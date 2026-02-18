Livres audio : Spotify dépasse la moitié du marché suédois

Trois mois plus tard, Mediavision mesure l’onde de choc : la pénétration des livres audio en abonnement progresse de 80 %, soit environ un million de foyers supplémentaires. Au total, plus d’un foyer suédois sur deux dispose d’un accès aux livres audio via un abonnement.

Le basculement se lit aussi dans la part de marché. D’après Mediavision, Spotify représente désormais plus de la moitié des foyers abonnés à un service de livres audio en Suède. L’analyste Fredrik Liljeqvist décrit un changement de paysage « du jour au lendemain ».

Un marché déjà dense, un nouveau guichet

Avant l’arrivée de l’offre intégrée, Mediavision comptabilise un peu plus de 1,2 million de foyers disposant d’un abonnement livre audio. Le recouvrement avec Spotify atteint déjà 500.000 foyers, soit plus de 40 % des ménages abonnés aux livres audio, tandis que Spotify totalise un peu plus de 1,7 million de foyers payants en Suède.

Mediavision souligne aussi un avantage structurel : une proportion de clients perdue assez faible côté Spotify, quand les services de livres audio affichent une rotation élevée, portée par des promotions récurrentes et des offres proches.

L’entrée par « bundle » abaisse le seuil d’accès : pas de nouvel abonnement, un usage additionnel dans une facture déjà réglée. Mediavision relie ce mécanisme à l’augmentation rapide du nombre de foyers exposés aux livres audio.

Côté produit, Spotify combine modèle à consommation plafonnée et achats additionnels : heures en supplément, achat à l’unité pour les utilisateurs gratuits, et add-on mensuel Audiobooks+. La plateforme met en avant la découverte personnalisée, le marquage automatique de progression, un minuteur de sommeil et des « recaps » de lecture, testés sur des titres en anglais.

Face à Storytel, BookBeat et les spécialistes

Cette poussée survient dans un pays où les acteurs du streaming de livres audio occupent le terrain depuis une décennie. Storytel, groupe suédois présent dans 26 pays, clôt 2025 avec 2,67 millions d’abonnés payants et un résultat net de 504 millions de couronnes suédoises, environ le double de 2024, selon des chiffres publiés par la société et repris par la presse professionnelle.

Le même bilan fait état d’une hausse de 9,2 % du chiffre d’affaires à taux de change constants, portée par +8,1 % pour le streaming et une progression de 18 % des revenus d’édition. Le groupe évoque aussi, au quatrième trimestre 2025, une offre de vente à l’acte dans l’application, avec plus de 35.000 titres anglais ajoutés pour l’achat unitaire.

BookBeat, service contrôlé par Bonnier Books, signale sur les neuf premiers mois de 2025 une progression de chiffre d’affaires de 14 % et rappelle le franchissement de 1,1 million d’utilisateurs payants au cours de l’année, dont plus de 150.000 en Pologne au troisième trimestre.

Pour l’écosystème éditorial, Spotify promet un « engagement envers l’édition locale » et l’accès à Spotify for Authors, présenté comme un ensemble d’outils et d’insights pour suivre les audiences. Mediavision, de son côté, acte une bascule concurrentielle, tout en jugeant trop tôt l’évaluation des effets sur les autres acteurs.

Par Clément Solym

