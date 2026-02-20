En 2025, l'édition n'a pas connu la crise chez Lagardère

La multinationale Louis Hachette Group, propriété de la famille Bolloré, met en avant une « forte progression » de ses résultats en 2025, portée par la croissance de deux filiales, Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing. Cette dernière a profité du bulldozer Astérix en Lusitanie, bien sûr, mais aussi des ventes de livres de coloriage et d'ouvrages de cuisine.
Le 20/02/2026 à 10:43 par Antoine Oury
Publié le :
20/02/2026 à 10:43
Toujours bien huilée et accompagnée d'un engouement médiatique sans pareil, la machine Astérix a encore fait des merveilles pour les finances de Lagardère Publishing, de la multinationale Louis Hachette Group et, donc, de la famille Bolloré.
Dans un bilan communiqué ce jeudi 19 février, Louis Hachette Group affiche un chiffre d'affaires de 9,6 milliards € sur l'année 2025, en hausse de 3,3 % par rapport à 2024, à données comparables. Le résultat opérationnel ajusté (EBITA), pour sa part, est en progression de 8 %, pour atteindre 551 millions €. L'endettement reste significatif, à 1,5 milliard €, mais se trouve réduit par rapport au niveau de l'année précédente (1,8 milliard €).
Pour Jean-Christophe Thiery, PDG de Louis Hachette Group, ces résultats « confirment la pertinence du modèle stratégique de Louis Hachette Group et renforcent notre volonté de poursuivre notre politique d’allocation de capital exigeante et créatrice de valeur, portée par les performances robustes et la complémentarité de nos activités. En outre, nous maintiendrons une rémunération régulière de nos actionnaires et réaliserons des investissements ciblés tout en maintenant une stricte discipline financière. »
Lagardère Publishing, filiale de Louis Hachette Group consacrée à l'édition, participe largement à ces bons résultats. Son chiffre d'affaires atteint 841 millions € au quatrième trimestre 2025 (+ 1,8 % en variation comparable avec la même période de 2024) et dépasse les 3 milliards € sur l'ensemble de l'année passée (+ 2,7 % en variation comparable), pour un EBITA de 308 millions €.
Cette dynamique s'observe sur la plupart des marchés où est présente la multinationale, malgré des contextes de repli. En France, alors que le paysage général est moribond (en recul de 1,5 % d'après GfK), le chiffre d'affaires de Lagardère Publishing progresse de 2 %. Un effet de la potion magique que constituent Astérix et ses dernières aventures en Lusitanie, certes, mais aussi des niveaux de ventes d'ouvrages de coloriage et de cuisine.
À LIRE - Trou d’air sous la verrière : Hachette déserte (encore) le salon du livre de Paris
Le bilan financier cite également les nouveautés de Dan Brown (Le secret des secrets, trad. Dominique Defert et Carole Delporte, JC Lattès), du multicondamné Nicolas Sarkozy (Le journal d’un prisonnier, Fayard), de Pierre Lemaitre (Un avenir radieux, Calmann-Lévy) et d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre (Je voulais vivre, Grasset). Du côté de l'éducation, la réforme des programmes pour la 6e et le primaire a eu un effet positif sur les manuels scolaires.
Au Royaume-Uni, la croissance atteint 3 %, grâce à un nouveau partenariat de distribution avec Bloomsbury et aux succès des titres de Rebecca Yarros, Callie Hart, Robert Galbraith/J.K. Rowling, Ken Follet, sans oublier, bien sûr, Freida McFadden.
De l'autre côté de l'Atlantique, la dynamique est la même, avec une hausse de 3 % du CA expliqué par les nouveautés de Callie Hart, Reese Witherspoon et Harlan Coben, Freida McFadden et, tiens donc, les éditions anniversaire de Twilight, de Stephenie Meyer. Dans un marché morne, rien de mieux qu'une romance mormone...
Seul bémol au satisfecit, le bilan pour les marchés espagnol et sud-américain, pour lesquels le chiffre d'affaires chute de 6 %. En Espagne, le groupe l'explique par la fin d'une réforme scolaire, mais ne s'appesantit pas sur les causes de la contre-performance en Amérique du Sud, remarquant simplement qu'elle concerne à la fois l'éducation et la littérature.
Fascicules et jeux de société restent des piliers solides de l'économie du groupe Lagardère Publishing, avec des taux de croissance respectifs de 5 et 10 %. Du côté des jeux, les succès de Skyjo, Cracklist et Flip 7 ont largement profité au groupe.
Au petit jeu des filiales les plus dynamiques, Lagardère Publishing se fait toutefois damer le pion par Lagardère Travel Retail, tournée vers le commerce dans les lieux de villégiature que sont les gares et les aéroports. Au sein du domaine du livre, cette activité s'incarne bien sûr dans les librairies Relay.
En 2025, le chiffre d'affaires de cette branche atteint 6,1 milliards €, soit le double de l'activité d'édition... L'EBITA sur la même période reste toutefois proche de celui de Lagardère Publishing (308 millions €, rappelons-le), à 312 millions €, en croissance de 17,3 %.
« En France, le chiffre d’affaires enregistre une progression de +3 %, liée à la croissance du trafic aérien, aux gains de concessions et aux initiatives commerciales dans les points de vente Duty Free », note Louis Hachette Group dans son communiqué.
Les activités de Lagardère dans les médias sont moins reluisantes. Lagardère Live, qui abrite Lagardère Radio et Lagardère News, ainsi que l'organisation de concerts, affiche un chiffre d'affaires de 62 millions €, et un déficit de 20 millions €. Prisma Media, en 2025, a réalisé pour sa part un CA de 266 millions €, en recul de 10,2 % à données comparables, lié « à l’érosion de la diffusion de la presse magazine et au changement des usages sur le digital, qui entraîne un recul de la publicité en ligne », argumente Louis Hachette Group. Ici aussi, l'EBITA est dans le rouge, à -43 millions €.
À LIRE - Prisma Media envisage la cession de son pôle luxe à Vivendi
Pour 2026, le groupe prévoit, « dans un contexte géopolitique et macro-économique incertain », de reconduire une « politique d’allocation de capital exigeante et créatrice de valeur, portée par les performances robustes et la complémentarité de nos activités. Nous maintiendrons une rémunération régulière des actionnaires et réaliserons des investissements ciblés tout en maintenant une stricte discipline financière », annonce le document, consultable ci-dessous.
Photographie : Piles d'ouvrages dans un magasin Relay, propriété de Lagardère Travel Retail (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
