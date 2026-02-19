Nantes Métropole lancera une bibliothèque numérique en 2027

Le projet a franchi une étape le vendredi 6 février, lorsque les élus métropolitains ont voté une demande d’accompagnement de l’État au titre du programme national « Bibliothèque numérique de référence ». Le dossier doit être déposé au printemps 2026.

Le coût est évalué à 1,7 million d’euros pour les premières années, et le programme national a déjà soutenu 63 collectivités, le plus souvent à hauteur de 50 %, pour développer collections et services numériques.

Le boom des livres numériques

La collectivité met en avant une demande en hausse : sur 40 millions de lecteurs en France, 12 millions ont lu au moins un livre numérique dans l’année (en 2024). À Nantes, le nombre de livres téléchargés à la Bibliothèque municipale a augmenté de 50 % entre 2021 et 2024. Pourtant, à ce stade, seules huit communes proposent une offre numérique à leurs abonnés : Carquefou, Couëron, Nantes, Orvault, Rezé, Saint-Herblain, Saint-Sébastien et Vertou.

Conçu avec les communes et les bibliothécaires participantes, le nouveau service doit enrichir l’offre de lecture proposée dans la métropole. Pour en profiter, il suffira d’être abonné à l’une des bibliothèques du territoire adhérentes au service commun « animation de la lecture publique », créé en 2022 et regroupant aujourd’hui 20 des 24 communes de Nantes Métropole.

Une plateforme gratuite

Le futur portail de prêt numérique, articulé aux sites internet des bibliothèques participantes, donnera accès à une large gamme de contenus : des quotidiens et magazines d’information, ainsi que de la presse spécialisée consacrée à la culture et aux loisirs ; des livres numériques et audio, avec dans un premier temps des ouvrages de fiction pour adultes, puis des bandes dessinées et des titres jeunesse ; enfin, une offre de vidéos à la demande comprenant fictions, films et documentaires, « de référence ou plus récents », accessibles en version originale, VOST, VF et en audiodescription, à visionner en streaming ou à télécharger.

La plateforme proposera également une offre de formation en ligne couvrant les langues, la santé, le sport et le bien-être, le soutien scolaire, le code de la route ou encore les méthodes musicales, sous forme de cours, tutoriels et masterclass (Nantes, ville et métropole). L’ensemble du service sera par ailleurs adapté aux personnes en situation de handicap.

Le catalogue, présenté comme à la fois grand public et doté de ressources plus pointues, doit être actualisé par les bibliothécaires adhérentes, en tenant compte des usages et de l’évolution des pratiques culturelles. Constitué de manière collégiale selon les critères de la charte « Bibliothèque numérique de référence », il est annoncé comme complémentaire des collections proposées physiquement dans les bibliothèques.

La plateforme sera adaptée aux personnes en situation de handicap. Une offre de formation et de médiation est également prévue, avec l’achat de matériel pour accompagner les publics (liseuses, tablettes, casques virtuels).

Le patrimoine accessible en un clic

À partir de 2028, la bibliothèque numérique métropolitaine doit aussi permettre d’explorer le patrimoine local écrit - manuscrits, lettres d’écrivains… -, en valorisant des collections anciennes, rares et précieuses conservées sur le territoire et libres de droit.

Le projet est annoncé en coopération avec la Bibliothèque nationale de France. Le public doit pouvoir accéder, dès l’ouverture, aux fonds du Muséum d’histoire naturelle et du Musée d’arts, puis, ensuite, aux archives du Musée d’histoire du château des ducs de Bretagne. S’y ajouteront des documents patrimoniaux numérisés de Nantes Université, des Archives et de la Bibliothèque municipale de Nantes. (Nantes, ville et métropole)

Une bibliothèque numérique métropolitaine

Le programme des Bibliothèques numériques de référence a été initié en 2010 par le ministère de la Culture dans le cadre des « 14 propositions pour le développement de la lecture », avec l’objectif d’aider les collectivités à se doter d’infrastructures et de services numériques de haut niveau pour leurs bibliothèques publiques.

Depuis son lancement, des dizaines de collectivités françaises ont été labellisées, certaines multipliant même les phases de projet. Par exemple, la Médiathèque départementale de l’Isère a intégré le programme BNR dès 2018, puis renouvelé son projet en 2024 pour continuer le développement de ses services numériques.

À LIRE - La bibliothèque Raymond-Queneau rouvre ses portes après six ans de fermeture

Plusieurs grandes villes ont développé des bibliothèques numériques dans le cadre du programme national. À Lyon, la plateforme Numelyo illustre la mise en ligne de collections patrimoniales importantes avec le soutien du ministère de la Culture.

Rennes, Bordeaux, Grenoble, Toulouse ou encore Strasbourg figurent également parmi les collectivités engagées dans le dispositif des Bibliothèques numériques de référence, qui accompagne depuis 2010 la modernisation numérique des réseaux de lecture publique à l’échelle nationale.

Crédits photo : Erie Bard (CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com