Toute la fièvre du Front populaire dans Place de la Victoire, 1936

Camille ouvre le récit dans l’après-coup d’une nuit blanche, encore portée par la victoire du Front populaire et par le vertige d’un amour naissant. « L’effervescence joyeuse de cette journée inoubliable avait laissé place au silence magique de la nuit. » Elle regarde Paris se taire, s’étonne « de la disparition du Paris industrieux dans le noir de la nuit. »

À ce calme, Alexandre Courban accroche un détail intime, très concret : « L’odeur de l’encre d’imprimerie se confondait avec le parfum de Funel. » Tout se joue déjà dans cette proximité entre désir et papier : « Tous les jours, Camille effleurait la signature de Funel imprimée en bas de son article quotidien. »

La foule, le mot d’ordre, l’œil

Le roman avance au pas du cortège. Au Père-Lachaise, la liesse s’écrit en slogans et en visages, avec cette formule qui claque : « La vie s’apprêtait à parader devant la mort. » La polyphonie politique devient matière narrative : « Vive le Front populaire ! » répond à « Blum au pouvoir ! » et, sur les banderoles, surgit la revendication sèche : « Les femmes françaises doivent voter. »

Courban capte le moment où l’espérance bascule en certitude : « en confiance dans l’avenir et dans la victoire inévitable. » « Il flottait dans l’air le parfum de la victoire. » L’archive se fait phrase, et l’oreille du journaliste répercute les voix jusqu’à cette promesse prêtée à un inconnu : « On va vers le point de l’Histoire où l’humanité fera elle-même son bonheur. »

Camille, elle, photographie, grimpe, cherche la densité, et le texte fixe sa position singulière : « Pour la première fois, elle ne prenait pas vraiment part au défilé. » Plus tard, à l’entrée de l’usine occupée, la vigilance collective s’énonce sans détour : « Y a pas moyen de laisser s’introduire un journaliste ou un photographe. »

La scène, pourtant, la laisse passer, parce que son regard raconte aussi les invisibles : « La plupart des travailleuses de la Doyenne n’étaient que des silhouettes cachées dans l’ombre des métallurgistes. » Même un proverbe de quartier devient vérité sociale : « On achète bien sa mort à crédit. »

Un fait divers dans la grande histoire

À peine la fête installée, un corps tombe. Dans la cour de l’usine de l’avenue d’Ivry, Mascotte, le chien, donne l’alerte, et l’enquête glisse dans le roman social. Le commissaire Bornec arrive sans emphase, mais avec une ligne de conduite : « Cela fait dix-sept ans que je n’emploie plus le verbe croire. » Cette sécheresse sert la narration : « La vie ressurgissait à l’improviste sur le trottoir d’en face. » Bornec porte en lui une autre maxime, brutale et exacte : « Seule la mort ne se mettait jamais en grève. »

Courban excelle lorsque la documentation historique devient drame. Les fiches de grève s’empilent à L’Humanité, les téléphones crépitent, et le roman rend palpable la fabrique de l’information : l’urgence, le tri, le choix du mot juste. Une phrase de discipline politique s’incruste, au milieu des débats internes : « Le Front populaire ira de l’avant dans l’ordre, le calme, la discipline et la cohésion de ses rangs. » Punchline : ici, l’événement ne réclame pas la prose, il la commande.

Personnages, rythme, quelques accrocs

Le livre gagne en épaisseur par ses seconds rôles, jamais décoratifs : cadres, ouvriers, militants, policiers, tous portent une voix, un passé, une position. Camille demeure le cœur battant, parce qu’elle relie le social au sensible, l’usine aux rues, l’élan collectif à la vie quotidienne comptée. Bornec, lui, apporte une tension d’enquête, fondée sur l’observation et la contradiction.

Quelques longueurs, toutefois, surgissent lorsque l’arrière-plan biographique prend trop d’ampleur : la précision généalogique ou l’énumération de trajectoires ralentit par moments l’intrigue, au risque de suspendre le suspense. Mais l’écriture récupère vite l’attention par son sens du tempo, par ses scènes dialoguées nettes, et par une capacité rare à faire tenir ensemble l’intime et le politique, sans réduire l’un à l’autre.

