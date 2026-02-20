Les Rayons et les Ombres : Xavier Giannoli retrouve Jacques Fieschi au scénario

Auteur de plusieurs ouvrages, dont Souvenirs de ma vie d’hôtel, paru aux éditions Fayard en 2021, Jacques Fieschi est un scénariste chevronné, notamment crédité pour Police de Maurice Pialat (1985), Un week-end sur deux de Nicole Garcia (1990) ou encore Les Nuits fauves de Cyril Collard (1992).

Fieschi travaille régulièrement avec Xavier Giannoli, depuis Une aventure (2005). Ensemble, ils ont ainsi écrit L'Apparition (2018) et Illusions perdues (2021), une adaptation du roman d'Honoré de Balzac.

Ce nouveau long-métrage réunit Jean Dujardin, Nastya Golubeva et August Diehl, et s'inscrit dans la période historique de la Seconde Guerre mondiale, durant l'Occupation, en suivant les histoires vraies de Jean et Corinne Luchaire...

Par Antoine Oury

