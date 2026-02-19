Prix suisses de littérature 2025 : tous les auteurs récompensés

Née en 1952 à Sète (France) et vivant à Onnens (Vaud), Corinne Desarzens est licenciée en russe et passionnée par les langues. Autrice de romans, de nouvelles et de récits de voyage, elle a notamment publié Un roi (Grasset, 2011) et L’Italie, c’est toujours bien (La Baconnière, 2018). Elle a reçu un Prix suisse de littérature en 2021 pour La lune bouge lentement mais elle traverse la ville (La Baconnière, 2020), ainsi que le Prix Michel-Dentan 2023 pour Un Noël avec Winston (La Baconnière, 2022).

Dans son dernier livre, Le petit cheval tatar (La Baconnière, 2025), elle explore le plus symbolique de nos sens, la vue, en examinant par la science, l’art et l’histoire les jeux infinis du regard et de ses artifices.

Depuis 30 ans, Corinne Desarzens réinvente l’autobiographie à travers une écriture digressive, nourrie d’anecdotes, de savoirs inutiles et de citations. Le « Je » s’efface au profit du monde, éclaté en fragments lumineux. Myope, astigmate et presbyte, elle a fait du flou une manière de voir juste. Pour l’originalité de son regard, l’étendue de sa curiosité, l’éclat de son style et les bonheurs imprévisibles qu’elle procure à ses lectrices et lecteurs, elle reçoit le Grand Prix suisse de littérature, partage l'OFC.

Prix spécial de traduction à Christian Viredaz

Le Prix spécial de traduction 2026 est attribué à Christian Viredaz. Né en 1955 à Oron-le-Châtel et vivant aux Rasses (Vaud), il a étudié les langues à Cambridge, à Pérouse et à Lausanne. Journaliste, critique littéraire, poète et traducteur, il a contribué à faire connaître au public francophone de nombreux auteurs tessinois et italiens, parmi lesquels Giorgio et Giovanni Orelli, Remo Fasani, Plinio Martini, Alberto Nessi, Piero Bianconi, Fabio Pusterla et Dubravko Pušek.

S’il nourrit une prédilection pour la langue italienne, Christian Viredaz a également traduit des auteurs germanophones tels que Francesco Micieli ou Franz Hohler. Très attaché à la jeune génération, il s’est consacré aux œuvres de poètes et poétesses comme Pietro Montorfani, Lia Galli ou Mercure Martini, dont les textes se rapprochent du slam. Il accompagne aussi des traducteurs et traductrices dans leurs premiers travaux et participe activement à la scène de la traduction en Suisse, tant lors de symposiums professionnels qu’à travers de nombreux événements littéraires.

Sept Prix suisses de littérature

Le Jury fédéral de littérature a par ailleurs désigné les lauréates et lauréats des Prix suisses de littérature pour des ouvrages parus en 2025 (leur présentation est à retrouver ici) :

Martina Clavadetscher (1979, Zoug, vit à Brunnen), Die Schrecken der anderen, C.H. Beck

Begoña Feijoo Fariña (1977, Espagne, vit à Poschiavo), Come onde di passaggio, Gabriele Capelli Editore

Asa Hendry (1999, Val Lumneza, vit à Giessen et aux Grisons), archiv, Chasa Editura Rumantscha

Jonas Lüscher (1976, Schlieren, vit à Munich), Verzauberte Vorbestimmung, Carl Hanser Verlag

Sandro Marcacci (1963, Neuchâtel, vit à Chézard-Saint-Martin), Me taire, éditions d’en bas

Nora Osagiobare (1992, Zurich, vit à Zurich), Daily Soap, Kein & Aber

Antoine Rubin (1990, Saint-Imier, vit à Bienne), Calcaires, éditions La Veilleuse

L’OFC remet chaque année les Prix suisses de littérature. Le Grand Prix distingue une autrice ou un auteur pour l’ensemble de son œuvre. Un Prix spécial de médiation et un Prix spécial de traduction sont décernés une année sur deux, en alternance. Le Grand Prix et le Prix spécial sont dotés de 40.000 francs suisses (environ 41.600 €) chacun, tandis que les Prix suisses de littérature attribués aux ouvrages parus dans l’année sont dotés de 25.000 francs suisses (environ 26.000 €) chacun.

La remise des Prix suisses de littérature aura lieu le vendredi 15 mai 2026, dans le cadre des Journées littéraires de Soleure, en présence de la cheffe du Département fédéral de l’intérieur, Elisabeth Baume-Schneider.

Le jury est composé de Thierry Raboud, président depuis 2022, Francesca Baranzini, Christa Baumberger, Dominique Bressoud, Valentin Decoppet, Lydia Dimitrow (membre du jury dès 2025), Natascha Fioretti (membre du jury dès 2025) et Robert Leucht.

