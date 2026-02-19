Prix Flaubert 2026 : 8 romans en lice, verdict le 22 mai à Trouville-sur-Mer

L’Hôtel Flaubert, à Trouville-sur-Mer, annonce l’ouverture de la quatrième édition du Prix Flaubert, rendez-vous désormais installé dans le paysage des distinctions littéraires. Après la troisième édition, qui a couronné Florence Seyvos pour Un perdant magnifique (Éditions de l’Olivier), le prix revient en 2026 avec une nouvelle sélection et une remise prévue le 22 mai à l’Hôtel Flaubert.
Le 19/02/2026 à 15:47 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
19/02/2026 à 15:47
0
Commentaires
0
Partages
Le Prix Flaubert entend célébrer la création littéraire « face à la mer », dans l’esprit des lieux qui l’ont vu naître. Entre découvertes d’écritures singulières, émotions et rencontres, il récompense une œuvre de langue française parue lors de la rentrée d’hiver.
Pour cette édition 2026, le jury a retenu huit romans :
Constance Debré, Protocoles, Flammarion
Timothée de Fombelle, La vie entière, Gallimard
Jean-Yves Jouannais, Une forêt, Albin Michel
Marie-Hélène Lafon, Hors champ (Buchet Chastel)
Benjamin Dierstein, 14 Juillet, Flammarion
Olivia Elkaim, La disparition des choses, Stock
Lea Lhermet, Leurs désirs immenses, L’Iconoclaste
Diane Brasseur, L’Accouchement, Allary
Créé par les deux propriétaires de l’hôtel, Pierre-Antoine Capton, président de Mediawan, et Jean-Philippe Cartier, président de H8 Invest, le Prix Flaubert est soutenu par le groupe Figaro et la Maison Ruinart. Il est présidé par l’écrivain, dramaturge, scénariste et réalisateur David Foenkinos.
Autour de son président, le jury réunit :
Émilie Frèche, écrivaine et scénariste
Isabelle Giordano, journaliste et déléguée générale de la Fondation BNP Paribas
Anne Fulda, grand reporter au Figaro
Guy Birenbaum, auteur
Agathe Ruga, auteure
Fabien Vallérian, directeur Art et Culture de la Maison Ruinart
Bruno Corty, rédacteur en chef du Figaro Littéraire
Isabelle Drong, adjointe à la maire de Trouville en charge de la culture
Mélanie Davoust, fondatrice du blog littéraire « Demain je lis »
Jean-Philippe Pérou, libraire à L’Usage du Papier à Trouville
Le lauréat recevra une dotation de 3000 € remise par la Maison Ruinart. L’Hôtel Flaubert offrira également une semaine de résidence au lauréat, afin de lui permettre de s’inspirer pour l’écriture de son prochain roman.
À LIRE - Prix Landerneau Polar 2026 : 5 finalistes annoncés et Bruce Toussaint président
Situé face à la Manche, posé sur le sable blond de Trouville-sur-Mer, Le Flaubert s’inscrit dans l’histoire culturelle de la station balnéaire. Au fil des décennies, artistes, écrivains et amateurs d’océan ont séjourné derrière ses volets blancs.
La remise du Prix Flaubert 2026 aura lieu le 22 mai à l’Hôtel Flaubert.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : L’Hôtel Flaubert, à Trouville-sur-Mer (Prix Flaubert)
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Commenter cet article