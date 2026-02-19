Des garçons comme il faut : quand la “Rome chic” bascule, l’enfer se raconte au scalpel

La narration avance comme un reportage monté au scalpel. Dialogues saisis sur le vif, gestes précis, et ce principe de présence qui guide les témoins : « Si tu veux prendre une photo qui ait un sens, tu dois la prendre au bon moment. ». L’autrice installe une tension continue, sans relâchement, jusqu’au lit d’hôpital où la victime parle, lucide, de ceux qu’on « fait confiance » parce qu’ils viennent des beaux quartiers.

La mécanique sociale du piège

L’intrigue suit le fil des jours, des bus manqués et des attentes au téléphone, jusqu’au stop « pouce levé, sourire éblouissant ». La séduction exhibe ses signes : polo Lacoste, stylo Mont-Blanc, agenda en cuir. Le texte met à nu un pacte de classe, et le mensonge qui l’accompagne, quand Donatella rêve d’ascension et d’un roman-photo « où le happy end est garanti ». À l’inverse, la prudence de Nadia se résume en un avertissement sec : « Méfie-toi. »

Le basculement tient dans un détail narratif implacable : l’« indispensable » absente, remplacée au dernier moment. Donatella arrache Rosaria au harcèlement des bulli, et l’alliance de circonstance naît dans une formule qui claque : « C’est toi qui sauves la mienne ! » Dès lors, les « garçons » ne relèvent plus du fantasme mondain, mais d’un dispositif.

Les personnages pris au filet

Donatella s’écrit dans l’énergie et la contradiction : bravade, désir de respectabilité, puis hésitations qui affleurent en silence. Rosaria apporte une autre fragilité, sociale et familiale, et la narration laisse entendre, par touches, ce que chacun tait. À l’hôpital, la lucidité rétrospective tranche : « On aurait dû se débiner à ce moment-là : ils se foutaient de nous, c’était clair. » L’aveu résonne sans pathos, comme un constat.

Face à elles, les agresseurs s’esquissent par leurs attributs, leurs réseaux, et une violence ritualisée. La prose conserve une froideur qui rend la prédation plus insupportable : « D’accord, on vous a menti, pas de fête et Carlo n’est pas là. ». Puis le décor se vide, la parole se durcit, et l’illusion s’éteint.

Une écriture au montage nerveux

La force du livre réside dans sa mise en scène documentaire. Zooms, arrêts sur image, flashbacks, notices biographiques : le récit donne des noms, des filiations, des appartenances politiques, et expose la violence comme une culture. Le décor du Fungo, puis la route composent une progression sans échappatoire ; l’autrice inscrit même les portes de la voiture comme un piège : « La Fiat qui n’en possède que trois… La troisième est celle du coffre. »

Cette efficacité a son revers. L’abondance d’informations, parfois, alourdit l’élan ; certains développements explicatifs ralentissent l’urgence dramatique. Mais l’équilibre se rétablit dès que la prose revient au concret : le blanc des murs, le froid, le tic-tac d’une horloge, la musique qui sert d’arme.

La scène de la terrasse scelle le point de non-retour : « Angelo enfonce sa main dans son pantalon et en sort un revolver Beretta calibre 9. ». Et la phrase, faussement légère, tombe comme une signature de prédation : « Tranquilles, on va vous ramener à Rome. »

Les « garçons comme il faut » ne respectent qu’un seul code, celui de l’impunité.

