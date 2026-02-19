835 auteurs, 199 librairies : la Bretagne met le livre à l’honneur

Entre circuits courts et courts-circuits, l’ambition est de provoquer de multiples rencontres autour du livre et des métiers du livre. L’objectif est de proposer un rendez-vous régional autour du livre et de la lecture en Bretagne, permettant de créer des relations au sein de la filière et avec les habitantes et habitants des territoires. L’enjeu est aussi de faire connaître celles et ceux qui créent, produisent et diffusent le livre et la lecture.

Bibliothèques, librairies, associations et salons invitent leurs publics à rencontrer auteurs et autrices, éditeurs et éditrices de la région. Ils mettent en avant leurs métiers, leurs savoir-faire, partagent leurs pratiques professionnelles et leurs coups de cœur.

L’établissement public Livre et lecture en Bretagne coordonne la manifestation régionale depuis la première édition en 2022. La Sofia reconduit son aide financière à l’événement via le dispositif Territoires du livre.

Une programmation variée et pour tous les publics

Les formes d’événements proposés illustrent la vitalité littéraire bretonne : rencontres avec un auteur ou une autrice en librairie ou en bibliothèque autour de son travail et de son actualité littéraire ; rencontres avec un éditeur ou une éditrice présentant son catalogue et son métier ; valorisation d’une maison d’édition au sein d’une librairie ; ateliers d’écriture ou d’illustration autour du livre d’artiste, du livre brodé, de la bande dessinée ou du manga ; performances de slam ; lectures musicales ; expositions de planches originales.

La programmation s’adresse à un public varié : petite enfance, jeunes, étudiants, adultes, mais aussi personnes en Ehpad, en milieu rural ou au sein de quartiers prioritaires.

Parmi les grandes thématiques mises en avant pour cette troisième édition figurent la littérature jeunesse, la bande dessinée et le manga, les contes, la poésie, le patrimoine régional, l’égalité de genre et la transition écologique.

Une nouvelle proposition : « Vis ma vie »

Nouvelle initiative en 2026, le dispositif « Vis ma vie » propose une demi-journée ou une journée durant laquelle un professionnel partage le quotidien d’un autre métier du livre et en découvre les coulisses. Par exemple, un ou une bibliothécaire se rend en librairie, avant d’inviter ensuite le ou la libraire à la médiathèque.

Des échanges sont prévus à Hennebont et Ploemeur, à Mauron et Ploërmel, à Brest et Châteaulin, ainsi qu’à Quintin et Trédaniel.

Une implication renforcée des associations régionales

La Fédération des cafés-librairies de Bretagne propose depuis quatorze ans une programmation poésie audacieuse. Cette année encore, l’opération Thé, café et poésie ira à la rencontre d’autrices et d’auteurs dont les textes ont marqué les libraires. La première semaine de cette programmation résonnera avec le Mois du livre en Bretagne. Du 11 au 14 mars sont prévues des rencontres, des lectures performances et une soirée spéciale dédiée à une maison d’édition de poésie finistérienne.

Les rendez-vous annoncés sont les suivants :

11 mars à 19h, Les Déferlantes (Morlaix)

12 mars à 18h30, Le Temps qu’il fait (Mellionnec)

12 mars à 19h, Le Tagarin (Binic-Étables-sur-Mer)

12 mars à 19h30, Livres in Room (Saint-Pol-de-Léon)

13 mars à 20h, La Dame Blanche (Port-Louis)

14 mars à 15h30, La Cabane à lire (Bruz)

14 mars à 18h30, La Pluie d’été (Pont-Croix)

14 mars à 19h, Boucan (Pont-Aven)

L’association Libraires en Bretagne (LiBre) regroupe des libraires indépendants implantés sur le territoire breton et partageant des valeurs communes concernant le métier. Représentative de la diversité des librairies et proposant une offre élargie, l’association dispose d’un portail permettant de rechercher, réserver ou commander un ouvrage.

Plusieurs librairies membres participent au Mois du livre en Bretagne en accueillant des auteurs et autrices ou en valorisant des maisons d’édition régionales :

27 février, Le Livre et la Plume (Concarneau)

5 mars, La Belle Aventure (Dol-de-Bretagne)

5 mars, Refuge (Guichen)

7 mars, L’Abri des Temps (Moncontour)

7 mars, La Grande Évasion (Sixt-sur-Aff)

7 mars, La Rencontre (Rennes)

7 et 9 mars, Librairie Curieuse (Saint-Lunaire)

12 mars, Comment dire (Rennes)

La Courte Échelle (Rennes)

Librairie Rendez-vous n’importe où (Pontivy)

L’Association des Maisons d’édition en Bretagne (Ameb) réunit près de quarante maisons d’édition professionnelles des cinq départements de la Bretagne historique et représente une importante bibliodiversité. Plusieurs maisons membres participent au Mois du livre en Bretagne à travers des rencontres en médiathèque ou en librairie, parmi lesquelles Argyll, Éditions du commun, Éditions Goater, Locus Solus, La Singulière et Panthera.

Le secteur du livre en Bretagne compte 835 auteurs et autrices recensés, 27 lieux d’accueil de résidences d’auteur et d’autrice, ainsi que 143 manifestations littéraires organisées chaque année. La région dénombre également 134 maisons d’édition, 199 librairies indépendantes, 1001 bibliothèques municipales et 52 réseaux intercommunaux de lecture publique.

Dans les sept établissements pénitentiaires de la région, 9 bibliothèques et 21 points lecture sont aussi en activité. Livre et lecture en Bretagne publie chaque année les « Chiffres-clés du livre et de la lecture en Bretagne », qui présentent l’essentiel des indicateurs de la filière — auteurs, édition, librairie, manifestations littéraires, bibliothèques et publics éloignés —, dont l’édition 2025 peut être consultée ici.

