Anthony Hopkins : géant d’Hollywood et petit Gallois

Mais connaître un acteur n’est pas forcément connaître l’homme. L’âge avançant, Anthony Hopkins a souhaité se livrer dans ses mémoires qui viennent de paraître en français chez Flammarion : On s’en est pas trop mal sorti, petit.

Effectivement, au regard de sa jeunesse et de la première partie de sa vie, on peut dire que tout était pourtant mal engagé.

L’alcool, compagnon destructeur fidèle

Né en 1937 à Port Talbot, au pays de Galles, Anthony Hopkins devient vite un enfant introverti, associable mais diablement intelligent. Très vite, l’acteur nous fait comprendre qu’il était un enfant à part, qui regardait sa vie d’un peu loin, persuadé qu’il n’était bon à rien, comme tout son entourage, famille comme professeurs, ne cessait de le lui dire : « Anthony a une grosse tête, fit-il remarquer [GrandPa Hopkins] à ma mère. Dommage qu’il n’y ait pas grand-chose à l’intérieur. » Charmant.

C’est en courant d’échec en échec à l’école qu’il découvrit néanmoins, dans un horrible pensionnat, William Shakespeare via Hamlet, réalisé par Laurence Olivier, qui allait devenir si important dans sa vie. On change d’école, mais les critiques restent les mêmes : le directeur de Cowbridge School lui dira : « Vous êtes totalement inepte. Se passe-t-il donc quoi que ce soit à l’intérieur de ce crâne si volumineux ? »

Ceux qui ont connu ce type de brimades et humiliations à répétition, enfants, développent en grandissant ce que l’on appelle le syndrome de l’imposteur, et Anthony Hopkins n’y coupe pas, ce ressenti traverse tout le livre ; il en est même le fil conducteur puisqu’il se termine par cette phrase : « Durant toute ma vie j’ai eu le sentiment d’être un escroc, un arnaqueur – un raté qui avait réussi. »

Comme dans tous les mémoires, nous remontons le fil de sa vie, de ses rencontres, celle, entre autres, avec Richard Burton, natif lui aussi de Port Talbot et à qui le jeune Hopkins avait envie de ressembler plus tard. Pari presque réussi : acteur aux yeux bleus et alcoolique. Car Anthony Hopkins ne cache rien de ses travers. De ses premiers verres d’alcool à sa dépendance. À l’époque, tout le monde buvait ; ce qui paraissait presque étrange, c’était de ne pas boire, du moins dans le monde qu’il décrit, celui du spectacle.

À une différence près néanmoins : Anthony Hopkins n’a pas l’alcool mondain. Il a horreur des mondanités, aujourd’hui encore ; non, il boit seul. L’alcool lui permet de se sentir plus fort, différent, comme le théâtre, finalement : « C’est peut-être pour cette raison que j’avais été attiré par le théâtre. Dès que je montais sur scène, je n’étais plus obligé d’être moi-même. Je pouvais faire semblant d’être quelqu’un d’autre. Beaucoup plus facile. » Il est heureux qu’il ait surmonté son alcoolisme, au prix d’énormes sacrifices certes, et continué à jouer.

Les hommes de sa famille étaient des durs à cuire : on ne pleurait pas et, face à l’adversité, on avançait sans se retourner. De cette éducation sévère, Anthony Hopkins a gardé un principe simple : ne jamais baisser les bras. Et, avec le temps, une conviction plus profonde : « L’échec était inévitable – mais le succès aussi. La mort était inévitable – mais la vie aussi. »

L’homme avant la star

C’est là que réside la véritable richesse du livre. Bien sûr, il est question de Hollywood. Mais ces mémoires mériteraient surtout d’être mises entre les mains des 15-25 ans à qui l’on rabâche sans cesse qu’ils ne feront rien de leur vie. Sans se positionner en vieux sage, l’acteur délivre ici ou là quelques bons conseils, quelques bonnes citations d’auteurs, de poètes, de philosophes, qui font indéniablement réfléchir sur le sens de la vie.

Cet homme qui a quitté sa première femme et son nourrisson à cause de son alcoolisme – « je n’ai jamais été violent physiquement, mais à cet instant, j’ai senti monter en moi une telle révulsion que j’ai eu soudain peur, pour moi-même autant que pour elle. […] C’est la plus grande tristesse de ma vie, et mon plus grand regret, et pourtant je suis absolument sûr et certain que ç’aurait été bien pire, pour tout le monde, si j’étais resté. » –, cet homme qui a failli succomber à une thrombose, a appelé à l’aide en 1975 ; il continue, plus d’un demi-siècle après avoir arrêté de boire, à aller aux réunions des Alcooliques anonymes. Ça ne lui a pas permis de se rapprocher de sa fille, mais au moins peut-il aider d’autres personnes.

Vous l’aurez compris, dans ce livre extrêmement bien écrit, et donc tout aussi bien traduit, et bien souvent drôle, ce n’est pas le parcours de l’acteur qui est le plus instructif, mais bien celui de l’homme qui s’est battu contre ses démons et ses peurs. Bien sûr, chacun met ce qu’il veut dans ses mémoires. Mais toutes ne livrent pas des enseignements, alors autant en profiter.

Et puis, cet homme, à la mémoire incroyable, a une culture littéraire fascinante qu’il n’hésite pas à partager, du moins en partie, preuve qu’il a compris que la culture était avant tout synonyme de partage. Vous trouverez à la fin de ce livre, des poèmes : « Le petit florilège qui suit rassemble quelques-uns des poèmes que j’ai appris durant ma jeunesse, ou qui m’ont marqué en raison de l’effet qu’ils faisaient à mon père. Il me demandait souvent de les lui réciter. »

Transmission.

Le terrestre espoir que nourrit le cœur des hommes

Retourne à la cendre – ou prospère, puis, tout comme

La neige sur le poussiéreux visage du désert,

Brille un instant – et disparaît en un éclair. - Rubaïyat d’Omar Khayyam

Par Audrey Le Roy

