#Vie littéraire

Entre inaugurations, tensions et vitalité : panorama des bibliothèques françaises

Grèves, réorganisations contestées, mal-être au travail, mais aussi inaugurations, nouveaux portails numériques, prix littéraires et projets patrimoniaux et initiatives locales  : tour d’horizon d’une lecture publique à la fois sous pression et en pleine recomposition, entre enjeux sociaux, innovations et ancrage local.

Le 19/02/2026 à 18:31 par Hocine Bouhadjera





19/02/2026 à 18:31

Hocine Bouhadjera



La médiathèque La Cabane a été inaugurée le 31 janvier 2026 aux Brouzils (Vendée), après un an de travaux, en remplacement de l’ancienne bibliothèque municipale, alors fermée depuis six semaines.
Avec ses 300 m², elle est six fois plus grande que l’ancien équipement, installé depuis 2008 dans les locaux de la mairie. Une responsable, Agnès Coutaud, a été recrutée le 12 mai 2025, épaulée par 25 bénévoles pour assurer 18 heures d’ouverture hebdomadaire.

La médiathèque compte 768 adhérents, dont 282 emprunteurs actifs, et propose 6000 documents, deux postes informatiques, des jeux vidéo et des jeux de société. Le projet représente un coût total de près d' 1 million d’euros, financés en partie par des subventions dela Drac.

Des mètres carrés pour lire

La bibliothèque Bouquins malins, située dans le quartier de Fourchesvieilles à Orange, va de son côté déménager dans un local plus grand, à deux cages d’escalier de son emplacement actuel. Créée en 2005, elle célèbre cette année ses 21 ans d’existence. Elle propose des prêts de livres, des albums jeunesse et des moments de lecture en famille. Ce déménagement doit lui permettre de gagner en espace et en confort d’accueil.

À LIRE - À Nice, la bibliothèque Louis-Nucéra rouvre sur fond de duel Estrosi-Ciotti

À Pitgam, dans le Nord, la « nouvelle médiathèque » ouvrira ses portes le samedi 21 février dans un bâtiment communal récemment rénové. Elle remplace l’ancienne bibliothèque communale après un an de travaux et d’aménagement menés par l’équipe municipale et les bénévoles. De nouveaux livres ont été acquis pour enrichir les collections. 

À Saint-Mars-la-Réorthe, en Vendée, la bibliothèque rénovée a été inaugurée le 14 février 2026, après dix mois de travaux menés par la Communauté de communes du Pays des Herbiers, compétente en lecture publique. Installée dans l’ancien presbytère, le bâtiment a été entièrement transformé. Un espace dédié aux enfants a notamment été créé. L’inauguration s’est déroulée en présence du conseil municipal des enfants. L’ouverture au public est effective depuis le 18 février.

À Caumont-sur-Durance, dans le Vaucluse, la nouvelle médiathèque municipale a ouvert après 18 mois de travaux, quittant l’ancienne bibliothèque Pierre-Vouland pour s’installer au premier étage du pôle multi-activités, place du Marché aux Raisins. Pensée comme un « troisième lieu », elle propose des espaces de travail connectés et des coins lecture. Le fonds compte plus de 15.400 documents, dont plus de 10.000 références dites adultes - romans, CD, gros caractères, audiolivres. Un pôle jeunesse couvre de l’éveil aux mangas et BD. Un espace numérique en libre accès (limité à 1 heure) permet internet, logiciels et imprimante 3D. Un fonds « Facile à lire » renforce l’inclusion.

À LIRE - La bibliothèque Raymond-Queneau rouvre ses portes après six ans de fermeture

La bibliothèque passe en mode numérique

Le développement numérique transforme en profondeur les réseaux de lecture publique. À Maisons-Alfort, la médiathèque numérique départementale Eurêka, refondue au 1er janvier 2026, propose gratuitement films, livres numériques et audio, apprentissage en ligne (langues, code, loisirs) et écoutes en partenariat avec la Philharmonie de Paris, avec un à deux films mensuels via Arte VOD.

Dans les Yvelines, le portail Biblios GPS&O mutualise déjà 11 bibliothèques (10 autres arrivent en février) et donne accès à 2000 titres de presse, 25.000 ressources d’autoformation, 20.000 cours scolaires et 2 000 mangas numériques. À Nîmes, les cinq bibliothèques municipales ont lancé un portail unifié regroupant catalogue, agenda et ressources à distance.

Le réseau compte 11 367 abonnés (+5 %) et propose 1233 livres numériques. Il met également en ligne 3 millions de pages patrimoniales issues de 77.500 documents anciens, dont un millier de manuscrits et 80 incunables.

À LIRE - Nantes Métropole lancera une bibliothèque numérique en 2027

À Monistrol-sur-Loire, en Haute-Loire, la médiathèque Au Fil des Pages a installé une boîte de retour accessible 24h/24 et 7j/7, permettant de restituer livres et CD/DVD en dehors des horaires d’ouverture grâce à deux trappes sécurisées. L’objectif : offrir plus de flexibilité aux usagers et améliorer le confort d’emprunt.

En Finistère, les médiathèques de Guilers et Plouzané lancent pour la première fois le Prix Guil’Plouz, consacré à la BD et au manga. Ouvert gratuitement à tous dès 8 ans, le concours propose trois sélections de quatre titres adaptées aux différentes tranches d’âge (8-11 ans, 12-15 ans, adultes). Les participants ont jusqu’au 30 mai 2026 pour lire, voter et désigner leur ouvrage préféré, avant un tirage au sort final dans chaque catégorie.

À LIRE - Lyon : le maire veut transformer la Part-Dieu en “bibliothèque la plus créative d’Europe

Une valse de directions

L’actualité des bibliothèques est aussi celle des équipes qui les font vivre. À Saint-Jean-de-Braye (Loiret), Virginie Maurice, 38 ans, a pris en mars la direction de la médiathèque. Forte d’une dizaine d’années d’expérience comme coordinatrice du réseau Sauldre et Sologne, elle prépare un projet culturel sur cinq ans et lance sa première saison autour du thème « Des petites bêtes », avec expositions et ateliers dès la Fête de la science.

À Vire Normandie (Calvados), changement également : Élise Commenchail a quitté fin janvier 2026 la direction de la médiathèque après plus de six ans en poste, pour rejoindre la communauté de communes Cœur de Nacre. Un recrutement est en cours pour lui succéder.

À Meucon (Morbihan), Magali Jiquel tourne la page après 22 ans à la médiathèque, qu’elle avait rejointe en 2004 comme première salariée. Elle rejoint désormais la médiathèque de Monterblanc. À La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique), Martine Roullet a pris sa retraite après dix ans à la tête de la bibliothèque Nelson-Mandela. Sa remplaçante prendra ses fonctions le 1er avril.

Dans le Maine-et-Loire, le réseau Latulu (Longuenée-en-Anjou, Saint-Clément-de-la-Place, Saint-Jean-de-Linières et Saint-Lambert-la-Potherie) accueille une nouvelle coordinatrice, Sandra Nédélec, qui succède à Christine Mercier, en poste depuis la création du réseau en 2015. Ce réseau, informatisé depuis 2016 et doté d’un portail depuis 2017, dessert 15.000 habitants pour une adhésion familiale de 12 €.

Le vendredi 13 février au soir, la Communauté de communes Auberive Vingeanne Montsaugeonnais (Haute-Marne) a convié les habitants à une soirée de présentation des nouveaux espaces, des horaires élargis et de la nouvelle responsable de la médiathèque d’Auberive.

À LIRE - À Lyon, les bibliothèques changent de rôle et deviennent aussi des lieux refuges

Bibliothèques sous tension : malaise social et faits divers

L’actualité récente révèle aussi une série de tensions dans plusieurs réseaux de lecture publique. À Nantes, le mouvement de grève engagé depuis le 20 décembre se poursuit : les agents des huit médiathèques, au nombre de 130, dénoncent une hausse continue des missions – extension des horaires, gratuité, nouveaux services – sans renforts suffisants. Malgré les propositions de la mairie, dont trois équivalents temps plein supplémentaires, le préavis est reconduit jusqu’au 31 mars 2026. Les syndicats évoquent fatigue, perte de sens et absentéisme croissant.

À Montpellier, la médiathèque Émile Zola a fermé le 18 février à la suite d’une grève d’au moins 50 % des agents sur une centaine. Les personnels dénoncent insultes, menaces, bagarres et trafics aux abords du site, ainsi qu’un manque d’effectifs et de médiation. Ils réclament notamment le recrutement de trois médiateurs sociaux et un renforcement des dispositifs de sécurité. La Métropole indique étudier plusieurs mesures et a déjà engagé le recrutement d’un médiateur.

À LIRE - À Paris, les bibliothécaires du Muséum national d’Histoire naturelle en grève

À Saint-Étienne, à la médiathèque de Tarentaize, un collectif d’agents appuyé par la CGT dénonce un « mal-être généralisé » : jusqu’à 25 % d’absentéisme, huit absents fin janvier, plusieurs mi-temps thérapeutiques et trois situations de burn-out. Des salariés pointent l’élargissement des horaires, un nouvel outil de planification et des missions accrues « à moyens constants ». La Ville affirme, de son côté, accompagner les équipes.

À Toulouse, des bibliothécaires ont appelé à la grève le 17 février, à l’initiative de la CGT Mairie de Toulouse. Près d’une centaine d’agents se sont réunis en assemblée générale le 29 janvier pour dénoncer la réorganisation territoriale Proxima, entrée en vigueur en janvier 2024. Ils pointent aussi les effets des restrictions budgétaires appliquées depuis 2025. Selon le syndicat, les effectifs auraient diminué de 15 % entre septembre 2024 et septembre 2025, avec des postes vacants gelés.

Depuis septembre 2025, un plan d’adaptation a provoqué des fermetures partielles et ponctuelles dans plusieurs bibliothèques toulousaines, avec des réductions d’horaires et des fermetures le samedi ou pendant les vacances. Plusieurs sites sont cités comme menacés, et un audit interne a été mené par la Métropole.

Enfin, l’actualité insolite rappelle que les médiathèques sont aussi des lieux exposés aux comportements délictueux... À Lisieux, dans le Calvados, un jeune homme de 20 ans a été condamné pour atteinte à l’intimité de la vie privée après avoir filmé une relation sexuelle dans les toilettes de la médiathèque et diffusé la vidéo...

À LIRE - Bientôt, un cadre officiel à la déontologie des bibliothécaires ?

La vie des bibliothèques : entre fêtes, records et détours inattendus

À côté des tensions sociales, les bibliothèques du territoire continuent d’incarner des lieux vivants, parfois inattendus. À Compiègne (Oise), la bibliothèque Saint-Corneille s’est mise à l’heure de Mardi gras en transformant ses espaces en terrain de fête, avec animations et ambiance costumée au cœur d’un site patrimonial emblématique.

À Tourcoing (Nord), la médiathèque Andrée-Chedid accueille une exposition pédagogique consacrée au droit de vote, destinée à éclairer petits et grands sur l’histoire et les enjeux de la participation citoyenne. À Mirecourt (Vosges), des ouvrages issus d’anciennes abbayes viennent enrichir les collections, mettant en lumière un héritage religieux et culturel qui irrigue encore la mémoire locale.

À Onesse-Laharie (Landes), la médiathèque propose une initiation à la camera obscura, invitant le public à découvrir les principes optiques à l’origine de la photographie à travers ateliers et expérimentations. À Lucé (Eure-et-Loir), la médiathèque George-Sand a pris des airs de Far West le temps d’un événement thématique, mêlant décor immersif et animations pour attirer un public familial.

À LIRE - Un appel aux bibliothécaires pour documenter les destructions à Gaza

À Lézignan-Corbières (Aude), le Nouvel An chinois s’est invité entre les étagères, avec des propositions culturelles permettant d’explorer traditions et imaginaires asiatiques. À Sainte-Verge (Deux-Sèvres), un temps fort a été consacré au don d’organes, preuve que la bibliothèque peut aussi devenir un espace d’information et de sensibilisation aux grandes causes de santé publique. À Thouaré-sur-Loire (Loire-Atlantique), des collégiens ont découvert le monde du travail à travers la bibliothèque, transformée pour l’occasion en terrain d’exploration des métiers et des parcours professionnels.

Autant de scènes qui montrent que, bien au-delà du prêt de livres, les bibliothèques restent des lieux d’ancrage, d’expérimentation et de sociabilité au cœur des territoires.

 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera

















































































































































