Héritier des rois d’Europe, il raconte une mémoire familiale

Dans la préface qu’il consacre à C’était une autre Europe, Stéphane Bern convoque Rainer Maria Rilke et le château de Duino, suspendu face à l’Adriatique, pour rappeler combien les lieux survivent aux générations qui les habitent. C’est dans cet espace chargé de mémoire que s’inscrit le récit de Charles-Alexandre de la Tour et Taxis, publié chez Flammarion et écrit avec Brigitte Lantz-Sonrel.

L’ouvrage est né d’un désir de transmission. À ses enfants et petits-enfants d’abord, mais aussi à un lectorat plus large, curieux de comprendre comment certaines lignées ont traversé les bouleversements du continent européen. Descendant des rois de Grèce et de Danemark, apparenté aux Bonaparte et aux Thurn und Taxis, ces princes qui organisèrent la poste impériale, l’auteur déroule une histoire familiale qui se confond par endroits avec celle de l’Europe elle-même.

Au fil des pages se dessinent plusieurs figures féminines marquantes. Marie Bonaparte, psychanalyste et proche de Freud, dont elle facilita l’exil face aux persécutions nazies. La princesse Marie de Hohenlohe, mécène de Rilke à Duino, au cœur d’un intense foyer intellectuel et artistique. Ou encore la princesse Eugénie de Grèce, marquée par l’expérience de l’exil et par les fractures politiques du XXᵉ siècle. Autour d’elles gravitent souverains, artistes, écrivains, responsables politiques.

Sans céder à la nostalgie facile, le récit interroge ce que furent l’honneur, la fidélité, le sens du devoir, valeurs souvent associées à ces grandes familles, mais éprouvées par les guerres, les révolutions et les changements de régime. Riche d’archives et de photographies familiales, l’ouvrage compose ainsi une galerie de portraits qui invite à réfléchir au mouvement du temps et au poids de l’héritage.

À travers ces souvenirs se dresse le portrait d’une Europe révolue, non idéalisée mais questionnée. Et, en filigrane, une interrogation plus actuelle : que signifie aujourd’hui porter un nom, une mémoire, une histoire ?