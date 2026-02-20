À Annecy, l'édition s'invite pour animer le marché des adaptations

Afin de répondre à la demande croissante de propriétés intellectuelles pour le marché de l’animation, la SCELF et le MIFA développent cette année de nouvelles opportunités de rencontres entre éditeurs et producteurs au cœur du nouvel espace Cross IP du MIFA.

Shoot the Book ! MIFA réunira 60 labels d’édition afin de présenter aux professionnels internationaux de l’animation des histoires et univers visuels à fort potentiel d’adaptation : bandes dessinées, mangas, romans, albums jeunesse, webtoons...

Le programme proposera une sélection de projets adaptables, reflet de la vitalité et de la créativité de l’édition contemporaine. Le dispositif Shoot the Book ! sera articulé autour de rendez-vous B2B avec pour objectifs de favoriser la circulation des licences et d’accélérer le développement de projets d’adaptation.

« L’accord signé entre le MIFA et la SCELF pour la mise en place d’un Shoot the Book ! MIFA est un signal fort de coopération entre les filières du livre et de l’audiovisuel », souligne Valérie Barthez, directrice générale de la SCELF.

À LIRE - À Lille, Shoot the Book ! rempile lors de Séries Mania

« Près d'une œuvre audiovisuelle sur trois du segment famille/animation est aujourd’hui adaptée d’un livre. La SCELF avec ses 578 éditeurs adhérents, contribue à cette dynamique, avec des histoires et des univers visuels à destination des professionnels du secteur et de tous les publics, en particulier aux plus jeunes. Avec l’adaptation de livre en cinéma d’animation, nos industries culturelles et créatives se renforcent mutuellement, avec un double enjeu : l'éducation à l’image et le retour à la lecture. »

De son côté, Véronique Encrenaz, directrice du MIFA, assure que cette collaboration illustre « le travail important fait par la Scelf depuis de nombreuses années pour relier le monde de l'édition et celui du cinéma et de l'audiovisuel. Au-delà d'un travail d'adaptation et de rencontres entre auteurs, producteurs, éditeurs, c'est le rapprochement de mondes et récits multiples qui s'opère, en croisant à l'infini films et séries d'animation avec le livre, la bande dessinée, le roman graphique, et le webtoon, en parallèle du jeu vidéo également représenté au Mifa. L'animation est un formidable moyen de rapprocher ces différents univers et modes narratifs, il était logique que la Scelf et le Mifa se rejoignent, pour une collaboration fructueuse et durable. »

Photographie : Projection en plein air dans le cadre du Festival international du film d'animation d'Annecy, en 2014 (illustration, DeborahForsans, CC BY SA 4.0)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com