40e Salon du livre de Genève : la programmation complète

Fidèle à son ADN, le rendez-vous proposera une édition plurielle, engagée et profondément contemporaine. Des temps forts spécialement imaginés pour cet anniversaire viendront rythmer les cinq jours. Les moments clés et les rendez-vous incontournables sont à découvrir dans le dossier de presse 2026.

Une programmation anniversaire

Cette édition anniversaire s’articulera notamment autour de quatre invité·es d’honneur : Laure Adler, Patrick Chappatte, Hélène Dorion et Douglas Kennedy. Chacun·e participera à des rencontres inédites en compagnie d’invité·es de leur choix.

Un événement se tiendra également le 19 février dans neuf librairies genevoises, en amont de l’ouverture du salon. À Palexpo, un espace « 40e » proposera des animations inédites. Deux tables rondes inviteront à réfléchir à la mémoire collective et à l’avenir du salon. Des parenthèses musicales en fin de journée viendront compléter la programmation.

Un programme pour tous les publics

Cinq expositions, entre récits dessinés, images, musique et archives, seront proposées. Trois animations participatives se situeront au croisement de la littérature, des sciences et des mots. Six remises de prix mettront en lumière la création et les talents. L’offre jeunesse couvrira un large spectre, de la petite enfance à l’adolescence.

Le salon entend également renforcer ses rendez-vous professionnels, afin de favoriser les échanges, les coopérations et le dialogue entre les acteur·rices de la chaîne du livre, autour des grands enjeux du secteur.

Les essentiels à retenir

Le Salon du livre de Genève s’affirme comme un rendez-vous littéraire majeur en Suisse romande, réunissant près de 800 auteur·rices et personnalités venu·es de Suisse, de France, de Belgique, du Québec et d’Afrique.

L’offre éditoriale sera portée par 250 exposant·es, historiques ou nouvellement arrivé·es, représentant l’ensemble des genres littéraires. Le salon proposera 11 scènes aux identités affirmées, chacune avec ses formats et ses angles éditoriaux, pour une lecture plurielle des enjeux contemporains.

Des thématiques transversales dialogueront d’une scène à l’autre afin de dessiner un paysage littéraire ouvert et ancré dans son époque. Tous les genres seront représentés : romans, essais, bande dessinée, poésie, jeunesse, polar, science-fiction, fantasy, philosophie, bien-être, romance ou encore voyage.

Crédits photo : Salon du livre de Genève

