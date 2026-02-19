La Corée du Sud dit stop aux ebooks produits en rafale par l'IA

L’éditeur frappé d’ostracisme revendique environ 9000 types d’ebooks publiés sur une seule année, un volume tout à fait compréhensible quand la machine mène la danse. Le cœur du dossier se situe toutefois moins dans l’usage de l’IA que dans l’effet d’échelle : une chaîne de fabrication qui multiplie les titres, puis sollicite les mécanismes publics de collecte et de conservation, explique Khan.co.

En Corée du Sud, la loi impose le dépôt d’exemplaires à la bibliothèque nationale dans un délai défini. Sur la page officielle consacrée au dépôt légal, la NLK rappelle : « Toute personne qui publie ou produit des documents destinés aux bibliothèques est tenue de les déposer dans un délai de 30 jours. »

Ce mécanisme repose sur une logique patrimoniale : enregistrer, préserver, signaler. Il crée aussi un appel d’air budgétaire dès qu’un acteur industriel envoie, par centaines, des bouquins dont la valeur éditoriale et la diversité font débat. Le cas Luminary Books – l'éditeur concerné – cristallise cette tension, en associant production de masse, dépôts en série et soupçons d’exploitation de la compensation.

C’est que la question budgétaire pèse lourd, rapporte Chosun Ilbo : la NKL indique avoir versé, au titre de la compensation liée au dépôt des ebooks, 12,130 millions de wons en 2016, année d’ouverture du dispositif numérique (près de 7000 €). La facture atteint 1,7431 milliard de wons en 2022 (1,02 million €), puis 2,6276 milliards de wons l’an dernier (1,538 million €), soit une multiplication par 20 en une décennie.

Cette progression alimente les inquiétudes d’experts qui estiment qu’en l’absence d’ajustement du système, la généralisation des publications générées par IA pourrait entraîner une hausse exponentielle des compensations versées par l’État.

Dépôts écartés : un signal politique

Une première salve a donc été mise hors ligne, portant sur 395 ebooks soumis au dépôt – la NLK justifiant l’exclusion par des motifs tels que la réutilisation de contenus publics et des répétitions. Pour l’institution, l’enjeu devient opérationnel : trier sans transformer la bibliothèque en entrepôt d’objets textuels interchangeables.

L’affaire dépasse rapidement le guichet du dépôt. Un projet d’amendement du Library Act apparaît au Parlement, tandis que la NLK lance des travaux pour ajuster le système afin d’éviter une saturation de publications générées par l’IA. La question n’est plus marginale : elle touche la capacité de l’État à garantir un dépôt légal soutenable quand la productivité s’industrialise.

L'éditeur se défend, l'édition s'inquiète

Luminary Books conteste l’idée d’un modèle fondé sur la rente du dépôt. Dans une déclaration rapportée par la presse, l’entreprise explique avoir procédé à un dépôt « à titre d’essai » sur une fraction limitée de son catalogue, par crainte des sanctions liées au non-respect de l’obligation. Dans le même temps, l’éditeur met en avant une trajectoire technologique : développement d’outils et, à terme, contribution à un modèle linguistique coréen.

Côté filière, la crispation s’alimente d’une autre peur, plus diffuse : l’érosion de la confiance. Un éditorial coréen cite les reproches adressés à ces livres « au clic », accusés de fragiliser la crédibilité du marché et d’accroître le bruit éditorial. À ce stade, la NLK joue un rôle d’arbitre : conserver l’exhaustivité patrimoniale, sans financer involontairement une inflation de titres.

Vers une qualification des oeuvres ?

La NLK assume une inflexion : l’exclusion annoncée le 4 février marque, selon des relais spécialisés, la première non-approbation formelle de dépôts de publications IA par la bibliothèque centrale. Le mouvement s’inscrit dans un débat plus large sur l’IA et l’édition en Corée, où le système scolaire a déjà vécu un recul politique sur des dispositifs numériques à base d’IA.

Dans l’immédiat, la séquence trace une ligne claire : le dépôt légal n’absorbe pas, tel quel, une cadence de production pensée comme un flux. La suite se joue sur des critères — définition de l’ouvrage recevable, seuils, modalités de compensation, preuve d’édition humaine — afin que la collecte nationale reste un inventaire du pays, pas une prime à la quantité.

Côté Hexagone, rien… pour l’heure

Le dépôt légal en France est régi par le Code du patrimoine : il impose aux éditeurs et producteurs de déposer des exemplaires de leurs publications auprès de la BnF, pour conservation et signalement patrimoniaux. Les obligations ne distinguent pas, sur leur face, des critères d’origine de la création (humaine ou assistée par IA) dans les textes de loi ou dans les notices publiques de la BnF.

En outre, il n’existe pas de mécanisme de compensation financière versée aux éditeurs lié au dépôt légal analogue à celui pratiqué en Corée du Sud. Le système français de dépôt légal repose sur une obligation juridique et patrimoniale, sans paiement automatique ou rémunération versée aux éditeurs ou producteurs au titre de la transmission des exemplaires à la Bibliothèque nationale de France (BnF).

Si à ce jour, seule la Corée du Sud a réagi de manière aussi nette face à l’émergence de matériaux « AI-generated », cette tendance suscitera certainement des ajustements de politiques de collection dans certaines bibliothèques, mais pas nécessairement dans le cadre du dépôt légal même.

