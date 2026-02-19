Inscription
#Economie

En 2025, les ventes de Bible ont explosé chez les 18/24 ans : la 5Gvangile

Quelque chose frémit dans les rayons irlandais. En 2025, 29.755 Bible ont trouvé preneur, soit une hausse de 11 % en un an et un sommet inédit depuis 2013. Le chiffre détonne dans un pays souvent présenté comme en voie de sécularisation accélérée. Et la surprise de que les 18-24 ans sont devenus le moteur inattendus de cette poussée. Qui pour Osée une interprétation ? 

Le 19/02/2026 à 12:38 par Nicolas Gary

La Bible Society of Ireland, citée par le quotidien britannique, décrit une curiosité assumée, visible, revendiquée. Les jeunes lecteurs cherchent du sens, de la structure, une communauté. Le mouvement ne passe plus nécessairement par la paroisse, mais par les réseaux, les podcasts, les vidéos courtes. Les Écritures circulent en extraits, en citations, en stories, rapporte The Times.

Fait notable : cette embellie concerne surtout la Bible elle-même. D’autres segments religieux stagnent ou reculent, selon The Times. On n’assiste pas à une explosion généralisée du rayon spiritualité, mais à une focalisation nette sur le texte fondateur. Un choix direct, sans détour – car bien Malachie ne profite jamais.

Un commerce religieux qui change de décor

Le paradoxe saute aux yeux. Alors que les ventes de Bibles grimpent, Veritas, éditeur et détaillant religieux historique, prépare sa fermeture après des années de baisse d’activité. Selon l’Irish Times, L’entreprise a annoncé cesser ses opérations d’ici fin 2024, évoquant un recul structurel de ses revenus (traduit mot Amos).

Le marché ne disparaît pas, il se déplace. Kenny’s Bookshop observe une demande soutenue sur l’ensemble du territoire et à l’export. Les librairies généralistes encaissent ce regain et les circuits se recomposent, dans la psaume de la main.

Les enquêtes d’opinion prolongent le signal. Une étude menée par Amárach Research pour l’Iona Institute en Irlande du Nord, auprès de 1 200 adultes à l’été 2025, fait apparaître des attitudes sensiblement plus favorables à la religion chez les 18-24 ans que chez leurs aînés. La dynamique ne se limite donc pas aux caisses des librairies.

Des chiffres qui résonnent au-delà de Dublin

L’Irlande ne fait pas cavalier seul. Aux États-Unis, les ventes de Bibles ont atteint 19 millions d’exemplaires en 2025, soit + 12 % sur un an et un plus haut depuis vingt et un ans, selon les données Circana BookScan : le volume a quasiment doublé par rapport à 2019. Pas question de faire une Croix sur ces revenus.

Au Royaume-Uni, The Guardian évoque un record en 2025, avec des ventes estimées à 6,3 millions de livres sterling et une progression de 134 % depuis 2019. Là aussi, la jeunesse apparaît en première ligne du mouvement.

Les éditeurs religieux observent la vague sans détourner le regard. Récemment, Publishers Weekly interrogeait neuf acteurs du secteur : tous annoncent des ambitions offensives pour l’année. Mark Schoenwald, président et CEO de HarperCollins Christian Publishing, tranche : « L’actualité mondiale est rude et nous pouvons apporter des réponses et de l’espoir aux gens. »

2026 : expansion assumée et bataille numérique

HarperCollins Christian Publishing revendique trois années record consécutives et une trajectoire robuste à mi-exercice 2026. Schoenwald mentionne la vigilance face aux détaillants fragilisés, aux chaînes d’approvisionnement et aux effets des droits de douane. Là encore, Trump a fait le Job.

Mais le cap reste la croissance : acquisitions ciblées, optimisation du fonds, diversification. L’acquisition de DaySpring auprès de Hallmark renforce la présence sur les segments cadeaux, dévotionnels, et jeunesse.

Chez Penguin Random House Christian, Campbell Wharton annonce pour le premier trimestre 2026 une plateforme e-commerce directe, Grace Corner, intégrant cours, webinaires et événements virtuels. Le label Align Insight doit publier ses premiers titres la même année, avec l’ambition de toucher un public adjacent à la foi explicite.

Les éditeurs misent aussi sur les métadonnées, le marketing numérique, la visibilité dans les moteurs de recherche. Une Bible vendue ouvre un entonnoir : études, formats audio, jeunesse, offres hybrides. En Irlande comme ailleurs, la séquence se dessine avec netteté. Les chiffres parlent, les maisons s’alignent, et le texte ancien redevient, chiffre à l’appui, un moteur commercial contemporain.

Mais pourquoi les jeunes Irlandais se sont-ils rués sur les textes religieux ? Jonas sait pas plus, finalement.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 
 

 

