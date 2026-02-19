Prix Flaubert 2026 : 8 romans en lice, verdict le 22 mai à Trouville-sur-Mer

Le Prix Flaubert entend célébrer la création littéraire « face à la mer », dans l’esprit des lieux qui l’ont vu naître. Entre découvertes d’écritures singulières, émotions et rencontres, il récompense une œuvre de langue française parue lors de la rentrée d’hiver.

Pour cette édition 2026, le jury a retenu huit romans :

Constance Debré, Protocoles, Flammarion

Timothée de Fombelle, La vie entière, Gallimard

Jean-Yves Jouannais, Une forêt, Albin Michel

Marie-Hélène Lafon, Hors champ (Buchet Chastel)

Benjamin Dierstein, 14 Juillet, Flammarion

Olivia Elkaim, La disparition des choses, Stock

Lea Lhermet, Leurs désirs immenses, L’Iconoclaste

Diane Brasseur, L’Accouchement, Allary

Un jury présidé par David Foenkinos

Créé par les deux propriétaires de l’hôtel, Pierre-Antoine Capton, président de Mediawan, et Jean-Philippe Cartier, président de H8 Invest, le Prix Flaubert est soutenu par le groupe Figaro et la Maison Ruinart. Il est présidé par l’écrivain, dramaturge, scénariste et réalisateur David Foenkinos.

Autour de son président, le jury réunit :

Émilie Frèche, écrivaine et scénariste

Isabelle Giordano, journaliste et déléguée générale de la Fondation BNP Paribas

Anne Fulda, grand reporter au Figaro

Guy Birenbaum, auteur

Agathe Ruga, auteure

Fabien Vallérian, directeur Art et Culture de la Maison Ruinart

Bruno Corty, rédacteur en chef du Figaro Littéraire

Isabelle Drong, adjointe à la maire de Trouville en charge de la culture

Mélanie Davoust, fondatrice du blog littéraire « Demain je lis »

Jean-Philippe Pérou, libraire à L’Usage du Papier à Trouville

Dotation et résidence

Le lauréat recevra une dotation de 3000 € remise par la Maison Ruinart. L’Hôtel Flaubert offrira également une semaine de résidence au lauréat, afin de lui permettre de s’inspirer pour l’écriture de son prochain roman.

Situé face à la Manche, posé sur le sable blond de Trouville-sur-Mer, Le Flaubert s’inscrit dans l’histoire culturelle de la station balnéaire. Au fil des décennies, artistes, écrivains et amateurs d’océan ont séjourné derrière ses volets blancs.

La remise du Prix Flaubert 2026 aura lieu le 22 mai à l’Hôtel Flaubert.

Crédits photo : L’Hôtel Flaubert, à Trouville-sur-Mer (Prix Flaubert)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com