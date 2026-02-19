Le Baiser de la femme-araignée adapté au cinéma par Bill Condon

Publié en France aux éditions Points dans une traduction d'Albert Bensoussan, Le Baiser de la femme-araignée a inspiré Bill Condon, plusieurs décennies après une première adaptation réalisée par le Brésilien Héctor Babenco.

Pour Condon, « tout reposait sur ces trois comédiens », à savoir Diego Luna, Tonatiuh et Jennifer Lopez, qui devaient être capables d'assurer interprétation, danse et chant à la fois, dans des scènes complexes. Trois directeurs de casting, habitués de Broadway, ont été mobilisés : Bernie Telsey, Tiffany Little Canfield et Adam Caldwell.

Bill Condon signe lui-même le scénario adapté du livre de Manuel Puig. Il avait à l'origine sollicité le dramaturge Terrence McNally, qui avait porté l'œuvre sur scène. « J'écris pour la scène, je ne suis pas scénariste. Toi, tu es un formidable scénariste, alors, s'il te plaît, fais-le », lui a-t-il répondu...

Par Antoine Oury

