Prix des Romancières 2026 : cinq titres encore en lice

Cinq romans composent cette nouvelle liste :

Revenir à Marimbault, de Stéphanie Chaillou, Notabilia

J’écrirai votre histoire, de Claire Léost, JC Lattès

L’homme sous l’orage, de Gaëlle Nohant, L’Iconoclaste

Grand prince, d’Alexia Stresi, Flammarion

Dernière neige, de Pierre Yergeau, Phébus

Le vote final aura lieu le 11 mars. Le nom du ou de la lauréat(e) sera proclamé le 25 mars à Paris, dans les locaux de Livres Hebdo. Le prix sera officiellement remis lors de l’inauguration du 43ᵉ Forum du Livre de Saint-Louis, le 10 avril 2026, où l’auteur(e) primé(e) recevra un chèque de 3000 euros, financé par la Ville de Saint-Louis.

Présidé par Michèle Kahn, le jury réunit cette année Laura Alcoba, Frédérique Deghelt, Cécilia Dutter (vice-présidente), Anne Ghisoli (directrice de la Librairie Gallimard), Corinne Javelaud, Cécile Ladjali, Anaïs Roesz (directrice du service culturel de la Ville de Saint-Louis, représentant également le club de lecture de Saint-Louis) et Marie-Joséphine Strich.

Il accueille également, pour cette édition, Hervé Commère, lauréat 2025 pour son roman Dernier Cri (Fleuve Éditions), qui rejoint le jury pour accompagner la désignation de son successeur.

Crédits photo : Alexia Stresi (Pascal Ito © Flammarion)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com