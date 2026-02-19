Un Prix Arsène pour le polar francophone, porté par Libé et la SGDL

Le Prix Arsène du polar francophone est bien sûr un clin d'œil « à un certain Maurice Leblanc qui fut vice-président de la SGDL et créa le personnage d'Arsène Lupin qui continue à inspirer écrivains et réalisateurs », précise le message envoyé par Libération et la SGDL.

Les finalistes du Prix Arsène du polar francophone

Baignades, Andrée A. Michaud, Rivages

On ne mange pas les cannibales, Stéphanie Artarit, Belfond

Les sept robes, Tristan Saule, Le Quartanier

Le monde est fatigué, Joseph Incardona, Finitude

L'homme assis au carrefour de Chabottes, Frédéric Andréi, Manufacture De Livres

Le jury de la récompense réunit six membres de la SGDL, à savoir Muriel Barbery, Évelyne Chatelain, Nicolas Grenier, Christophe Hardy, Aram Kebabdjian et Marie Sellier, ainsi que la journaliste de Libération Alexandra Schwartzbrod, la directrice de la BiLiPo (Bibliothèque des littératures policières) Alice Jacquelin, le président du festival Libri Mondi Sébastien Bonifay, l'universitaire Natacha Levet, aux côtés de deux libraires, Kim Dagron de la librairie Ombres Blanches à Toulouse, et Théodore Dillerin, de la librairie Le Comptoir des mots à Paris.

L'ouvrage lauréat du premier Prix Arsène sera connu en mai, et son auteur ou autrice récompensé le 26 juin lors d'une cérémonie à l'hôtel de Massa, siège de la SGDL.

À LIRE - Prix des Romancières 2026 : cinq titres encore en lice

La récompense est dotée par la plateforme La Bourse aux livres, spécialisée dans le livre d'occasion, mais son montant n'est pas précisé.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

DOSSIER - Le Prix Arsène du polar francophone

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com