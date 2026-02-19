Inscription
Le CBD dans le monde de l’édition : bien-être et créativité chez les auteurs

On pense souvent (à tort) que la vie d’auteur est facile. On oublie vite que toute une gymnastique mentale est nécessaire pour créer une œuvre. Pourtant, le stress et la fatigue mentale peuvent littéralement couper le processus créatif. Quand ils s’installent, il peut être très difficile d’écrire la moindre ligne.

 

Le 19/02/2026 à 11:24 par Publicommuniqué

ActuaLitté

Les infusions CBD (et les autres produits CBD) pourraient vous donner l’opportunité de retrouver un processus créatif optimal. C’est peut-être le moment de vous y mettre ?

Comprendre le CBD et ses effets sur le corps et l’esprit 

Le CBD est une molécule tirée du chanvre. Cette molécule peut fonctionner sur nous parce que nous possédons un système fait pour elle : le système endocannabinoïde. Ce dernier s'occupe déjà de réguler le stress, le sommeil, l'inflammation, etc. Mais parfois, il déraille ! Le CBD lui permettrait de retrouver un certain équilibre en interagissant avec ses récepteurs. Il agirait à différents niveaux.

Rester assis pendant des heures devant son écran peut créer des tensions corporelles. Le CBD aurait des effets anti-inflammatoires qui atténueraient ces sensations d’inconfort.

Le CBD aurait aussi des effets positifs sur l’esprit. Si vous êtes auteur, ce point-là est très intéressant pour vous. Grâce à ses potentiels effets anxiolytiques, il pourrait vous permettre de vous libérer du stress. Votre esprit s’apaisera, les pensées envahissantes prendront moins de place et vos nuits deviendront plus profondes. Votre créativité respirera enfin !

Le CBD pourrait améliorer les points qui vous empêchent de créer sereinement. Il pourrait vous libérer de vos blocages.

Pour cela, vous ne devez uniquement consommer des produits de qualité. Les autres sont totalement inefficaces. Des enseignes reconnues et bien implantées comme Origine CBD vous proposent justement des produits de haute qualité. Pourquoi ne pas y jeter un œil ?

Le stress et la créativité chez les auteurs 

Le stress chez les écrivains ne relève pas du cliché romantique de l’artiste tourmenté. Chaque ligne raturée, chaque dead line imposée, chaque envoi de manuscrit provoque un énorme stress. Cela active un mécanisme physiologique bien connu : la libération de cortisol (hormone du stress).

L’excès de cortisol réduit l’activité du cortex préfrontal. Cette zone cérébrale est impliquée dans la pensée abstraite, dans l’organisation narrative et dans la création de liens entre les idées. Il amplifie aussi l’activité de l’amygdale. Cette zone du cerveau qui gère la peur (y compris la peur du jugement et de l’échec) finit par s’affoler. Elle perçoit alors des menaces qui n’existent pas. En bref, l’excès de cortisol fragilise les capacités dont vous avez besoin pour écrire sereinement !

Il existe une autre forme de blocage : l’hyperstimulation. On pourrait penser que c’est une bonne chose en se disant que les idées fusent toutes seules, mais ce n’est pas le cas. Ce trop-plein d’énergie et de stimulation s’avère être contre-productif. Quand l’esprit saute d’une idée à l’autre, il se disperse. Il est alors impossible de tenir un fil narratif sur la durée. La qualité de l’écriture en pâtit forcément !

Le manque de sommeil aggrave aussi les choses. Il n’est pas rare de voir des auteurs qui écrivent la nuit et qui accumulent une dette de sommeil. Cette fatigue ralentit le cerveau et entretient le stress. Dans ces moments-là, le mot juste vient moins vite, la phrase sonne moins bien. Votre talent n’est pas remis en cause. Ce sont simplement les conséquences du stress et de la fatigue qui s’expriment !

Le rôle potentiel du CBD dans le processus créatif

Le processus créatif a trois ennemis principaux : le stress, le manque de sommeil et la dispersion. Le CBD agirait sur ces trois points. Ces potentielles propriétés anxiolytiques désamorceraient le stress. Cela pourrait vous permettre d’être moins rigide et d’être moins critique envers vous-même dans votre processus créatif. Il est important de vous autoriser à écrire des phrases imparfaites, à suivre une idée qui vous sort de votre zone de confort. C’est souvent dans cet espace d’autorisation que naissent les plus belles œuvres.

Le CBD aurait aussi un effet positif sur le sommeil. Il permettrait de passer des nuits plus reposantes. Pendant le sommeil (particulièrement durant les phases profondes), le cerveau consolide ce qu'il a appris. Il trie ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Il établit des connexions entre des éléments qui semblaient n’avoir aucun sens pendant la journée. C’est souvent grâce à cela qu’au réveil, tout devient évident. Ce processus est précieux pour l’écriture et il ne se produit qu’en dormant correctement.

Enfin, il pourrait chasser les pensées parasites et donc améliorer votre concentration. Cela pourrait vous donner l’opportunité d’aller au bout de vos idées sans que votre esprit s’éparpille.

Le CBD ne vous donnera pas d’inspiration à proprement parler. En revanche, il pourrait vous permettre de lâcher-prise et de vous sentir mieux. C’est peut-être la seule dont vous avez besoin pour retrouver toute votre créativité !

Comment intégrer le CBD dans la routine d’un auteur

Dans l’écriture, deux moments sont particulièrement importants. Celui où l’on crée, et celui où le cerveau « digère » ce que l’on a créé. Nous vous donnons les moments les plus propices à la consommation de CBD dans votre routine d’auteur :

Avant d’écrire : Vous pouvez consommer du CBD une petite heure ou quelques minutes (selon la forme choisie) avant de commencer à écrire. Cela pourrait vous détendre et vous libérer de la pression de la performance. Cela pourrait être un bon moyen de poser vos idées et d’écrire sans être trop sévère envers vous-même.

Avant de dormir : Prendre du CBD avant d’aller vous coucher pourrait court-circuiter votre flux de pensées. L'endormissement pourrait arriver plus facilement, et le sommeil pourrait gagner en profondeur. Un bon sommeil peut permettre au cerveau de connecter des idées qui n’avaient pas de sens pour en faire quelque chose de bien construit. Il faut donc en prendre soin !

Le CBD est plus efficace quand on en consomme régulièrement. Essayez d’en consommer même les jours où vous n’avez pas prévu d’écrire !

CBD et législation pour les auteurs

En tant qu’auteur, la législation est la même que pour les autres citoyens. En France, vous avez tout à fait le droit de posséder et de consommer du CBD tant qu’il ne dépasse pas la limite légale de 0,3% de THC.

Vous avez des obligations professionnelles à l’étranger ? Renseignez-vous sur la législation du pays dans lequel vous aller. Les lois et les taux de THC autorisés ne seront pas forcément les mêmes que dans l’hexagone.

Être auteur n’est pas de tout repos. Pour entrer dans un processus de création optimal, vous devez vous sentir le mieux possible intérieurement. Le CBD pourrait vous permettre d’y arriver. Cela pourrait grandement atténuer votre stress et rendre vos nuits plus douces. Tout cela pourrait vous donner le bonheur de retrouver la créativité qui s’était effritée. Et qui sait, il vous aidera peut-être à écrire votre plus belle œuvre !

Crédits illustration Pexels CC 0

 
 
 
 

Par Publicommuniqué
1 Commentaire

 

jean paiste

19/02/2026 à 11:29

Un bon coup de rouge

c'était mon conseil santé

pas de quoi

merci

