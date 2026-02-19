Nantes Métropole lancera une bibliothèque numérique en 2027

Nantes Métropole prépare le lancement en 2027 d’une « médiathèque en ligne » destinée aux habitants des communes de la métropole adhérentes au service commun de lecture publique. Cette future bibliothèque numérique de référence (BNR) métropolitaine doit permettre, gratuitement, d’emprunter des livres numériques et audio, de lire la presse, de visionner des films ou encore de suivre des formations, depuis une tablette, un ordinateur ou un smartphone.
Publié le :
19/02/2026 à 16:42
Anonyme
0
Commentaires
0
Partages
Le projet a franchi une étape le vendredi 6 février, lorsque les élus métropolitains ont voté une demande d’accompagnement de l’État au titre du programme national « Bibliothèque numérique de référence ». Le dossier doit être déposé au printemps 2026.
Le coût est évalué à 1,7 million d’euros pour les premières années, et le programme national a déjà soutenu 63 collectivités, le plus souvent à hauteur de 50 %, pour développer collections et services numériques.
La collectivité met en avant une demande en hausse : sur 40 millions de lecteurs en France, 12 millions ont lu au moins un livre numérique dans l’année (en 2024). À Nantes, le nombre de livres téléchargés à la Bibliothèque municipale a augmenté de 50 % entre 2021 et 2024. Pourtant, à ce stade, seules huit communes proposent une offre numérique à leurs abonnés : Carquefou, Couëron, Nantes, Orvault, Rezé, Saint-Herblain, Saint-Sébastien et Vertou.
Conçu avec les communes et les bibliothécaires participantes, le nouveau service doit enrichir l’offre de lecture proposée dans la métropole. Pour en profiter, il suffira d’être abonné à l’une des bibliothèques du territoire adhérentes au service commun « animation de la lecture publique », créé en 2022 et regroupant aujourd’hui 20 des 24 communes de Nantes Métropole.
Le futur portail de prêt numérique, articulé aux sites internet des bibliothèques participantes, donnera accès à une large gamme de contenus : des quotidiens et magazines d’information, ainsi que de la presse spécialisée consacrée à la culture et aux loisirs ; des livres numériques et audio, avec dans un premier temps des ouvrages de fiction pour adultes, puis des bandes dessinées et des titres jeunesse ; enfin, une offre de vidéos à la demande comprenant fictions, films et documentaires, « de référence ou plus récents », accessibles en version originale, VOST, VF et en audiodescription, à visionner en streaming ou à télécharger.
La plateforme proposera également une offre de formation en ligne couvrant les langues, la santé, le sport et le bien-être, le soutien scolaire, le code de la route ou encore les méthodes musicales, sous forme de cours, tutoriels et masterclass (Nantes, ville et métropole). L’ensemble du service sera par ailleurs adapté aux personnes en situation de handicap.
Le catalogue, présenté comme à la fois grand public et doté de ressources plus pointues, doit être actualisé par les bibliothécaires adhérentes, en tenant compte des usages et de l’évolution des pratiques culturelles. Constitué de manière collégiale selon les critères de la charte « Bibliothèque numérique de référence », il est annoncé comme complémentaire des collections proposées physiquement dans les bibliothèques.
La plateforme sera adaptée aux personnes en situation de handicap. Une offre de formation et de médiation est également prévue, avec l’achat de matériel pour accompagner les publics (liseuses, tablettes, casques virtuels).
À partir de 2028, la bibliothèque numérique métropolitaine doit aussi permettre d’explorer le patrimoine local écrit - manuscrits, lettres d’écrivains… -, en valorisant des collections anciennes, rares et précieuses conservées sur le territoire et libres de droit.
Le projet est annoncé en coopération avec la Bibliothèque nationale de France. Le public doit pouvoir accéder, dès l’ouverture, aux fonds du Muséum d’histoire naturelle et du Musée d’arts, puis, ensuite, aux archives du Musée d’histoire du château des ducs de Bretagne. S’y ajouteront des documents patrimoniaux numérisés de Nantes Université, des Archives et de la Bibliothèque municipale de Nantes. (Nantes, ville et métropole)
Le programme des Bibliothèques numériques de référence a été initié en 2010 par le ministère de la Culture dans le cadre des « 14 propositions pour le développement de la lecture », avec l’objectif d’aider les collectivités à se doter d’infrastructures et de services numériques de haut niveau pour leurs bibliothèques publiques.
Depuis son lancement, des dizaines de collectivités françaises ont été labellisées, certaines multipliant même les phases de projet. Par exemple, la Médiathèque départementale de l’Isère a intégré le programme BNR dès 2018, puis renouvelé son projet en 2024 pour continuer le développement de ses services numériques.
À LIRE - La bibliothèque Raymond-Queneau rouvre ses portes après six ans de fermeture
Plusieurs grandes villes ont développé des bibliothèques numériques dans le cadre du programme national. À Lyon, la plateforme Numelyo illustre la mise en ligne de collections patrimoniales importantes avec le soutien du ministère de la Culture.
Rennes, Bordeaux, Grenoble, Toulouse ou encore Strasbourg figurent également parmi les collectivités engagées dans le dispositif des Bibliothèques numériques de référence, qui accompagne depuis 2010 la modernisation numérique des réseaux de lecture publique à l’échelle nationale.
Crédits photo :
Plus d'articles sur le même thème
Fermée pour travaux depuis mai 2024, la bibliothèque Louis-Nucéra a été inaugurée dans sa nouvelle configuration le dimanche 15 février 2026, en présence du maire de Nice Christian Estrosi, et du préfet des Alpes-Maritimes Laurent Hottiaux.
17/02/2026, 17:35
Fermée depuis 2019, la bibliothèque Raymond-Queneau s’apprête à accueillir de nouveau le public. L’établissement du quartier des Provinces, à Cherbourg-en-Cotentin, dans la Manche, rouvrira officiellement le samedi 21 février 2026, à l’issue d’un vaste chantier de modernisation et d’amélioration de l’accessibilité.
13/02/2026, 15:56
Ce samedi 14 février, les bibliothécaires du Muséum national d’Histoire naturelle (Mnhn), à Paris, tiendront un piquet de grève aux abords de l'institution, pour la troisième fois en quelques semaines. Les agents réclament une hausse de leurs salaires, pour qu'ils atteignent le même niveau que les rémunérations, à postes comparables, dans d'autres établissements du ministère de l'Enseignement supérieur.
13/02/2026, 15:08
L’initiative Reading in Gaza recherche actuellement des compétences de bibliothécaires afin de renforcer un travail de documentation consacré aux destructions de bibliothèques et d’infrastructures culturelles sur les territoires palestiniens. L’appel s’inscrit dans un projet plus large visant à préserver, recenser et rendre visible un patrimoine documentaire menacé ou détruit.
21/01/2026, 13:22
Longtemps perçues comme des havres de silence et de savoir, les bibliothèques publiques élargissent aujourd’hui leur champ d’action. À Lyon, elles s’inscrivent désormais dans une démarche plus large de protection et d’inclusion, assumant un rôle social renforcé au cœur de la cité. Depuis plusieurs années, la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) affirme une vision de l’accueil qui dépasse la seule médiation culturelle : garantir à chacune et chacun un espace sûr, respectueux, accessible. Une ambition qui trouve un prolongement concret dans l’intégration au dispositif Angela.
09/01/2026, 17:23
Si la déontologie des bibliothécaires est au cœur de plusieurs textes interprofessionnels, il n'existe pas de cadre officiel à la déontologie des métiers des bibliothèques, constate un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR). Il propose d'y remédier par un document spécifique, interministériel, renforcé par des actions de formation et un vade-mecum.
06/01/2026, 15:14
À deux mois des municipales, le maire écologiste sortant Grégory Doucet annonce une transformation complète de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, avec l’ambition affichée d’en faire « la bibliothèque la plus créative d’Europe ». Un chantier chiffré à 140 millions €, au cœur d'une campagne face, entre autres, à l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas.
06/01/2026, 14:26
Concerts, expositions, rencontres, conférences et visites guidées rythmeront cette nouvelle saison, pensée comme une invitation à sortir, apprendre et partager des moments collectifs. L’ensemble des événements est gratuit, ouvert à toutes et tous, et se déploie sur les différents sites de l’institution.
06/01/2026, 12:19
D'accès libre et gratuit, les bibliothèques publiques s'efforcent à présent de renforcer l'accessibilité de leur bâtiment et de leurs collections, afin d'être véritablement ouvertes à tous les publics. Le ministère de la Culture a publié un guide détaillé, « pensé comme un outil de référence pour accompagner les professionnels sur le terrain », et ainsi appliquer l'accessibilité à tous les domaines d'activité.
05/01/2026, 11:37
La bibliothèque municipale Jean Chamboissier, à Bourgueil, franchit une étape qui simplifie grandement l’accès à la lecture et aux loisirs culturels. Depuis quelques mois, les habitants peuvent réserver en ligne des livres, disques, bandes dessinées, jeux et autres documents appartenant à la Bibliothèque départementale de Touraine puis venir les récupérer sur place — comme auparavant les Tourangeaux et Tourangelles le font déjà dans les bibliothèques du réseau.
04/01/2026, 09:18
Strasbourg ouvre ses médiathèques à toutes et tous et voici une gratuité qui change (enfin) l’accès à la culture pour plus de 500.000 habitants. À partir du 1er janvier 2026, une étape symbolique — et concrète — est franchie dans l’accès à la culture à Strasbourg : l’inscription dans les 34 médiathèques du réseau Pass’relle — couvrant la ville centre et l’Eurométropole — devient totalement gratuite pour toutes et tous.
03/01/2026, 19:45
En 2025, la Bibliothèque nationale de France a franchi un cap. Un de plus, et non des moindres. Avec plus de 1,9 million de visiteurs accueillis sur l’ensemble de ses sites, l’institution enregistre un nouveau record historique, en hausse de près de 14 % par rapport à 2024. Une dynamique qui confirme la place singulière de la BnF dans le paysage culturel, bien au-delà de son rôle patrimonial.
03/01/2026, 19:39
Un parasite minuscule, des conséquences bien réelles. De Paris à l’Oregon, les punaises de lit s’invitent là où on ne les attend pas : dans les bibliothèques, les salles de cinéma, ces lieux de calme et de partage que l’on imagine protégés des aléas domestiques.
27/12/2025, 10:50
Huit mois après l’attaque à la voiture-bélier qui a ravagé la bibliothèque Chantal-Mauduit et son dojo dans le quartier Mistral, la Ville de Grenoble rouvre une bibliothèque temporaire à quelques mètres du bâtiment détruit. Tandis que les équipements transitoires entrent en service, les travaux de réhabilitation définitive du site d’origine se préparent, pour un chantier estimé entre trois et quatre années.
10/12/2025, 12:21
Pour célébrer ses 60 ans, La Petite Bibliothèque Ronde lance une résidence artistique confiée à l’auteur-illustrateur Loïc Froissart. De novembre 2025 à juin 2026, il partagera le quotidien de l’institution à Clamart, animera des ateliers gratuits ouverts à tous et réalisera un portrait créatif de la bibliothèque, conçu avec les enfants et les familles dans l’Antenne temporaire.
10/12/2025, 10:18
Kiléma Éditions ouvrira début janvier 2026 un tiers-lieu dédié à la lecture, à la création et aux rencontres, dans la continuité de son engagement pour l’inclusion. L’entreprise à mission lance une collecte participative pour finaliser l’aménagement de cet espace parisien, qui rassemblera une librairie de livres adaptés, un café-restaurant, un espace de ressources et un coworking.
02/12/2025, 16:11
L’intersyndicale CGT–FSU–SUD de la Bibliothèque nationale de France appelle les agents à faire grève mardi 2 décembre, jour où sera présenté le budget 2026 de l’établissement au conseil d’administration. Une manifestation est annoncée à 14 heures place de la Bourse, avec un rendez-vous devant l’entrée Richelieu.
01/12/2025, 16:50
À La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), l’inauguration de la nouvelle médiathèque marque une étape symbolique du vaste programme de requalification urbaine engagé par la municipalité. L’équipement, installé dans le prolongement immédiat de l’Hôtel de Ville – où cohabitent théâtre, salles d’exposition, cinéma et services municipaux – s’inscrit dans une logique de continuité architecturale et de proximité culturelle. L’ambition affichée ? Transformer ce quartier central en un véritable pôle de vie publique, à la fois convivial, lisible et ouvert.
27/11/2025, 12:35
La Bibliothèque apostolique vaticane et la Bibliothèque nationale de France (BnF) ont conclu, lundi 17 novembre, un accord de coopération culturelle et scientifique lors d’une cérémonie organisée à la villa Bonaparte, siège de l’ambassade de France près le Saint-Siège.
19/11/2025, 17:13
Les bibliothèques parisiennes entreront en grève reconductible à partir du mercredi 19 novembre. Les syndicats SUPAP-FSU, CGT et FO dénoncent une accumulation de décisions jugées « opaques, verticales et autoritaires » dans la mise en œuvre du Plan Lire à Paris 2 (PLAP2), porté par le Service des bibliothèques et de la lecture (SBL) et la Direction des affaires culturelles (DAC).
18/11/2025, 16:23
Fermée depuis le 2 mars, dans le sillage de la fermeture progressive du Centre Pompidou - devenue totale le 22 septembre -, la Bibliothèque publique d’information (Bpi) a retrouvé son public dès le mois d’août, désormais installée dans l’immeuble Lumière, avenue des Terroirs de France. À quelques encablures de la bibliothèque François-Mitterrand ou de la Cinémathèque française, elle s’inscrit dans un quartier vivant et bien desservi : un environnement pratique, même si elle y perd sa centralité.
13/11/2025, 19:04
La commune de La Haye-Fouassière, en Loire-Atlantique, vient d’inaugurer la bibliothèque Babouillec, un lieu qui se veut moderne et modulable, entièrement dédié à la lecture et à la culture. Réalisé par l’entreprise Demco-Diblio.
23/10/2025, 17:44
Du 7 au 16 novembre, l’initiative de l’Association italienne des éditeurs (AIE) fête son dixième anniversaire. Elle mobilise plus de 4,2 millions d’élèves, 29.000 écoles et 4000 librairies à travers le pays. Une grande fête inaugurale aura lieu le 7 novembre, tandis que l’AIE annonce l’ouverture de cinq nouvelles bibliothèques scolaires dans des territoires fragiles du Sud.
22/10/2025, 16:55
Le jeudi 27 novembre 2025, le département Documentation régionale & Dépôt légal de la Bibliothèque municipale de Lyon, en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, organise une nouvelle journée professionnelle consacrée aux fonds photographiques. Cette quatrième édition mettra l’accent sur la dimension intime dans la photographie vernaculaire.
15/10/2025, 17:07
Alors que toutes les études montrent que la lecture tend à reculer dans la population française, le livre reste un pilier culturel et économique solide. Une nouvelle étude du Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du Ministère de la Culture, signée par Joeffrey Drouard et Marianne Lumeau, s’est penchée sur les différences entre deux modes d’accès à la littérature : l’achat et l’emprunt.
15/10/2025, 13:01
Des agents des bibliothèques municipales de Toulouse appellent à une grève et un rassemblement le mercredi 15 octobre à 10h, devant la Médiathèque José Cabanis. Une mobilisation soutenue par le syndicat CGT Mairie de Toulouse, qui alerte sur une situation jugée « intenable » dans les établissements du réseau.
13/10/2025, 18:11
Coorganisées par la Bibliothèque publique d'information et la Ville de Strasbourg, les rencontres « Comment faire vivre le pluralisme en bibliothèque ? » prolongent la journée d’étude tenue à Paris le 8 avril 2025 et s’inscrivent dans la continuité du congrès 2025 de l’Association des bibliothécaires de France. Les échanges aborderont les menaces sur le pluralisme et la liberté de programmation, les outils pour y faire face, l’organisation du débat au sein des établissements ou encore la prise en compte de l’inclusion dans la diversité des collections.
09/10/2025, 11:56
Les Français et Françaises plébiscitent les bibliothèques et médiathèques publiques, avec un nombre d'inscrits particulièrement élevé, à 6,9 millions, selon l'estimation du ministère de la Culture. La contribution forfaitaire de l'État au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque, elle, dépasse les 10 millions €.
09/10/2025, 09:44
Se félicitant de la participation de 1585 bibliothèques et médiathèques à l'opération « Biblis en folie », le ministère de la Culture annonce sa reconduction en 2026, les 2, 3 et 4 octobre. Et met en branle une nouvelle méthode de comptage, afin de mieux mesurer la fréquentation des établissements et ainsi « valoriser ce premier service culturel de proximité ».
08/10/2025, 15:27
L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance une campagne destinée à sensibiliser les candidates et candidats à l’importance des bibliothèques publiques, véritables alliées du développement et du bien-être des communautés.
01/10/2025, 15:50
Présenté en 2022 à l'occasion des Assises de la formation en bibliothèque territoriale, le référentiel national des compétences posait un cadre bienvenu pour l'évolution des carrières, mais aussi l'élaboration des fiches de postes, entre autres. Le ministère de la Culture en publie une nouvelle version, mise à jour et enrichie.
30/09/2025, 12:13
Après deux mandats de cinq années chacun à la direction de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg (BNUS), Alain Colas est sur le départ. Le ministère chargé de l'Enseignement supérieur recherche les candidats à même de lui succéder, pour une entrée en fonction à partir du 1er janvier 2026.
29/09/2025, 09:44
Le poste de directeur de la Bibliothèque publique d'information (Bpi) sera vacant à compter du 1er janvier 2026, annonce le ministère de la Culture. Conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques sont invités à postuler, tandis que l'actuelle directrice, Christine Carrier, termine son troisième mandat.
19/09/2025, 10:38
La nouvelle Médiathèque Jean d’Ormesson a été ouverte au public le mardi 9 septembre 2025, au 167 avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine, au sein du nouvel Espace culturel Jean d’Ormesson. Cet établissement culturel couvre une surface d’environ 3000 m².
17/09/2025, 18:11
Autres articles de la rubrique Métiers
Le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la mise en liquidation judiciaire, le 9 février dernier, de la Librairie Vauban, située avenue Jean Mabuse à Maubeuge (Nord). La fin d'une enseigne indépendante installée dans la ville depuis 1965.
19/02/2026, 14:59
Au sein des filières culturelles aussi, la réflexion et les pratiques écologiques s'installent et se systématisent petit à petit. La création se met également au vert, et les structures qui l'accompagnent, qu'elles soient publiques ou privées, peuvent adopter des comportements plus vertueux pour l'environnement. Des cadres juridiques sont toutefois à respecter, comme le détaille une étude proposée par le ministère de la Culture.
19/02/2026, 14:58
La maison d’édition Skira annonce la création d'une nouvelle collection intitulée Milestones. L'éditeur centenaire consacre cette série aux artistes vivants majeurs de notre temps. Les trois premiers volumes sont dédiés à Alex Katz, William Kentridge et Georg Baselitz.
19/02/2026, 12:27
On pense souvent (à tort) que la vie d’auteur est facile. On oublie vite que toute une gymnastique mentale est nécessaire pour créer une œuvre. Pourtant, le stress et la fatigue mentale peuvent littéralement couper le processus créatif. Quand ils s’installent, il peut être très difficile d’écrire la moindre ligne.
19/02/2026, 11:24
La Commission d'enrichissement de la langue française, placée auprès du Premier ministre, se confronte régulièrement à différents domaines, plus ou moins techniques, afin de proposer des équivalents, en français, à des termes tirés de langues étrangères — le plus souvent l'anglais. Non pas une, mais deux listes sont consacrées au vocabulaire de l'informatique et des télécommunications.
19/02/2026, 10:15
En pleine campagne pour les municipales, la Maison de la BD s’invite dans le débat public. L’association bd BOUM, organisatrice du festival de bande dessinée créé en 1984, est formelle : « La Maison de la BD est en danger. » Une prise de parole qui a immédiatement suscité des réactions dans l’opposition...
18/02/2026, 16:38
Née à Paris, les éditions au hasard s’installent dans le paysage éditorial comme une maison de fiction portée par Amaury Joubert et Paul Giraud-Hanin. La création, annoncée le 27 janvier 2026, pose un principe simple et lisible : publier à dessein ce que l’on découvre... au hasard. L’éditeur revendique d’emblée une sélection littéraire exigeante, construite autour d’une relation forte avec les lecteurs.
18/02/2026, 16:29
Institution d'Annecy, la librairie spécialisée jeunesse L'Île aux livres est en procédure de redressement judiciaire, sur décision du tribunal de commerce de la ville. Ouverte en 1998 par Chantal Rossetti, la boutique a été reprise par Laurène Pialles en 2024.
18/02/2026, 15:11
En Chine, la vente de livres se déplace massivement vers les plateformes de contenus : vidéos courtes, recommandations d’influenceurs, sessions de vente en direct. Douyin, Kuaishou ou Xiaohongshu structurent une part croissante de la découverte, puis de l’achat. Le tout porté par des mécanismes de recommandation algorithmique – un mouvement qui modifie résolument l'accès au lecteur.
18/02/2026, 12:24
« Le magazine de BD qui va bientôt se téléporter », annonce Charlotte mensuel sur la couverture de son numéro 13, le dernier prévu pour cette revue consacrée au 9e art. Au lendemain de l'annonce de la liquidation judiciaire de la société éditrice, Les Bons Pères de famille, un message a été envoyé aux contributeurs et contributrices des projets de financement participatif associés, promettant un nouveau titre « à l'étude ».
18/02/2026, 11:51
Dans l’Utah, la bataille des bibliothèques scolaires entre au tribunal fédéral. Deux lycéens, plusieurs auteurs et ayants droit — dont la succession de Kurt Vonnegut —, avec l’ACLU of Utah, attaquent l’État. Il dénoncent un mécanisme de censure automatisé et l'établissement d’une liste d’interdictions imposée à l'ensemble du territoire.
18/02/2026, 11:13
Dans un contexte d'événements climatiques de plus en plus extrêmes, et après plusieurs incidents aux importantes conséquences patrimoniales, les autorités organisent la protection d'urgence du patrimoine culturel. Un document interministériel ORSEC, tout juste publié, vise l'anticipation des risques, mais aussi une bonne coordination des acteurs impliqués en cas de situation de crise.
18/02/2026, 10:18
Le Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) accueille, au sein du collège des éditeurs de livres de son conseil d’administration, le directeur général adjoint du Pôle Éducation du groupe Albin Michel, Thomas Massin. Celui-ci remplace Guillaume Montégudet, qui fut par ailleurs président du CFC entre juillet 2024 et décembre 2025.
18/02/2026, 09:23
Une nouvelle maison d’édition fait son entrée dans le paysage littéraire : Les Belles Personnes, fondée par Florence Lécuyer au sein du groupe Combo Éditions. Avec ce label dédié aux textes inspirants et aux récits de transformation, l’éditrice revendique une ligne tournée vers la quête intérieure et la dimension spirituelle de l’existence.
17/02/2026, 15:22
L'agence Ciclic Centre-Val de Loire, avec la Région Centre-Val de Loire, la DRAC Centre-Val de Loire et le Centre national du Livre, présente les 5 résidences d'auteurs et d'autrices du premier semestre 2025. Elles s'accompagnent de rencontres avec la population à travers des ateliers, des lectures, des interventions dans les écoles, des discussions publiques ou encore des créations participatives.
17/02/2026, 13:29
Dans la filière italienne, un même dysfonctionnement revient : la vitesse de circulation des ouvrages ne suit plus le rythme des parutions. Un constat résume l’alerte lancée ces derniers jours : « Un livre qui sort aujourd’hui en librairie arrivera chez le distributeur dans 60 jours. »
17/02/2026, 13:29
La maison d'édition munichoise Klinkhardt & Biermann bascule dans une nouvelle ère, apprend ActuaLitté. Le 17 février 2026, la maison d’édition d’art fondée en 1907 change de pilote. Nicolas Marchioni et le Dr Peter Scholz reprennent le flambeau laissé par Annette von Altenbockum. Une transition rapide entre Cologne et la Haute-Bavière.
17/02/2026, 13:02
Au Brésil, la pratique de la lecture diminue. La 6e édition de l’enquête Retratos da Leitura no Brasil place désormais les non-lecteurs à 53 % de la population, contre 47 % de lecteurs — définis comme ayant lu au moins un livre dans les trois mois précédents. Le Sénat brésilien résume cette bascule en chiffres : « Le nombre de personnes qui ne lisent pas représente 53 % de la population. »
17/02/2026, 12:59
La mise en ligne de millions de documents relatifs à Jeffrey Epstein par l'administration américaine, le 30 janvier dernier, a révélé ou confirmé les relations de l'homme d'affaires, pédocriminel condamné, avec de nombreuses personnalités. Parmi celles-ci, plusieurs auteurs réputés, mais aussi un ex-Premier ministre, ou encore le roman Lolita de Vladimir Nabokov... Des mentions ou échanges qui, toutefois, ne prouvent aucune participation à des activités criminelles.
17/02/2026, 11:18
L’écrivain et latiniste Jacques Gaillard est mort le 12 février 2026, à l’âge de 77 ans. Professeur de latin à Strasbourg, maître de conférences à l’université Marc-Bloch, ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud et agrégé de lettres classiques, il laisse une œuvre marquée par l’Antiquité autant que par le goût du jeu littéraire. Son nom reste aussi attaché à l’un des canulars les plus commentés du « petit monde » intellectuel français : l’affaire Jean-Baptiste Botul.
16/02/2026, 18:07
80 ans après sa publication, le chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, fera l’objet d’une édition événement, illustrée et animée par le studio MinaLima, connu pour avoir façonné l’univers graphique des films Harry Potter. La parution, annoncée comme mondiale, est prévue le 2 avril chez Gallimard Jeunesse, avec une sortie simultanée en 22 langues.
16/02/2026, 16:46
Une décision rendue le 12 janvier 2026 par la cour d’appel fédérale du 5th Circuit dans l’affaire Vetter v. Resnik modifie la compréhension de nombreux contrats culturels internationaux. Elle porte sur les « termination rights », un mécanisme du droit américain qui permet à un auteur ou à ses ayants droit de résilier, après plusieurs décennies, certaines cessions anciennes de droits d’auteur.
16/02/2026, 14:33
En 2023, les bibliothèques publiques québécoises ont consolidé leur rôle essentiel dans la vie culturelle et sociale de la province, tout en s'adaptant aux nouvelles réalités numériques et aux défis post-pandémiques. Les données les plus récentes fournissent un aperçu détaillé de cette évolution.
16/02/2026, 14:29
Le Département des Yvelines lance « Dessins & Liberté », troisième volet de son programme pédagogique Citoyenneté. Conçu en partenariat avec Cartooning for Peace, association internationale de dessinateurs de presse, ce nouveau parcours s’adresse aux collégiens, aux jeunes accompagnés par l’Aide sociale à l’enfance et aux seniors.
16/02/2026, 14:19
La coopérative des Librairies indépendantes du Québec (LIQ) lance booksellers.ca, déclinaison anglophone de leslibraires.ca, afin de fédérer les librairies indépendantes à l’échelle du pays. Soutenue par des fonds publics fédéraux, la plateforme entend offrir une alternative nationale aux grands détaillants en ligne, dans un contexte marqué par la politique « Achetez canadien », et les tensions commerciales avec les États-Unis.
16/02/2026, 13:05
Ouverte fin novembre 2025, la librairie d'occasion Les Voraces, située au 4 rue Duviard, à Lyon, est venue prolonger l'expérience en bouquinerie de Clovis Billard et Mathilde Houzet. Tous deux souhaitent faire de l'enseigne un lieu de passages et de proximité, dont le quotidien est rythmé par des événements autour des livres et de la création.
16/02/2026, 12:16
Au Portugal, la série de tempêtes qui frappe le pays depuis la fin janvier a laissé des traces dans le réseau des bibliothèques publiques : la Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) recense un peu plus de 250 établissements endommagés au sein de la Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP). Le pointage, encore en cours d’actualisation, situe l’ordre de grandeur à environ 255 équipements touchés, soit 52 % des 489 bibliothèques du réseau, majoritairement dans la région Centre.
16/02/2026, 11:52
Ce livre est une exploration visuelle et culturelle du hamac à travers les continents. Objet familier mais méconnu, il est ici abordé sous des angles inédits : à la croisée de l’histoire, des cultures, de l’artisanat, des bienfaits, de l’art et des usages insolites. Ludique, documenté, chaleureux, ce livre s’adresse à tous ceux qui aiment voyager avec les yeux. Une campagne portée par Régine Cenci.
16/02/2026, 11:15
Au Japon, la promotion de la lecture quitte les discours feutrés pour entrer dans le réel, frontalement, presque physiquement : 24 livres ont surgi comme un kit de survie intellectuelle destiné à une génération qui bascule vers l’âge adulte entre cérémonies officielles, diplômes en poche et vertige du premier emploi. Dans les bibliothèques, les tables se transforment en balises culturelles : lire ne relève plus seulement du loisir, cela devient un geste d’orientation personnelle.
16/02/2026, 09:56
Le ministère de la Culture a publié un avis d'appel au mécénat d'entreprise pour l'acquisition d'un plat ovale aux armes du connétable Anne de Montmorency réalisé par l'émailleur Léonard Limosin (vers 1505-1576/1577). La scène représentée n'est autre qu'un banquet des dieux auquel est invitée Psyché, un épisode tiré des Métamorphoses d'Apulée (125-170)...
16/02/2026, 09:52
Une effraction dans une maison de Tall Pine Lane a débouché, quelques jours plus tard, sur une scène inattendue au comptoir d’une grande librairie d’occasion : des objets de collection, issus du cambriolage, ont refait surface au moment d’une tentative de revente. Selon une déclaration sous serment de la police de Chattanooga, l’intrusion se situe le 4 janvier 2026, sur un créneau d’absence du propriétaire, entre 13 h et 17 h 20. Les enquêteurs relèvent des traces d’arrachement sur la porte d’entrée, cohérentes avec une entrée forcée.
14/02/2026, 12:24
À l’Assemblée de l’Iowa, un projet de loi remet le tourniquet à l’entrée des rayonnages : House File 2309 (HF 2309) impose aux mineurs un consentement parental annuel pour emprunter des documents jugés « harmful to minors ». Sur le papier, le texte ne vise pas les adultes. Dans les bibliothèques, il installe surtout une mécanique de tri, de cloisonnement et de traçabilité qui colle aux doigts.
14/02/2026, 11:52
En Russie, la bibliothèque cesse de jouer les annexes poussiéreuses du passé. Elle sert de salon public, d’atelier, de scène, parfois de bureau partagé. Une fréquentation qui grimpe quand l’institution accepte une idée simple : la visite ne tourne plus seulement autour du prêt. Le ministère russe de la Culture et avance une hausse de 167 % du nombre de visiteurs entre 2020 et 2024.
14/02/2026, 11:19
Les auteurs britanniques voient surgir dans leur boîte de réception une nouvelle faune d'arnaqueurs. Ils se présentent comme des « marketers » spécialisés, mais surtout autoproclamés. Polis, bien qu'insistants, parfois étonnamment informés, qui promettent de « booster » les ventes de livres contre paiement. Car tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.
14/02/2026, 10:57
Le 30 janvier 2026, les autorités américaines ont exécuté des mandats de saisie visant trois noms de domaine enregistrés aux États-Unis et associés à des services de piratage exploités depuis la Bulgarie : zamunda.net, arenabg.com et zelka.org. Les visiteurs ont découvert une bannière de saisie indiquant une prise de contrôle fédérale et rappelant le caractère pénal de la contrefaçon.
14/02/2026, 10:33
Dix ans après une première tentative restée sans suite, Pollen annonce le redémarrage d’une activité de diffusion à partir du 1er mai. Le projet s’appuie sur une équipe commerciale de six représentants, un catalogue limité à 60 à 80 éditeurs, et une volonté affichée de se concentrer sur ses rayons forts, avec un centre de gravité qui se déplace vers la librairie indépendante. En filigrane : l’idée qu’il faut adapter l’outil commercial à un marché qui se contracte, plutôt que de courir après des volumes impossibles à retrouver.
13/02/2026, 17:41
Top ArticlesJapon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant
Commenter cet article