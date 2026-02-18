Prix des Romancières 2026 : cinq titres encore en lice

La 27ᵉ édition du Prix des Romancières entre dans sa phase décisive. Réuni le 18 février dans le salon André Gide du Bistrot de Paris, le jury a dévoilé la deuxième sélection du prix, qui distingue chaque année une œuvre en prose de langue française susceptible de toucher un large public par son caractère universel.
Le 18/02/2026 à 17:11 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
18/02/2026 à 17:11
0
Commentaires
0
Partages
Cinq romans composent cette nouvelle liste :
Revenir à Marimbault, de Stéphanie Chaillou, Notabilia
J’écrirai votre histoire, de Claire Léost, JC Lattès
L’homme sous l’orage, de Gaëlle Nohant, L’Iconoclaste
Grand prince, d’Alexia Stresi, Flammarion
Dernière neige, de Pierre Yergeau, Phébus
Le vote final aura lieu le 11 mars. Le nom du ou de la lauréat(e) sera proclamé le 25 mars à Paris, dans les locaux de Livres Hebdo. Le prix sera officiellement remis lors de l’inauguration du 43ᵉ Forum du Livre de Saint-Louis, le 10 avril 2026, où l’auteur(e) primé(e) recevra un chèque de 3000 euros, financé par la Ville de Saint-Louis.
Présidé par Michèle Kahn, le jury réunit cette année Laura Alcoba, Frédérique Deghelt, Cécilia Dutter (vice-présidente), Anne Ghisoli (directrice de la Librairie Gallimard), Corinne Javelaud, Cécile Ladjali, Anaïs Roesz (directrice du service culturel de la Ville de Saint-Louis, représentant également le club de lecture de Saint-Louis) et Marie-Joséphine Strich.
Il accueille également, pour cette édition, Hervé Commère, lauréat 2025 pour son roman Dernier Cri (Fleuve Éditions), qui rejoint le jury pour accompagner la désignation de son successeur.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Alexia Stresi (Pascal Ito © Flammarion)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
La sixième édition du Prix VLEEL entre dans sa phase décisive. Depuis le mardi 17 février, les lecteurs sont appelés à départager les finalistes du second tour, ouvert jusqu’au dimanche 1er mars 2026 à 23h59. Les résultats seront annoncés le mardi 3 mars.
18/02/2026, 16:09
Le Sheikh Zayed Book Award (SZBA), organisé par le Centre de langue arabe d’Abu Dhabi sous l’égide du département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi, a dévoilé la deuxième sélection de sa 20e édition. Cette sélection anniversaire réunit 24 auteurs et institutions issus de 16 pays, entendant illustrer la portée mondiale de la culture arabe.
18/02/2026, 12:33
Le Collège de France annonce le lancement de la cinquième édition de son prix destiné à récompenser une jeune chercheuse ou un jeune chercheur pour l’excellence de son parcours et le caractère novateur de ses contributions à la recherche publique.
18/02/2026, 11:54
Pour sa première édition, le Prix Nos Humanités 2026, organisé en partenariat par Page des libraires et la Sofia, distingue trois ouvrages parmi une sélection de dix titres publiés en 2025. Tous appartiennent au champ des sciences humaines au sens large : de l’Histoire à la philosophie, en passant par les essais politiques ou sociologiques.
17/02/2026, 12:23
Vingt œuvres de fiction composent la première sélection du Prix littéraire de Dublin 2026. Depuis trente et un ans, cette récompense distingue chaque année un roman publié en anglais et s’est imposée comme l’une des plus importantes dans ce domaine.
17/02/2026, 12:21
La Villa Albertine, établissement culturel du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères basé aux États-Unis, a décerné son Albertine Translation Prize, à David Broder, pour sa traduction, à paraitre chez Verso Books, du livre Algérie 1962, de Malika Rahal (paru en janvier 2022 chez La Découverte).
16/02/2026, 12:36
La maison d’édition indépendante Au vent des îles, installée à Papeete (Polynésie française), figure dans la shortlist du Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year 2026 (BOP), dans la catégorie Océanie. Cette distinction est remise chaque année dans le cadre de la Foire du livre jeunesse de Bologne, rendez-vous international majeur du secteur.
13/02/2026, 18:16
Le Prix Roberval, concours international organisé chaque année par le pôle des Cultures Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI) de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), a lancé l’appel à candidatures de sa 39ᵉ édition. À ce stade, 27 œuvres ont déjà été soumises dans les cinq catégories du concours.
13/02/2026, 18:02
Comme le veut la tradition, c’est à la brasserie L’Européen que les membres du jury du Grand Prix de l’Imaginaire ont tenu leur réunion annuelle de délibérations, le dimanche 25 janvier 2026. Réunis au grand complet — et presque à l’heure —, ils ont dressé le bilan d’une année particulièrement dense pour les littératures de l’imaginaire.
13/02/2026, 12:29
Les mots qui viennent à l’esprit lorsque l’on évoque Jean d’Ormesson sont l’esprit, l’humour et l’allégresse — une énumération qui l’aurait sans doute fait sourire. Ses amis ont souhaité créer un prix qui lui ressemble. Un prix qui célèbre le bonheur de la lecture. La première sélection du prix Jean d’Ormesson 2026 vient d’être dévoilée.
13/02/2026, 11:36
Un nouveau prix vient saluer les parcours et initiatives en faveur des droits des femmes : le Prix Antoinette Fouque. Créé en hommage à l’éditrice, militante et figure du féminisme français, il entend distinguer des engagements qui contribuent à faire avancer les droits des femmes, en France comme à l’international.
12/02/2026, 12:16
Dans le département des Hauts-de-France, trois classes de collégiens ont fait le choix de récompenser du Prix Jeunesse La science se livre l'ouvrage La nature en équilibre, de Sharon Wismer et Terri Po. Traduit par Sophie Lecoq, il est publié par les Éditions Gallimard Jeunesse.
12/02/2026, 09:22
Le Prix Landerneau Album Jeunesse 2026 a été attribué à Nathalie Lescaille (texte) et Cécile Hudrisier (illustrations) pour L’Ours qui voulait dévorer les livres, publié aux éditions Gründ.
11/02/2026, 18:30
Le Syndicat Français de la Critique de Cinéma et des Films de Télévision (SFCC), qui rassemble 380 critiques professionnels, journalistes et écrivains, a décerné ses récompenses lors d'une cérémonie à la Cinémathèque française, le 9 février dernier. Plusieurs ouvrages ont été distingués, avec un doublé notable pour les éditions Marest...
11/02/2026, 13:00
Accorder une seconde chance à des textes prometteurs écartés par les maisons d’édition : c’est l’ambition du prix Rébellion, un prix littéraire dédié aux manuscrits pour adolescents et jeunes adultes refusés par les éditeurs. Après une première édition jugée concluante, l’équipe annonce l’ouverture prochaine des candidatures pour une deuxième édition.
10/02/2026, 18:10
Créé en 1995, le Prix Jean Monnet de littérature européenne poursuit, année après année, son travail de mise en lumière des écritures du continent. Soutenue et dotée par le Conseil départemental de la Charente, cette distinction récompense un ouvrage européen, traduit ou écrit en français, paru au cours de l’année écoulée.
10/02/2026, 14:55
Pour la troisième fois consécutive, L214 revient au même prix. Mercredi 11 février, à Paris, à l’occasion de la remise du Prix Landerneau Album Jeunesse, les militants de l’organisation de défense des animaux entendent installer une forme d’usure symbolique, en questionnant, encore et encore, le décalage entre les valeurs mises en avant par la littérature, ici jeunesse, et les pratiques d’élevage intensif de certains fournisseurs du groupe E.Leclerc.
10/02/2026, 12:58
Le Réseau Québec-France/francophonie a décerné le Prix Québec-France Marie-Claire-Blais, pour l'année 2026, à Gwenaëlle Lenoir pour son roman Camera obscura, paru en janvier 2024 aux éditions Julliard et disponible en poche chez Pocket.
10/02/2026, 12:09
La sixième édition du Prix VLEEL est officiellement ouverte. Pour l’année 2025, cette distinction littéraire, désormais bien installée dans le paysage des rencontres en ligne autour du livre, poursuit son objectif initial : ouvrir les horizons littéraires en mettant en lumière des maisons d’édition indépendantes et les auteurs et autrices qui les font vivre.
10/02/2026, 11:44
Le Prix de la Closerie des Lilas a dévoilé sa première sélection de romans en lice pour sa 20ème édition. Réuni à Paris, le jury a retenu sept ouvrages écrits par des femmes et parus lors de la rentrée littéraire de janvier. Cette première liste précède une seconde sélection attendue le 14 avril, avant la remise du prix prévue le 5 mai 2026 à La Closerie des Lilas.
09/02/2026, 20:00
Réuni le vendredi 6 février 2026, le jury du troisième Prix Victor Hugo a arrêté sa sélection. Cinq ouvrages ont été retenus pour concourir à cette distinction littéraire créée en 2024 et dédiée à la défense des libertés de pensée et d’expression, dans l’esprit de l’œuvre de Victor Hugo.
09/02/2026, 18:11
Ashoka France lance la deuxième édition du Prix Visions Jeunesses. Ce prix distingue des créations médiatiques et culturelles consacrées aux jeunes de 10 à 30 ans, dans quatre catégories : écrit, audio, vidéo et image. Les candidatures sont ouvertes du 13 janvier au 31 mars 2026, pour une remise des prix prévue en juin.
09/02/2026, 17:46
La Région Grand Est lance l’appel à candidatures pour la sixième édition de son Prix du Livre, consacré à la littérature jeunesse. Le jury, composé de cinq membres issus du monde littéraire, sera de nouveau présidé par l’autrice Agnès Ledig.
09/02/2026, 17:36
L’INALCO, en partenariat avec le festival Vo-Vf, lance la 8e édition du Prix de la traduction-INALCO, destiné à distinguer une traduction littéraire vers le français à partir de l’une des langues enseignées à l’Institut. Doté de 2500 euros, le prix s’adresse à des œuvres publiées et diffusées en France, sous conditions précises d’éligibilité. La remise du prix est prévue le 4 octobre 2026, lors de la 14e édition du festival Vo/Vf. Les maisons d’édition ont jusqu’au 8 mars 2026 pour déposer les ouvrages.
09/02/2026, 17:22
Le jury du Prix Fragonard de littérature étrangère a annoncé la liste des finalistes de son édition 2026. Quatre écrivaines non francophones ont été retenues pour des œuvres traduites et publiées entre août 2025 et janvier 2026.
09/02/2026, 15:54
Cécile Schouler a reçu le Prix Edmée de La Rochefoucauld pour son premier roman, Comme une lanterne sur les ruines, publié aux éditions du Panseur. La remise du prix s’est tenue le jeudi 5 février dernier, au Cercle de l’Union Interallié. Dotée de 3000 €, cette distinction récompense chaque année un premier roman.
09/02/2026, 15:43
La première réunion du jury du dix-neuvième Prix de la Revue des Deux Mondes s’est tenue le mardi 3 février. À l’issue de cette délibération, dix ouvrages ont été retenus pour la première sélection.
09/02/2026, 12:30
Présidé par Nicolas de Tavernost, le jury du Prix littéraire Naissance d’une œuvre a rendu publique la première sélection de son édition 2026. Celle-ci rassemble six romans parus au cours de l’année 2025.
09/02/2026, 11:57
La Maison de l’Amérique latine, la Société des Amis et Lecteurs de Roger Caillois et le PEN Club français ont annoncé les lauréats des Prix Roger Caillois 2025. Créée en 1991, la récompense salue chaque année un auteur latino-américain et un auteur francophone, mais aussi un essayiste et une maison d'édition.
06/02/2026, 17:23
L’autrice lausannoise Chloé Falcy remporte la 12e édition du Prix du livre de la Ville de Lausanne. Son roman La mécanique des ailes, paru chez Hélice Hélas Éditeur a été plébiscité par une majorité des votes du public.
05/02/2026, 16:44
Deux ouvrages et leurs auteurs ont été désignés lauréats du Prix du Livre du réel, à l'occasion de son édition 2026. Créée en 2017 à l’initiative de la Librairie Mollat, cette récompense consacre la narrative non-fiction en récompensant un ouvrage de littérature et une bande dessinée associant le meilleur du reportage et de la littérature, de l’enquête et du style.
05/02/2026, 10:34
Le Prix des Jeunes, récompense satellite du Prix Alain Spiess du deuxième roman, a été décerné à Asya Djoulaït, pour Ibn, publié par les éditions Grasset en mars 2025. Elle succède à Gaël Faye, salué l'année dernière pour son roman Jacaranda (Grasset également).
05/02/2026, 09:42
Le 22 janvier, le prix littéraire et scientifique Ada a été décerné à François-Régis de Guenyveau dans la catégorie roman pour Simulacre, publié chez Fayard en 2024. Lors de cette deuxième édition, le jury a également récompensé Yann Diener dans la catégorie essais pour La mâchoire de Freud. Le prix distingue des œuvres qui interrogent les relations entre sciences, technologies et production intellectuelle contemporaine.
04/02/2026, 13:39
Le jury du prix littéraire JesusParadis s’est réuni le 2 février 2026 pour dévoiler la première sélection de son édition 2026. Dix deuxièmes romans ont été retenus. Une seconde liste réduite à cinq titres sera annoncée mi-mars, avant la remise du prix le 30 mars 2026 au JesusParadis, à Paris. Le prix est doté de 700 € et distingue donc un deuxième roman.
04/02/2026, 10:45
5 titres forment la sélection du Prix Landerneau Album Jeunesse 2026, choisis par 9 libraires des Espaces Culturels E.Leclerc, réunis au sein d'un jury sous la présidence de Rébecca Dautremer et de Michel-Édouard Leclerc. L'ouvrage lauréat sera annoncé le 11 février prochain.
03/02/2026, 12:20
L'annulation du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a chamboulé les événements qui gravitaient autour de l'événement. Chamboulé, mais pas condamné. Ainsi, le Prix Elvis d'or a bel et bien été décerné, à Magali Le Huche pour son album Punk à sein publié par Dargaud.
02/02/2026, 12:46
Top ArticlesJapon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir Freida McFadden transforme le top des ventes en résidence secondaire permanente
Commenter cet article