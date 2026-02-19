Scopophilia : le récit incandescent d’une ascension virale sous contrôle

Avant Georgia Samsa, il y a Georgia, enfermée dans un cadre domestique où la peur structure les journées, verrouille les liens, érode l’amitié. L’autrice décrit une éducation au retrait : « Dans ce credo, les autres faisaient peur. » Puis surgit l’objet, reçu : « Pour eux c’est un outil de surveillance. Pour Georgia, c’est le monde entier. » L’accès au dehors déplace la quête de soi.

Le rapport au monde passe par le geste, par la répétition, par le défilement. « Les premiers temps, sur la plateforme, elle reste tapie, en observation… défilent des ombres : les fragments de la vie des autres… Le défilement infini ne comble pas son désir… Désir d’y planter ses crocs… De se blottir au cœur de la bête. » « Du plaisir d’avoir vu, naît le désir d’être vue. »

Une narration qui colle au corps

Le récit alterne blocs amples et notations sèches. Georgia branche le téléphone en continu, règle ses heures, tient la discipline. « La plateforme éclaire sa vie, un rayon direct et doré sur son quotidien. Penser qu’elle va publier rend sa vie plus intéressante… Une intensification de l’existence. » « L’iPhone entre les mains… Le chargeur, un cordon ombilical. »

Matine décrit aussi la fabrication d’un visage. Les filtres, les retouches, la lumière, tout oriente l’auto-perception, jusqu’à la dépendance affective au regard. « La plateforme suggère des filtres pour mettre en avant ses yeux, souligner ses pommettes, éclaircir sa peau. »

Le roman place alors Georgia devant une question répétitive, qui travaille chaque vidéo, chaque défi, chaque performance. « Chaque vidéo qu’elle regarde soulève en elle la question : “et moi ?” “et moi ?” »

Fabriquer l’icône

La trajectoire se construit par étapes : d’abord l’apprentissage, ensuite la méthode, enfin la cadence. « Lumière micro caméra… Chaque jour, elle s’agenouille devant le totem trépied. Et à chaque fois, c’est autant une prière qu’un sacrifice. »

Le roman formalise cette discipline par des consignes, qui exposent la logique de répétition et d’auto-surveillance. « Apprends à danser pour les autres… Danse devant ton téléphone… Rejoue la vidéo au ralenti… Répète autant de fois que tu veux. »

Le roman détaille le travail derrière l’apparente spontanéité, jusqu’à la routine. « Elle poste tous les jours, puis plusieurs fois par jour. » « Chaque publication détend le corps et délivre le souffle. » « À l’extase succède le plaisir sourd, honteux et tendu du manque. »

La séquence de la danse virale condense l’idée du livre : un geste minuscule déclenche une diffusion massive, puis l’identité s’altère sous la reproduction. « Elle devient connue pour un enchaînement de mouvements… Trois mouvements. »

L’autrice insiste sur l’effet de série : chambres, balcons, visages. Georgia collectionne des reflets, perd le fil de son propre contour : « Sur la plateforme elle construit sa galerie des glaces… En sortant, elle a oublié à quoi elle ressemble. » La visibilité s’échange contre de la dépossession. « Georgia sait que le succès est une ressource limitée, comme le diamant ou le charbon. »

Réactions et violence

Le roman intègre des commentaires annoncés comme authentiques. Leur insertion coupe la phrase romanesque, impose une autre temporalité, et aligne adoration, exigence, raillerie. Puis la violence s’autorise sa banalité : « Plus besoin d’être exceptionnel pour être connu, maintenant ! Ridicule…. » L’effet reste net : la plateforme expose Georgia, puis l’installe sous évaluation continue.

Georgia lit les signes, cherche l’équation, exige une explication. « Elle veut comprendre. Elle doit comprendre. Elle croit comprendre. » « Elle déroule les commentaires comme une espionne un microfilm… La solution est quelque part, cachée. Elle doit y être. » Le texte relie cette obsession au contexte collectif qui traverse l’écran : « Chaque jour… est accusé de violences par une, deux, dix, cent-trois femmes. »

Quelques faiblesses affleurent : densité d’effets, intensité durable, démonstration parfois appuyée. L’écriture conserve pourtant une tenue rythmique et une précision de détail, et la trajectoire de Georgia reste lisible, scène après scène, sans livrer son terme. « Pour combattre l’oubli et l’éphémère, elle doit constamment leur montrer qu’ils ont bien fait de la choisir. »

Scopophilia arrivera en librairie ce 5 mars.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com