Un Prix Arsène pour le polar francophone, porté par Libé et la SGDL

Le quotidien Libération et la Société des Gens de Lettres (SGDL) ont envoyé le faire-part de naissance d'une nouvelle récompense, le Prix Arsène du polar francophone. Celui-ci saluera chaque année un polar ou roman noir publié entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, choisi parmi une sélection de 5 titres.
Le 19/02/2026 à 10:19 par Dépêche
19/02/2026 à 10:19
Le Prix Arsène du polar francophone est bien sûr un clin d'œil « à un certain Maurice Leblanc qui fut vice-président de la SGDL et créa le personnage d'Arsène Lupin qui continue à inspirer écrivains et réalisateurs », précise le message envoyé par Libération et la SGDL.
Baignades, Andrée A. Michaud, Rivages
On ne mange pas les cannibales, Stéphanie Artarit, Belfond
Les sept robes, Tristan Saule, Le Quartanier
Le monde est fatigué, Joseph Incardona, Finitude
L'homme assis au carrefour de Chabottes, Frédéric Andréi, Manufacture De Livres
Le jury de la récompense réunit six membres de la SGDL, à savoir Muriel Barbery, Évelyne Chatelain, Nicolas Grenier, Christophe Hardy, Aram Kebabdjian et Marie Sellier, ainsi que la journaliste de Libération Alexandra Schwartzbrod, la directrice de la BiLiPo (Bibliothèque des littératures policières) Alice Jacquelin, le président du festival Libri Mondi Sébastien Bonifay, l'universitaire Natacha Levet, aux côtés de deux libraires, Kim Dagron de la librairie Ombres Blanches à Toulouse, et Théodore Dillerin, de la librairie Le Comptoir des mots à Paris.
L'ouvrage lauréat du premier Prix Arsène sera connu en mai, et son auteur ou autrice récompensé le 26 juin lors d'une cérémonie à l'hôtel de Massa, siège de la SGDL.
La récompense est dotée par la plateforme La Bourse aux livres, spécialisée dans le livre d'occasion, mais son montant n'est pas précisé.
Par Dépêche
