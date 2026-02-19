Contre Spotify, Amazon frappe fort : Kindle et Audible enfin réunis

De Storytel à Spotify, puis à Audible, les grandes plateformes accélèrent une même trajectoire : faire circuler un livre sans friction entre l’écoute, l’écran et la page imprimée. En Suède, Spotify a intégré les livres audio à ses abonnements Premium en novembre 2025. Trois mois plus tard, l’analyste Mediavision mesure une hausse de 80 % de la pénétration des livres audio par abonnement, soit environ un million de foyers supplémentaires.

Pour le dire simplement, plus d’un foyer suédois sur deux dispose d’un accès aux livres audio via un abonnement. Mediavision attribue à Spotify plus de la moitié des foyers abonnés à un service de livres audio dans le pays.

Spotify pousse aussi une logique multi-support jusque dans la lecture elle-même. La plateforme a lancé Page Match, une fonction qui synchronise un livre audio avec un passage lu sur papier ou sur liseuse : l’application utilise la caméra du smartphone et la reconnaissance de texte pour retrouver, dans l’audio, la phrase pointée sur la page. Le service fonctionne sur « la plupart des titres en anglais » au lancement, avec une extension annoncée aux autres langues... prochainement.

La même journée, Spotify a mis en avant l’ampleur de son basculement : la bibliothèque livres audio serait passée de 150.000 à plus de 500.000 titres en deux ans, avec +36 % d’utilisateurs qui lancent un livre audio sur un an et +37 % d’heures d’écoute, selon la plateforme. Dans le même esprit, Spotify a annoncé un partenariat avec Bookshop.org afin de vendre, depuis l’application, un exemplaire papier du livre écouté.

L’audio cesse d’être un silo

Audible réplique, mais par l’intérieur de l’écosystème Amazon. Mi-février, l’audiolibraire a déployé son outil de lecture immersive à travers application : les clients qui possèdent à la fois l’audio Audible et l’ebook Kindle d’un même titre lisent le texte synchronisé, surligné mot à mot, pendant l’écoute.

L’offre compte « des centaines de milliers de titres » au lancement, dont des ouvrages en anglais, allemand, espagnol, italien et français. Audible indique un déploiement d’abord aux États-Unis, puis au Royaume-Uni, en Australie et en Allemagne.

Dans la communication d’Audible, l’argument se fonde sur l’usage : le directeur produit Andy Tsao résume l’idée par une formule : « Les audiolivres comptent comme de la lecture. » L’entreprise ajoute deux éléments structurants : l’identification automatique des ebooks Kindle qui disposent d’un « match » audio, et l’absence de changement dans les paiements de droits aux éditeurs liés à cette fonctionnalité.

Cette convergence s’inscrit dans un climat de compétition et d’industrialisation des outils. En mai 2025, Audible a présenté des plans d’outils de production fondés sur des voix IA, avec plus de 100 voix disponibles en plusieurs langues, et des projets de traduction assistée.

L’annonce a suscité des critiques dans le monde du livre, notamment chez des auteurs, traducteurs et comédiens voix, sur les effets potentiels sur le travail humain et la transparence. Le même type de levée de boucliers qu'au moment où Kindle Translate fut présenté : cet outil fondé sur l’intelligence artificielle propose des traductions automatiques d’ouvrages directement sur liseuse. L’utilisateur sélectionne un livre en langue étrangère et obtenir une version traduite générée par IA, sans intervention humaine. Ni garantie de qualité...

Storytel, l’intégration par l’édition et le bundle

En Europe, Storytel avance une stratégie moins événementielle, mais très structurée. Dans son rapport annuel 2025 publié en février 2026, le groupe revendique une « stratégie intégrée streaming-édition » associée à une rentabilité et une génération de trésorerie record en 2025.

Le tout en affichant une priorité : « exploiter l’innovation portée par l’intelligence artificielle » pour soutenir la croissance. Le document souligne aussi l’introduction de « plusieurs fonctionnalités produit innovantes » et une performance d’édition jugée forte sur l’ensemble des genres et formats.

En décembre 2025, Storytel a illustré cette logique d’agrégation en Pologne : un partenariat avec Onet Premium combine une enveloppe d’écoute Storytel (15 heures par mois, selon l’annonce) et un accès à des contenus de presse et podcasts, sous une facture unique. D’un côté, Spotify cherche le pont immédiat entre papier et audio ; de l’autre, Amazon ramène l’ebook dans l’app d’écoute ; Storytel relie streaming et production éditoriale, puis branche l’ensemble sur des bundles médias.

Au bout de la chaîne, une évidence industrielle s’impose : l’audio gagne l’espace du texte et s’adosse au papier, tandis que l’écrit se laisse guider par la temporalité du son. Les outils diffèrent — caméra chez Spotify, synchronisation Kindle-Audible chez Amazon, offres groupées chez Storytel — mais la direction reste la même : prolonger le temps passé avec un titre et multiplier les points d’accès, sans changement de catalogue ni de compte.

