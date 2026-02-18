Crue de la Charente : le Musée de la bande dessinée contraint de fermer, comme en 2021

Si le musée et la librairie sont temporairement inaccessibles, la Cité précise toutefois que le Vaisseau Mœbius et ses expositions restent accessibles au public dès 12h, avec notamment Comédie animale.

Le bestiaire animé de Benjamin Rabier, Le train fantôme de Stéphane Blanquet, La chaîne du livre – C’est toi qui as fait le livre ?, ainsi que deux expositions jeunesse (Minus Expo et Bulby Crunch ! Décollage) et une fresque monumentale du collectif DIG. Un tarif exceptionnel billet entrée expositions du Vaisseau Mœbius à 5 euros, a par ailleurs été mis en place.

Une crue qui pourrait devenir historique

Ces fermetures interviennent dans un contexte météorologique particulièrement préoccupant. Les pluies abondantes qui touchent la Charente et la Charente-Maritime ont déjà entraîné l’évacuation de la maison d’arrêt de Saintes, où 132 détenus ont été transférés vers d’autres établissements.

Au micro d’Ici La Rochelle, Nathalie Clarence, sous-préfète de Cognac, a estimé qu’il était « fort probable qu’on dépasse la crue de 1994 » et que l’on se rapproche « effectivement de la crue de 1982 ». En janvier 1994, le niveau de l’eau avait atteint 6,67 mètres. En 1982, il était monté à 6,84 mètres.

À Angoulême, le musée, situé à quelques mètres seulement du fleuve, s’est retrouvé cerné par l’eau. Plusieurs rues ont été fermées à la circulation et, si une décrue s’amorce localement, de nouvelles précipitations pourraient en ralentir les effets.

Un précédent en 2021

La situation rappelle celle de février 2021, lorsque la librairie de la Cité avait été envahie par environ cinq centimètres d’eau. Les images avaient alors impressionné les habitués du lieu.

Sur les réseaux sociaux, le directeur général de la Cité, Pierre Lungheretti, expliquait alors que la librairie resterait fermée quelques jours et que le hall du musée avait également été touché, tout en soulignant que les dégâts demeuraient limités grâce à l’anticipation des équipes et au soutien de la mairie d’Angoulême.

Grâce à ces mesures préventives, les dommages avaient été contenus et les lieux avaient rouvert quelques jours plus tard.

À Angoulême, dans un écosystème de la bande dessinée déjà secoué par les turbulences du FIBD, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image affronte, elle, une menace d’un tout autre ordre : la montée des eaux. Comme le disait Jacques Chirac, « les ennuis, ça vole toujours en escadrille ».

Crédits photo : Le Musée de la bande dessinée (Christophe Fouin, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com