des IA examinée par le Conseil d'État

En tant que conseiller juridique de luxe du gouvernement ; le Conseil d’État examinera donc le projet de loi, afin d’en vérifier la conformité. Rappelons-en brièvement les contours. Intitulé Présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA, il modifierait le Code de la Propriété intellectuelle, en introduisant un nouvel article.

L. 331-4-1, de son petit nom de code, explique : « Sauf preuve contraire, l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été exploité par le système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation. »

Autrement dit, il inverse la charge de la preuve : ce n’est plus à l’auteur de démontrer que son œuvre a été utilisée ; c’est au développeur ou à l’exploitant du système d’IA de prouver qu’elle ne l’a pas été. De la sorte, les députés renforceraient la protection des titulaires de droits face aux systèmes d’intelligence artificielle en facilitant la reconnaissance d’une utilisation non autorisée.

La rue de Valois avait exprimé des réserves polies, dès le mois de décembre, émettant quelques doutes quant à la « sécurité juridique ». Et la ministre de la Culture de s’abriter derrière la nécessité d’une analyse qui établira la faisabilité. Le député Pierre Ouzoulias s’était ému auprès de L’Informé d’un double discours : côté ville, la promesse de soutenir le texte, côté cour, le ministère ferait « courir le bruit que cette proposition de loi serait anticonstitutionnelle ou opposée à la réglementation européenne ».

Saisir le Conseil d’État apporterait donc la garantie nécessaire pour qu’aboutisse cet article. Dans une précédente analyse de la PPL, ActuaLitté pointait de multiples écueils, dont certains particulièrement délicats.

De fait, le projet de loi sénatorial repose sur une présomption d’exploitation d’œuvres protégées par une IA dès lors qu’un « indice » le laisse supposer. Or, cette notion demeure imprécise. L’absence de définition claire fragilise la sécurité juridique et ouvre la voie à des interprétations extensives, variables selon les juridictions.

Le texte prévoit en outre un renversement de la charge de la preuve : il reviendrait aux opérateurs de démontrer qu’aucune œuvre protégée n’a servi à l’entraînement. Cette exigence se heurte à la réalité technique des modèles génératifs.

L’apprentissage repose sur des masses de données intégrées de manière statistique, sans conservation d’une traçabilité individualisée. Reconstituer l’origine précise de chaque donnée s’avère, dans bien des cas, matériellement impossible.

La faisabilité du dispositif se heurte également à l’absence de système unifié de traçabilité des œuvres dans plusieurs secteurs culturels. Sans bases consolidées ni mécanismes de marquage standardisés, établir ou exclure l’utilisation d’un contenu déterminé devient structurellement incertain.

Enfin, le risque de conflit avec le droit européen, notamment les régimes d’exception en matière de fouille de textes et de données n’est pas anodin. L’articulation entre norme nationale et cadre communautaire pourrait générer insécurité et contentieux. À ces fragilités s’ajoute la complexité probatoire, susceptible d’alourdir les procédures et de produire des jurisprudences divergentes.

Certes, le texte n’altère ni le règlement européen sur l’IA (AI Act), ni les exceptions au droit d’auteur prévues par la directive de 2019 sur le text and data mining. Il instaure une présomption simple, qui inverse la charge de la preuve en cas d’indice rendant vraisemblable l’exploitation d’une œuvre par un système d’IA. Formellement, le droit matériel européen demeure intact.

Mais qualifier la mesure n’a rien de neutre : une présomption légale modifie l’équilibre contentieux entre ayants droit et fournisseurs d’IA, et peut accroître la pression juridique sur ces derniers. Si son application rendait excessivement difficile l’usage des exceptions européennes existantes, sa compatibilité avec le droit de l’Union pourrait être discutée.

L’impact dépendrait donc moins de son intitulé que de son interprétation concrète par les juridictions.

