André Malraux, l’inépuisable : la Revue des Deux Mondes toujours au travail

Vives les figures qui résistent à l’usure des commémorations ! Nous croyons tous les connaître, nous les installons pour l’éternité dans le grand musée des gloires nationales, et pourtant, à la faveur d’un livre, d’une correspondance, d’un numéro de revue, elles se remettent à vivre, à respirer, elles ressuscitent en somme… C’est le pari — tenu — du dernier numéro de la Revue des Deux Mondes, consacré à André Malraux : rendre à l’écrivain, à l’aventurier, au ministre, sa belle et grande vibration inquiète.

On sait combien André Malraux demeure une figure paradoxale. Romancier fulgurant de La Condition humaine, orateur habité du Panthéon, théoricien du « musée imaginaire », ministre de la Culture du général de Gaulle, il semble toujours partagé entre l’action et la réflexion — j’allais écrire la méditation — entre la geste et la métaphysique. C’est précisément cette tension que la Revue des Deux Mondes met aujourd’hui au centre en refusant de glorifier la statue « du commandeur » pour retrouver la complexité sensible de cet homme.

Sous la direction attentive et passionnée d’Aurélie Julia, ce dossier impressionne tout d’abord par son architecture gaudienne. Rien de monolithique. La pluralité des approches est assumée et à juste titre fièrement revendiquée. Historiens, écrivains, philosophes, critiques d’art, tous croisent leurs connaissances, leurs regards, sans céder ni à l’hagiographie ni au procès facile. C’est là l’une des grandes réussites de ce numéro, avoir su faire dialoguer brillamment les disciplines, pour mieux saisir une œuvre qui, par nature, déborde très largement des cadres.

Plusieurs contributions reviennent sur le jeune Malraux, celui des années asiatiques, des illusions révolutionnaires et des aventures cambodgiennes. On y relit les épisodes fameux non comme de simples péripéties romanesques, mais comme des matrices symboliques : l’expérience de l’engagement, la confrontation à la violence politique, la découverte d’un monde où l’Occident n’est désormais plus au centre. Loin du cliché de l’aventurier flamboyant, les auteurs montrent à leur manière, un écrivain encore fragile ou tout du moins en formation, soucieux d’éprouver sa langue dans l’éclat incorruptible du réel.

D’autres articles se concentrent sur l’œuvre romanesque elle-même. La Condition humaine, L’Espoir, Les Noyers de l’Altenburg sont revisités à l’aune des débats contemporains sur l’engagement et la responsabilité. On nous apprend alors que Malraux invente une forme de tragédie moderne, où le sens ne se donne plus d’emblée, mais se construit dans l’action collective.

Bien entendu ce numéro n’élude pas la dimension politique. Le Malraux gaulliste, ministre fondateur des maisons de la culture, est étudié sans simplification. Plusieurs auteurs interrogent l’idée de « démocratisation culturelle » telle qu’il l’a pensée : non comme une simple diffusion des œuvres, mais comme une confrontation de chacun avec les grandes formes de l’art. Ce qui frappe au cours de la lecture de ce numéro, c’est la cohérence d’ensemble.

Chaque article garde certes sa propre tonalité, mais « le tout » compose un portrait polyphonique. La revue ne cherche pas à trancher la question de savoir qui fut « vraiment » André Malraux. Elle accepte l’hétérogénéité, les zones d’ombre, les contradictions. Elle restitue une figure traversée par le XXᵉ siècle, avec ses guerres, ses utopies et ses désillusions…

Le mérite en revient largement à Aurélie Julia car sa direction éditoriale se distingue par une double exigence : fidélité à l’esprit de la revue et ouverture aux interrogations contemporaines. Il ne s’agit pas de célébrer Malraux comme un monument intouchable, mais de le remettre en circulation, de le confronter à nos propres interrogations. Cette capacité à articuler tradition et actualité est la marque d’un véritable travail intellectuel.

On sent, à la lecture, un soin particulier apporté aux transitions, à l’équilibre des contributions, à la qualité des signatures. Les auteurs convoqués ne se contentent pas de redire ce que l’on sait. Ils déplacent les lignes, proposent des hypothèses, osent des rapprochements. La revue joue alors pleinement son rôle : offrir un espace où la pensée peut se déployer sans céder aux simplifications médiatiques.

Dans un paysage éditorial souvent dominé par l’immédiateté, un tel numéro rappelle ce que doit être une revue littéraire : d’abord un lieu de lenteur, de profondeur, de dialogue. En consacrant un dossier ample et nuancé à André Malraux, la Revue des Deux Mondes affirme que la littérature et la réflexion ont encore une place de choix à tenir dans le débat public.

Au-delà du seul hommage, c’est une leçon de méthode qui se dessine. Lire, relire André Malraux aujourd’hui, c’est interroger notre rapport à l’engagement, à l’art, à la mémoire collective. C’est se demander ce que signifie agir dans l’Histoire.

Mais la plus belle réussite de ce numéro est probablement, d’avoir su redonner à Malraux sa part d’inquiétude, d’élan et de questionnement. C’est également d’avoir rappelé par la même occasion que les grandes revues ne sont pas des panthéons, mais de merveilleux laboratoires de pensées vivantes et salvatrices. Donc nécessaire.

Crédits photo : Discours d'André Malraux à l'hôtel de ville de Montréal, 10 octobre 1963

Vincent Hein, né en 1970 à Thionville, est un psychanalyste et écrivain français. Diplômé en psychanalyse et philosophie de l'université Paul-Valéry-Montpellier-III, il a également étudié le chinois à l'INALCO et à l'École normale des langues étrangères de Pékin. Il a vécu en Chine de 2004 à 2016. Parmi ses ouvrages figurent Les Flamboyants d'Abidjan (2016), Kwaï (2018), La Disparition de Jim Thompson (2021) et Le Choix de Stanislav Petrov (2026).

