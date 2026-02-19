Prix Landerneau Polar 2026 : 5 finalistes annoncés et Bruce Toussaint président

Créé en 2012, le Prix Landerneau Polar distingue chaque année l’auteur d’un roman francophone de genre — noir, policier, suspense ou thriller — paru entre janvier et mars, dont le récit et la qualité littéraire conjuguent exigence et accessibilité.

Le lauréat 2026 succédera à Benjamin Dierstein, récompensé en 2025 pour Bleus, Blancs, Rouges (Flammarion). Il recevra une dotation de 6000 € et bénéficiera d’une campagne de promotion dans les 233 Espaces Culturels E.Leclerc.

Les cinq titres en lice ont été sélectionnés par les douze libraires des Espaces Culturels E.Leclerc qui composent le jury. Lors des délibérations finales, ils prendront également en compte le vote de l’ensemble des libraires du réseau. Les discussions se tiendront en présence de Bruce Toussaint et de Michel-Édouard Leclerc. Le lauréat sera annoncé en mars 2026.

Les cinq romans finalistes :

Mehdi Bayad, Le Bâtiment, Le Masque

Mathilde Beaussault, La Colline, Le Seuil

Thomas Bronnec, Toute l’infortune du monde, Gallimard

Hélène Couturier, Un homme raisonnable, Rivages

Niels Labuzan, Saigon, Liana Levi

Bruce Toussaint à la présidence

Né à Asnières-sur-Seine, Bruce Toussaint est journaliste, animateur de télévision et de radio, ainsi qu’auteur. Il débute sa carrière sur la radio O’FM avant de rejoindre Canal+ en 1994 comme journaliste sportif, puis collabore à l’émission Nulle part ailleurs. Il intègre ensuite i>Télé, où il présente notamment le journal de la mi-journée et plusieurs sessions d’information, avant de reprendre La Matinale.

Au fil des années, il anime différentes émissions d’actualité, d’information et de débats sur Canal+, i>Télé, Europe 1, France 2, France 5, France Info et BFMTV, où il lance Le Live Toussaint en 2020. En janvier 2024, il rejoint TF1 pour inaugurer sa matinale Bonjour !.

Il est également l’auteur de deux ouvrages publiés chez Stock : Heureusement qu’elle n’a pas souffert (2023) et Dites-lui que je pense à elle (2025), dans lequel il revient sur l’assassinat de sa cousine dans les années 1980.

Depuis 2008, les Prix Landerneau rythment l’année littéraire à travers quatre catégories : le livre jeunesse, le polar, la bande dessinée et le roman, ainsi que le Prix Landerneau des lecteurs, remis en octobre à un ouvrage publié lors de la rentrée littéraire.

