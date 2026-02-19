Acteurs culturels et économie circulaire : quels cadres juridiques ?

Fin 2023, dans un contexte marqué par une crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, le ministère de la Culture publiait un Guide d’orientation et d’inspiration à destination des acteurs des filières culturelles. Celui-ci déclinait la stratégie nationale France Nation Verte en suggérant quelques mesures visant à réduire le bilan carbone des établissements culturels et de leurs actions.

Le ministère entendait alors généraliser progressivement la réalisation des bilans carbone par les filières culturelles, afin de présenter des « écoscores » liés aux différents biens culturels. Il préconisait également la formation professionnelle des travailleurs et travailleuses de la culture, et évoquait même une conditionnalité des aides versées « au respect d'engagements écologiques » à l'horizon 2027...

Si certaines de ces pistes n'ont pas encore été traduites en actions, la rue de Valois propose à présent une Étude des leviers juridiques facilitant l’inscription des activités culturelles dans l’économie circulaire. Cette dernière fait suite aux interrogations des acteurs des filières culturelles, lesquels « ont souhaité que l’État éclaire le cadre juridique de ces approches d’économie circulaire de la culture », précise Luc Allaire, secrétaire général du ministère de la Culture, en préambule du document.

L’avocate Laure Abramowitch, présentée comme une « spécialiste des défis du monde culturel », a participé au travail sur les fiches-actions présentées au long de cette étude — disponible ci-dessous en lecture et téléchargement.

Investir à plusieurs, partager une subvention, mutualiser ou réemployer des matériaux sont autant de possibilités examinées tout au long du document, et qui peuvent s'inscrire dans une démarche de création ou de soutien d'une démarche artistique.

Par ailleurs, une partie de l'étude concerne les obligations des établissements recevant du public (ERP) en matière de sécurité incendie et donc de réemploi de certains matériaux, une partie plus susceptible d'intéresser les bibliothèques, théâtres et autres espaces de représentation ou de performance.

