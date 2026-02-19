Plugin, VPN et autres GPU : traduire le langage informatique en français

La Commission d'enrichissement de la langue française s'efforce d'agir pour favoriser l'usage du français plutôt que de termes issus de langues étrangères, par des recommandations, la création terminologique ou la néologie.

Au sein du Journal officiel de ce jeudi 19 février apparaissent deux listes de vocabulaire, consacrées à l'informatique et aux télécommunications. Au total, une quinzaine de technologies, matériels ou concepts sont pris à bras-le-corps, afin de présenter des équivalents en français, mais aussi des définitions.

Parmi ceux-ci, relevons le « module complémentaire » ou « complément » (plutôt que add-in, add-on ou plugin), soit un « composant logiciel qui ne peut être utilisé de manière autonome mais qui, une fois installé, apporte de nouvelles fonctionnalités à une ou plusieurs applications pour lesquelles il a été expressément conçu ».

Au GPU, acronyme anglophone pour graphics processing unit, on pourra aussi préférer le « processeur graphique », déjà largement répandu. L'affective computing, quant à lui, s'adapte bien en « informatique affective », soit la « branche de l'informatique qui se consacre à l'analyse des états affectifs de l'utilisateur révélés par son langage non verbal et qui développe des outils, notamment des interfaces, capables de répondre à ces états affectifs ».

Notons, dans la liste relative au vocabulaire des télécommunications, la présence du VPN, ou virtual private network, que la Commission traduit en « réseau privé virtuel » (RPV).

Ce dernier, pour rappel, désigne un « réseau de télécommunication privé et sécurisé, constitué à partir des ressources d'un ou de plusieurs réseaux publics pour les besoins d'un groupe d'utilisateurs autorisés » et, par extension, « le complément de service offrant cette possibilité », notamment pour faire en sorte que « l'adresse IP présentée aux serveurs distants soit différente de celle de l'utilisateur ».

Les deux listes sont disponibles ci-dessous, ou, avec les définitions correspondantes, dans le Journal officiel, à cette adresse pour l'informatique, et ici pour les télécommunications.

Photographie : Un processeur graphique, en gros plan (illustration, Robert Howie, CC BY-SA 2.0)

