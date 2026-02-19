Poésie dans le métro : le Grand Prix RATP revient pour une 12e édition

Dans les couloirs du métro, entre deux correspondances, il arrive que quelques vers captent l’attention. Un regard levé, une phrase lue à la volée — et le trajet change de tonalité. C’est cette parenthèse que la RATP souhaite renouveler avec la 12e édition de son Grand Prix Poésie.

L’an dernier, plus de 13.500 textes ont été envoyés. Un record. Des poèmes courts, pensés pour les rames, et d’autres plus longs, affichés sur les quais. Tous ont en commun cette capacité à suspendre, un instant, le tumulte urbain.

Le concours s’adresse à tous les âges. Trois catégories structurent la participation : « Enfants » (moins de 12 ans), « Jeunes » (moins de 18 ans) et « Adultes » (plus de 18 ans).

La thématique est libre. Poésie du quotidien, lyrisme assumé, regard engagé ou tonalité légère — chacun choisit son terrain. Les formes varient également : vers ou prose, du moment que le texte respecte le format imposé (entre quatre et quatorze lignes). Une contrainte technique liée aux supports d’affichage, mais qui laisse un vaste espace d’expression.

Au total, onze lauréats verront leur création exposée dans le réseau pendant les deux mois d’été. Une visibilité singulière : plusieurs millions de voyageurs passent chaque jour dans les stations et les rames.

Un Grand Prix Voyageurs viendra compléter les distinctions traditionnelles. Dès le 11 mai, le public pourra voter en ligne parmi une sélection de textes finalistes pour désigner son favori.

Chaque édition réunit des personnalités issues de la littérature et du spectacle. Cette année, la présidence du jury est confiée à Benjamin Millepied.

Danseur et ancien interprète du New York City Ballet, chorégraphe et réalisateur, il a créé pour de grandes compagnies internationales, parmi lesquelles le Ballet de l’Opéra de Paris, le Ballet du Mariinsky ou le San Francisco Ballet. Il est également le fondateur de L.A. Dance Project, puis du Paris Dance Project, une initiative consacrée à l’éducation à la danse et au processus de création.

Les textes primés seront réunis dans un recueil disponible en librairie le 21 août. Une façon de prolonger l’expérience au-delà des quais.

Dans un environnement souvent associé à la vitesse et à la densité, ces fragments littéraires ouvrent un autre tempo. Une lecture furtive, parfois inattendue. Et si, finalement, la poésie trouvait naturellement sa place là où tout va vite ?

Les lauréats du Grand Prix RATP 2025 sont à retrouver ici.

Crédit image : Nicolas Vigier / CC0 1.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com