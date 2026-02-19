Les documentalistes territoriaux, un “rôle fondamental” dans la vie publique

Vous trouvez que l’Information coûte cher ? Essayez l’ignorance !

Nous, Interdoc, association de documentalistes territoriaux, souhaitons attirer l’attention de nos décideurs, sur la réduction drastique de personnel et de moyens dans les services de Documentation, ce qui comporte un risque majeur pour les collectivités.

Technologies, on vous sensibilise !

Internet et les outils numériques sont des éléments incontournables de notre société, amplifiés avec le développement de l’IA générative.

Face à cette croissance d’usage, les services de documentation sont les garants d’une maîtrise et d’une acculturation réussie, au service des décideurs et managers publics. L’utilisation croissante de l’intelligence artificielle (IA) et des moteurs de recherche ne garantit pas la fiabilité des informations. Les documentalistes, eux, savent vérifier, contextualiser et hiérarchiser les informations, limitant ainsi la propagation d’erreurs ou de fausses informations.

De la désinformation au déni de démocratie

Radicalisation des opinions, augmentation exponentielle de la désinformation, notion de vérité devenant floue et malléable… Tous ces facteurs dégradent la qualité du débat, viennent remettre en question la légitimité des institutions démocratiques et fragilisent la ligne hiérarchique.

Les centres de documentation par leurs connaissances informationnelles, leur capacité à vérifier les sources sont des relais et des alliés précieux pour continuer à fonder et mettre en œuvre nos politiques publiques sur des éléments éclairés.

Faites des économies, gardez-nous !

Nous avons conscience de la situation financière extrêmement précaire de nos collectivités. Pour autant, faire le choix de se priver de services de documentation c’est s’exposer à des risques : perte d’information (et donc financière) sur des projets structurants, pertes financières liées à la disparition des dépenses mutualisées, perte de temps…

Discrets mais incontournables

Personne ne peut conduire d'action publique locale de qualité, sans avoir connaissance de son environnement et de ses évolutions. Nous sommes des acteurs discrets mais incontournables de la réflexion stratégique de nos institutions.

À ce titre nous sommes les garants dans nos collectivités :

• De l’accès à une information fiable et de qualité pour tous les agents ;

• De la montée en compétence de nos collègues pour entretenir l’esprit critique ;

• D’une gestion des données efficace, pertinente et transversale ;

• D’un accès démocratique à l’information

• De la création d’une culture d’appartenance ;

• D’un panel de compétences informationnelles larges (facilitateur, animateur).

Ni censeurs, ni arbitres idéologiques, nous sommes des professionnels de l’information garants de la méthode, de la démarche critique et de la vérifiabilité.

Interdoc

Créée en 1993, l’association de documentalistes Interdoc œuvre à la valorisation du métier de documentaliste et de gestionnaire de l’information en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer.

