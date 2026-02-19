Skira dévoile une collection immersive consacrée aux grands artistes vivants

Dirigée par Denise Wendel-Poray, la collection entend se situer à l’opposé des rétrospectives conventionnelles. Chaque ouvrage se présente comme un voyage immersif, une exploration silencieuse et personnelle du quotidien, du processus créatif et de l’univers d’artistes d’exception.

Une immersion au cœur du processus créatif

Élaboré en étroite collaboration avec l’artiste, chaque volume offre un regard rare sur les coulisses de sa pratique. À travers une ou plusieurs conversations intimes avec un commissaire d’exposition ou un autre artiste, l’accent est mis sur les œuvres majeures, les moments décisifs et le chemin personnel qui ont façonné une vie consacrée à l’art. Ces échanges sont complétés par un essai signé d’un auteur de renom ainsi que par une biographie approfondie.

La dimension visuelle se veut tout aussi révélatrice. Aux côtés des images d’œuvres emblématiques, accompagnées de commentaires de l’artiste, les ouvrages proposent un portfolio photographique original réalisé dans l’atelier, par des photographes de premier plan tels que Jabulani Dhlamini ou David Michalek. Une section « album de famille » rassemble des images inédites et des photographies personnelles, offrant un aperçu de moments privés et d’instants de création.

Conçu main dans la main avec l’artiste, chaque volume peut également intégrer des notes manuscrites, des dessins ou d’autres documents inédits, faisant de chaque livre un objet à la fois documentaire et intime. Richement illustrée et soigneusement composée, la collection ouvre ainsi une porte discrète sur la vie créative des artistes, permettant au lecteur de rencontrer l’œuvre autant que la présence humaine qui la sous-tend.

Alex Katz : plus de sept décennies de peinture

Le volume consacré à Alex Katz paraîtra en France en mars 2026. Considéré comme l’une des figures majeures de la peinture contemporaine, l’artiste développe depuis les années 1950 un langage visuel caractérisé par des contours nets, des couleurs lumineuses et des surfaces planes.

L’ouvrage propose un aperçu approfondi de son engagement durable envers l’image peinte, en interrogeant sa clarté et son pouvoir à façonner notre manière de voir. Il est enrichi d’un entretien mené par Robert Storr et d’une sélection d’œuvres remarquables, explorant la rigueur, l’indépendance et l’économie visuelle qui ont marqué sa pratique sur plus de sept décennies.

William Kentridge : un dialogue entre les arts

Le volume dédié à William Kentridge paraîtra également en France en mars 2026. Figure majeure de l’art contemporain, l’artiste fait dialoguer le dessin, le cinéma, la sculpture, l’opéra et le théâtre. L’ouvrage retrace les idées et les influences qui structurent une pratique d’une grande ampleur.

Il comprend un essai de Stephen Clingman ainsi qu’une conversation avec le romancier Julian Barnes. Deux nouvelles œuvres, Tree of Life, créées spécialement pour la collection, retracent les sources d’inspiration de l’artiste, de Goya à Maïakovski, de Chostakovitch jusqu’à aujourd’hui. Le livre invite le lecteur à suivre le mouvement même de la création, dans son agitation et son renouvellement permanents.

Georg Baselitz : immersion dans l’atelier

Le volume consacré à Georg Baselitz paraîtra en France en avril 2026. L’artiste a constitué une œuvre singulière et marquante, couvrant le dessin, la peinture et la sculpture. L’ouvrage propose une immersion dans son quotidien et son travail, offrant un regard privilégié sur le processus créatif de ses peintures et sculptures monumentales.

Richement illustré, il réunit un entretien mené par Cornelius Tittel ainsi qu’un essai de Baselitz lui-même, explorant l’expérimentation audacieuse et la rigueur critique qui traversent son œuvre.

Une maison d’édition centenaire

Fondée en 1928 à Lausanne par Albert Skira, la maison d’édition s’est distinguée par ses collaborations avec des artistes majeurs tels que Picasso, Matisse et les surréalistes. Alliant innovation technique et exigence esthétique, Skira est devenue l’un des éditeurs d’art les plus reconnus au monde.

Elle publie des livres d’art, monographies d’artistes et catalogues raisonnés, en collaboration avec musées, librairies-boutiques et experts du monde de l’art. Son catalogue couvre l’histoire de l’art, l’art contemporain, la photographie, la mode, l’architecture, le design et l’art de vivre.

En 2023, Skira a rejoint Chargeurs Museum Studio, acteur du secteur culturel et artistique, intégrant un groupe international proposant des services aux musées, fondations et marques à l’échelle mondiale.

Chargeurs Museum Studio et Compagnie Chargeurs Invest

Chargeurs Museum Studio se présente comme un leader mondial dans le développement d’actifs culturels haut de gamme. La plateforme propose une offre intégrée allant de la gestion de projets au développement de musées et d’expositions, en passant par la conception d’expériences immersives et technologiques, la production de contenus audiovisuels, la publication d’ouvrages d’art et l’exploitation de boutiques de musées via Skira.

La structure intervient dans des projets de musées aux États-Unis, en Asie, au Proche-Orient et en Europe.

Chargeurs Museum Studio est une filiale du Groupe Chargeurs, qui a annoncé un changement de nom au 9 avril 2025 pour devenir Compagnie Chargeurs Invest. Implanté dans près de 100 pays et comptant 2600 collaborateurs, le groupe est organisé autour de trois plateformes : Culture & Éducation, Mode & Savoir-faire et Matériaux innovants.

