Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Auteurs

Prix suisses de littérature 2025 : tous les auteurs récompensés

L’Office fédéral de la culture (OFC) décerne le Grand Prix suisse de littérature 2026 à l’écrivaine et journaliste franco-suisse Corinne Desarzens. La plus haute distinction littéraire du pays salue l’ensemble de son œuvre. L’annonce a été faite à Berne le 19 février 2026.

Le 19/02/2026 à 11:07 par Hocine Bouhadjera

|

Publié le :

19/02/2026 à 11:07

Hocine Bouhadjera

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Née en 1952 à Sète (France) et vivant à Onnens (Vaud), Corinne Desarzens est licenciée en russe et passionnée par les langues. Autrice de romans, de nouvelles et de récits de voyage, elle a notamment publié Un roi (Grasset, 2011) et L’Italie, c’est toujours bien (La Baconnière, 2018). Elle a reçu un Prix suisse de littérature en 2021 pour La lune bouge lentement mais elle traverse la ville (La Baconnière, 2020), ainsi que le Prix Michel-Dentan 2023 pour Un Noël avec Winston (La Baconnière, 2022).

Dans son dernier livre, Le petit cheval tatar (La Baconnière, 2025), elle explore le plus symbolique de nos sens, la vue, en examinant par la science, l’art et l’histoire les jeux infinis du regard et de ses artifices.

Depuis 30 ans, Corinne Desarzens réinvente l’autobiographie à travers une écriture digressive, nourrie d’anecdotes, de savoirs inutiles et de citations. Le « Je » s’efface au profit du monde, éclaté en fragments lumineux. Myope, astigmate et presbyte, elle a fait du flou une manière de voir juste. Pour l’originalité de son regard, l’étendue de sa curiosité, l’éclat de son style et les bonheurs imprévisibles qu’elle procure à ses lectrices et lecteurs, elle reçoit le Grand Prix suisse de littérature, partage l'OFC.

Prix spécial de traduction à Christian Viredaz

Le Prix spécial de traduction 2026 est attribué à Christian Viredaz. Né en 1955 à Oron-le-Châtel et vivant aux Rasses (Vaud), il a étudié les langues à Cambridge, à Pérouse et à Lausanne. Journaliste, critique littéraire, poète et traducteur, il a contribué à faire connaître au public francophone de nombreux auteurs tessinois et italiens, parmi lesquels Giorgio et Giovanni Orelli, Remo Fasani, Plinio Martini, Alberto Nessi, Piero Bianconi, Fabio Pusterla et Dubravko Pušek.

S’il nourrit une prédilection pour la langue italienne, Christian Viredaz a également traduit des auteurs germanophones tels que Francesco Micieli ou Franz Hohler. Très attaché à la jeune génération, il s’est consacré aux œuvres de poètes et poétesses comme Pietro Montorfani, Lia Galli ou Mercure Martini, dont les textes se rapprochent du slam. Il accompagne aussi des traducteurs et traductrices dans leurs premiers travaux et participe activement à la scène de la traduction en Suisse, tant lors de symposiums professionnels qu’à travers de nombreux événements littéraires.

Sept Prix suisses de littérature

Le Jury fédéral de littérature a par ailleurs désigné les lauréates et lauréats des Prix suisses de littérature pour des ouvrages parus en 2025 (leur présentation est à retrouver ici) :

Martina Clavadetscher (1979, Zoug, vit à Brunnen), Die Schrecken der anderen, C.H. Beck

Begoña Feijoo Fariña (1977, Espagne, vit à Poschiavo), Come onde di passaggio, Gabriele Capelli Editore

Asa Hendry (1999, Val Lumneza, vit à Giessen et aux Grisons), archiv, Chasa Editura Rumantscha

Jonas Lüscher (1976, Schlieren, vit à Munich), Verzauberte Vorbestimmung, Carl Hanser Verlag

Sandro Marcacci (1963, Neuchâtel, vit à Chézard-Saint-Martin), Me taire, éditions d’en bas

Nora Osagiobare (1992, Zurich, vit à Zurich), Daily Soap, Kein & Aber

Antoine Rubin (1990, Saint-Imier, vit à Bienne), Calcaires, éditions La Veilleuse

L’OFC remet chaque année les Prix suisses de littérature. Le Grand Prix distingue une autrice ou un auteur pour l’ensemble de son œuvre. Un Prix spécial de médiation et un Prix spécial de traduction sont décernés une année sur deux, en alternance. Le Grand Prix et le Prix spécial sont dotés de 40.000 francs suisses (environ 41.600 €) chacun, tandis que les Prix suisses de littérature attribués aux ouvrages parus dans l’année sont dotés de 25.000 francs suisses (environ 26.000 €) chacun.

La remise des Prix suisses de littérature aura lieu le vendredi 15 mai 2026, dans le cadre des Journées littéraires de Soleure, en présence de la cheffe du Département fédéral de l’intérieur, Elisabeth Baume-Schneider.

Le jury est composé de Thierry Raboud, président depuis 2022, Francesca Baranzini, Christa Baumberger, Dominique Bressoud, Valentin Decoppet, Lydia Dimitrow (membre du jury dès 2025), Natascha Fioretti (membre du jury dès 2025) et Robert Leucht.

Tous les lauréats des Prix Suisses de Littérature 2025 sont à retrouver ici.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : © BAK_Ladina Bischof (Grand Prix suisse de littérature)

 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Un Noël avec Winston

Corinne Desarzens

Paru le 03/09/2022

210 pages

La Baconnière

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889600861
9782889600861
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Me taire

Sandro Marcacci

Paru le 04/04/2025

144 pages

Editions d'en bas

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782829007019
9782829007019
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Calcaires

Antoine Rubin

Paru le 10/04/2025

272 pages

La Veilleuse Editions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889780266
9782889780266
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Poésie dans le métro : le Grand Prix RATP revient pour une 12e édition

À partir du 10 mars et jusqu’au 13 avril, la RATP ouvre les candidatures de son Grand Prix Poésie. Ouvert à tous, le concours permettra aux lauréats de voir leur texte affiché dans le métro parisien durant l’été. Cette année, le jury sera présidé par le chorégraphe Benjamin Millepied.

19/02/2026, 12:03

ActuaLitté

Un Prix Arsène pour le polar francophone, porté par Libé et la SGDL

Le quotidien Libération et la Société des Gens de Lettres (SGDL) ont envoyé le faire-part de naissance d'une nouvelle récompense, le Prix Arsène du polar francophone. Celui-ci saluera chaque année un polar ou roman noir publié entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, choisi parmi une sélection de 5 titres.

19/02/2026, 10:19

ActuaLitté

Prix des Romancières 2026 : cinq titres encore en lice

La 27ᵉ édition du Prix des Romancières entre dans sa phase décisive. Réuni le 18 février dans le salon André Gide du Bistrot de Paris, le jury a dévoilé la deuxième sélection du prix, qui distingue chaque année une œuvre en prose de langue française susceptible de toucher un large public par son caractère universel.

18/02/2026, 17:11

ActuaLitté

6e édition du Prix VLEEL : qui sont les finalistes ?

La sixième édition du Prix VLEEL entre dans sa phase décisive. Depuis le mardi 17 février, les lecteurs sont appelés à départager les finalistes du second tour, ouvert jusqu’au dimanche 1er mars 2026 à 23h59. Les résultats seront annoncés le mardi 3 mars.

18/02/2026, 16:09

ActuaLitté

L’universitaire français Salah Natij finaliste du Sheikh Zayed Book Award 2026

Le Sheikh Zayed Book Award (SZBA), organisé par le Centre de langue arabe d’Abu Dhabi sous l’égide du département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi, a dévoilé la deuxième sélection de sa 20e édition. Cette sélection anniversaire réunit 24 auteurs et institutions issus de 16 pays, entendant illustrer la portée mondiale de la culture arabe.

18/02/2026, 12:33

ActuaLitté

Le Collège de France ouvre son prix 2026 dédié à la jeune recherche, 20 000 € à la clé

Le Collège de France annonce le lancement de la cinquième édition de son prix destiné à récompenser une jeune chercheuse ou un jeune chercheur pour l’excellence de son parcours et le caractère novateur de ses contributions à la recherche publique.

18/02/2026, 11:54

ActuaLitté

Prix Nos Humanités 2026 : les lauréats de la première édition

Pour sa première édition, le Prix Nos Humanités 2026, organisé en partenariat par Page des libraires et la Sofia, distingue trois ouvrages parmi une sélection de dix titres publiés en 2025. Tous appartiennent au champ des sciences humaines au sens large : de l’Histoire à la philosophie, en passant par les essais politiques ou sociologiques.

17/02/2026, 12:23

ActuaLitté

Prix littéraire de Dublin 2026 : 20 auteurs en lice, dont Brigitte Giraud et Laurent Binet

Vingt œuvres de fiction composent la première sélection du Prix littéraire de Dublin 2026. Depuis trente et un ans, cette récompense distingue chaque année un roman publié en anglais et s’est imposée comme l’une des plus importantes dans ce domaine.

17/02/2026, 12:21

ActuaLitté

L'Albertine Translation Prize pour David Broder et sa traduction d'Algérie 1962

La Villa Albertine, établissement culturel du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères basé aux États-Unis, a décerné son Albertine Translation Prize, à David Broder, pour sa traduction, à paraitre chez Verso Books, du livre Algérie 1962, de Malika Rahal (paru en janvier 2022 chez La Découverte).

16/02/2026, 12:36

ActuaLitté

Au vent des îles en lice pour le Bologna Prize 2026, dans la catégorie Océanie

La maison d’édition indépendante Au vent des îles, installée à Papeete (Polynésie française), figure dans la shortlist du Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year 2026 (BOP), dans la catégorie Océanie. Cette distinction est remise chaque année dans le cadre de la Foire du livre jeunesse de Bologne, rendez-vous international majeur du secteur.

13/02/2026, 18:16

ActuaLitté

39ᵉ édition du Prix Roberval : candidatures ouvertes jusqu’au 30 avril

Le Prix Roberval, concours international organisé chaque année par le pôle des Cultures Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI) de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), a lancé l’appel à candidatures de sa 39ᵉ édition. À ce stade, 27 œuvres ont déjà été soumises dans les cinq catégories du concours.

13/02/2026, 18:02

ActuaLitté

Grand Prix de l’Imaginaire 2026 : les sélections roman, nouvelle, jeunesse...

Comme le veut la tradition, c’est à la brasserie L’Européen que les membres du jury du Grand Prix de l’Imaginaire ont tenu leur réunion annuelle de délibérations, le dimanche 25 janvier 2026. Réunis au grand complet — et presque à l’heure —, ils ont dressé le bilan d’une année particulièrement dense pour les littératures de l’imaginaire.

13/02/2026, 12:29

ActuaLitté

12 titres dans la première sélection du Prix Jean d’Ormesson 2026

Les mots qui viennent à l’esprit lorsque l’on évoque Jean d’Ormesson sont l’esprit, l’humour et l’allégresse — une énumération qui l’aurait sans doute fait sourire. Ses amis ont souhaité créer un prix qui lui ressemble. Un prix qui célèbre le bonheur de la lecture. La première sélection du prix Jean d’Ormesson 2026 vient d’être dévoilée.

13/02/2026, 11:36

ActuaLitté

Lancement du Prix Antoinette Fouque, dédié à l’engagement et la création féministes

Un nouveau prix vient saluer les parcours et initiatives en faveur des droits des femmes : le Prix Antoinette Fouque. Créé en hommage à l’éditrice, militante et figure du féminisme français, il entend distinguer des engagements qui contribuent à faire avancer les droits des femmes, en France comme à l’international.

12/02/2026, 12:16

ActuaLitté

La nature en équilibre, Prix Jeunesse La science se livre 2026

Dans le département des Hauts-de-France, trois classes de collégiens ont fait le choix de récompenser du Prix Jeunesse La science se livre l'ouvrage La nature en équilibre, de Sharon Wismer et Terri Po. Traduit par Sophie Lecoq, il est publié par les Éditions Gallimard Jeunesse.

12/02/2026, 09:22

ActuaLitté

Nathalie Lescaille et Cécile Hudrisier lauréates du Prix Landerneau Album Jeunesse 2026

Le Prix Landerneau Album Jeunesse 2026 a été attribué à Nathalie Lescaille (texte) et Cécile Hudrisier (illustrations) pour L’Ours qui voulait dévorer les livres, publié aux éditions Gründ.

11/02/2026, 18:30

ActuaLitté

Quatre livres salués par la Critique de Cinéma et des Films de Télévision

Le Syndicat Français de la Critique de Cinéma et des Films de Télévision (SFCC), qui rassemble 380 critiques professionnels, journalistes et écrivains, a décerné ses récompenses lors d'une cérémonie à la Cinémathèque française, le 9 février dernier. Plusieurs ouvrages ont été distingués, avec un doublé notable pour les éditions Marest...

11/02/2026, 13:00

ActuaLitté

Le Prix Rébellion, qui donne une seconde chance aux manuscrits refusés, est de retour

Accorder une seconde chance à des textes prometteurs écartés par les maisons d’édition : c’est l’ambition du prix Rébellion, un prix littéraire dédié aux manuscrits pour adolescents et jeunes adultes refusés par les éditeurs. Après une première édition jugée concluante, l’équipe annonce l’ouverture prochaine des candidatures pour une deuxième édition.

10/02/2026, 18:10

ActuaLitté

Prix Jean Monnet : 8 romans européens en lice pour l'édition 2026

Créé en 1995, le Prix Jean Monnet de littérature européenne poursuit, année après année, son travail de mise en lumière des écritures du continent. Soutenue et dotée par le Conseil départemental de la Charente, cette distinction récompense un ouvrage européen, traduit ou écrit en français, paru au cours de l’année écoulée.

10/02/2026, 14:55

ActuaLitté

Jamais deux sans trois : L214 à nouveaux mobilisée devant un Prix Landerneau

Pour la troisième fois consécutive, L214 revient au même prix. Mercredi 11 février, à Paris, à l’occasion de la remise du Prix Landerneau Album Jeunesse, les militants de l’organisation de défense des animaux entendent installer une forme d’usure symbolique, en questionnant, encore et encore, le décalage entre les valeurs mises en avant par la littérature, ici jeunesse, et les pratiques d’élevage intensif de certains fournisseurs du groupe E.Leclerc.

10/02/2026, 12:58

ActuaLitté

Gwenaëlle Lenoir, lauréate du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais 2026

Le Réseau Québec-France/francophonie a décerné le Prix Québec-France Marie-Claire-Blais, pour l'année 2026, à Gwenaëlle Lenoir pour son roman Camera obscura, paru en janvier 2024 aux éditions Julliard et disponible en poche chez Pocket. 

10/02/2026, 12:09

ActuaLitté

Prix VLEEL : la sixième édition est lancée, les votes sont ouverts

La sixième édition du Prix VLEEL est officiellement ouverte. Pour l’année 2025, cette distinction littéraire, désormais bien installée dans le paysage des rencontres en ligne autour du livre, poursuit son objectif initial : ouvrir les horizons littéraires en mettant en lumière des maisons d’édition indépendantes et les auteurs et autrices qui les font vivre.

10/02/2026, 11:44

ActuaLitté

Sept autrices en lice pour le Prix de la Closerie des Lilas 2026

Le Prix de la Closerie des Lilas a dévoilé sa première sélection de romans en lice pour sa 20ème édition. Réuni à Paris, le jury a retenu sept ouvrages écrits par des femmes et parus lors de la rentrée littéraire de janvier. Cette première liste précède une seconde sélection attendue le 14 avril, avant la remise du prix prévue le 5 mai 2026 à La Closerie des Lilas. 

09/02/2026, 20:00

ActuaLitté

Cinq ouvrages finalistes pour le troisième Prix Victor Hugo

Réuni le vendredi 6 février 2026, le jury du troisième Prix Victor Hugo a arrêté sa sélection. Cinq ouvrages ont été retenus pour concourir à cette distinction littéraire créée en 2024 et dédiée à la défense des libertés de pensée et d’expression, dans l’esprit de l’œuvre de Victor Hugo.

09/02/2026, 18:11

ActuaLitté

Le Prix Visions Jeunesses 2026 ouvre ses candidatures

Ashoka France lance la deuxième édition du Prix Visions Jeunesses. Ce prix distingue des créations médiatiques et culturelles consacrées aux jeunes de 10 à 30 ans, dans quatre catégories : écrit, audio, vidéo et image. Les candidatures sont ouvertes du 13 janvier au 31 mars 2026, pour une remise des prix prévue en juin. 

09/02/2026, 17:46

ActuaLitté

Littérature jeunesse : la Région Grand Est ouvre les candidatures pour son Prix du Livre

La Région Grand Est lance l’appel à candidatures pour la sixième édition de son Prix du Livre, consacré à la littérature jeunesse. Le jury, composé de cinq membres issus du monde littéraire, sera de nouveau présidé par l’autrice Agnès Ledig.

09/02/2026, 17:36

ActuaLitté

Les candidatures sont ouvertes pour le Prix de la traduction-INALCO

L’INALCO, en partenariat avec le festival Vo-Vf, lance la 8e édition du Prix de la traduction-INALCO, destiné à distinguer une traduction littéraire vers le français à partir de l’une des langues enseignées à l’Institut. Doté de 2500 euros, le prix s’adresse à des œuvres publiées et diffusées en France, sous conditions précises d’éligibilité. La remise du prix est prévue le 4 octobre 2026, lors de la 14e édition du festival Vo/Vf. Les maisons d’édition ont jusqu’au 8 mars 2026 pour déposer les ouvrages.

09/02/2026, 17:22

ActuaLitté

Le Prix Fragonard de littérature étrangère dévoile ses finalistes 2026

Le jury du Prix Fragonard de littérature étrangère a annoncé la liste des finalistes de son édition 2026. Quatre écrivaines non francophones ont été retenues pour des œuvres traduites et publiées entre août 2025 et janvier 2026.

09/02/2026, 15:54

ActuaLitté

Cécile Schouler lauréate du Prix Edmée de La Rochefoucauld 2026

Cécile Schouler a reçu le Prix Edmée de La Rochefoucauld pour son premier roman, Comme une lanterne sur les ruines, publié aux éditions du Panseur. La remise du prix s’est tenue le jeudi 5 février dernier, au Cercle de l’Union Interallié. Dotée de 3000 €, cette distinction récompense chaque année un premier roman.

09/02/2026, 15:43

ActuaLitté

Une première sélection pour le Prix de la Revue des Deux Mondes 2026

La première réunion du jury du dix-neuvième Prix de la Revue des Deux Mondes s’est tenue le mardi 3 février. À l’issue de cette délibération, dix ouvrages ont été retenus pour la première sélection.

09/02/2026, 12:30

ActuaLitté

Le Prix Naissance d’une œuvre dévoile sa première sélection 2026

Présidé par Nicolas de Tavernost, le jury du Prix littéraire Naissance d’une œuvre a rendu publique la première sélection de son édition 2026. Celle-ci rassemble six romans parus au cours de l’année 2025.

09/02/2026, 11:57

ActuaLitté

Littérature, essai, édition : le palmarès complet du Prix Roger Caillois 2025

La Maison de l’Amérique latine, la Société des Amis et Lecteurs de Roger Caillois et le PEN Club français ont annoncé les lauréats des Prix Roger Caillois 2025. Créée en 1991, la récompense salue chaque année un auteur latino-américain et un auteur francophone, mais aussi un essayiste et une maison d'édition.

06/02/2026, 17:23

ActuaLitté

Chloé Falcy lauréate du Prix du livre de la Ville de Lausanne 2026

L’autrice lausannoise Chloé Falcy remporte la 12e édition du Prix du livre de la Ville de Lausanne. Son roman La mécanique des ailes, paru chez Hélice Hélas Éditeur a été plébiscité par une majorité des votes du public. 

05/02/2026, 16:44

ActuaLitté

Émilie Lanez, Jean-Pierre Pécau et Nicolas Otero, Prix du livre du réel 2026

Deux ouvrages et leurs auteurs ont été désignés lauréats du Prix du Livre du réel, à l'occasion de son édition 2026. Créée en 2017 à l’initiative de la Librairie Mollat, cette récompense consacre la narrative non-fiction en récompensant un ouvrage de littérature et une bande dessinée associant le meilleur du reportage et de la littérature, de l’enquête et du style.

05/02/2026, 10:34

ActuaLitté

Prix Alain Spiess du deuxième roman : la jeunesse choisit Asya Djoulaït

Le Prix des Jeunes, récompense satellite du Prix Alain Spiess du deuxième roman, a été décerné à Asya Djoulaït, pour Ibn, publié par les éditions Grasset en mars 2025. Elle succède à Gaël Faye, salué l'année dernière pour son roman Jacaranda (Grasset également).

05/02/2026, 09:42

ActuaLitté

François-Régis de Guenyveau et Yann Diener lauréats du Prix Ada

Le 22 janvier, le prix littéraire et scientifique Ada a été décerné à François-Régis de Guenyveau dans la catégorie roman pour Simulacre, publié chez Fayard en 2024. Lors de cette deuxième édition, le jury a également récompensé Yann Diener dans la catégorie essais pour La mâchoire de Freud. Le prix distingue des œuvres qui interrogent les relations entre sciences, technologies et production intellectuelle contemporaine.

04/02/2026, 13:39

Top Articles

Japon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.