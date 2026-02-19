L’oiseau bleu : un roman noir entre Congo et Europe

L’oiseau bleu, roman noir de Sylvie Callet, paraîtra le 27 mars 2026 aux Éditions du Caïman. Dans ce troisième roman, l’autrice suit le destin de jeunes survivants de la guerre en République démocratique du Congo, et surtout celui de deux figures liées par un attachement indéfectible, Makiadi et Divine, entre violences, exil et tentative de reconstruction.
Le 19/02/2026 à 08:52 par Clotilde Martin
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
19/02/2026 à 08:52
0
Commentaires
0
Partages
Makiadi a neuf ans lorsqu’elle est enlevée à sa famille par une milice rebelle dans la brousse congolaise. Devenue enfant-soldat puis femme-soldat, proche d’un général, elle porte les traces des violences subies et commises. Son existence bascule à nouveau lorsqu’elle rencontre une orpheline à la voix singulière, capable d’apaiser ceux qui l’entendent. En souvenir des récits que lui contait son père, Makiadi la surnomme « L’oiseau bleu ». Entre les deux se noue un lien de protection et de survie.
Le roman suit leur parcours à travers l’exil vers l’Europe, en passant par la Grèce et les camps de réfugiés, dont celui de Moria sur l’île de Lesbos. Séparations, errances administratives, hostilité et précarité jalonnent leur trajectoire, jusqu’à d’éventuelles retrouvailles et une reconstruction fragile à Goma.
Ancrée dans des réalités documentées, enfants-soldats, migrations forcées, violences sexuelles, racisme et lourdeurs bureaucratiques, la fiction s’attache à donner des visages et des voix à des existences souvent réduites à des chiffres. Le récit interroge la possibilité de guérison face au désir de vengeance, et explore la force des liens qui subsistent malgré la guerre et l’exil.
Les éditions du Caïman vous proposent les premières pages en avant-première :
Sylvie Callet est écrivaine et animatrice d’ateliers d’écriture. Née à Paris et ayant grandi dans le Var, elle vit aujourd’hui à Villefranche-sur-Saône, où elle a fondé l’association « Écriture & Papyrus ». Ses romans s’attachent aux fractures sociales et aux zones d’ombre du réel, mêlant tension narrative et écriture attentive aux dimensions humaines.
Elle a publié plusieurs ouvrages aux Éditions du Caïman, dont Poupée et Fatum, distingués par des sélections et des prix dans le domaine du roman noir. Sa nouvelle Épiphanie, parue dans un recueil collectif, a reçu le prix Hemingway.
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 06/04/2026
240 pages
Editions du Caïman
15,00 €
Plus d'articles sur le même thème
Room 424, le nouveau roman de Morgane Bicail, paraît le 12 mars aux éditions Michel Lafon. L’autrice, première romancière française révélée sur Wattpad avec des histoires lues plusieurs millions de fois, entraîne cette fois ses lecteurs dans les coulisses d’une école de mode parisienne où ambitions, secrets et sentiments s’entremêlent.
19/02/2026, 07:15
À nous, demain, de Francesca Giannone, traduit de l’italien par Béatrice Robert-Boissier, paraîtra le 9 avril 2026 aux éditions Albin Michel. Après le succès de La Porteuse de lettres, lauréat du prix Bancarella, l’autrice italienne signe un roman d’amour poignant qui brosse le portrait vibrant d’une femme déterminée à défendre son héritage et sa liberté dans le sud de l’Italie des années 1950.
18/02/2026, 08:07
Jour après jour, de Coralie Janne, paraîtra le 19 mars 2026 chez XO Éditions : un roman choral où trois inconnus, frappés par un même drame survenu le 13 janvier 2024, formulent simultanément le vœu impossible de revenir en arrière pour changer le cours de leur destin.
18/02/2026, 07:18
Les Cœurs sont faits pour être brisés, nouveau roman de Tatiana de Rosnay, paraîtra le 11 mars aux éditions Albin Michel : l’autrice y imagine le face-à-face, vingt-cinq ans plus tard, avec un premier amour, à travers l’héritage inattendu d’un manuscrit qui ravive rivalités, secrets et passions anciennes.
17/02/2026, 09:45
Le 12 mars, les éditions 10/18 publient le premier tome de L’affaire Eugène Weidmann de Cyril Gay, un fait divers historique raconté en quatre épisodes comme un feuilleton haletant, qui revient sur la trajectoire du dernier guillotiné public en France et sur une série de crimes ayant fasciné puis bouleversé l’opinion.
17/02/2026, 08:32
Place de la victoire, 1936, d’Alexandre Courban, paraît le 5 mars aux éditions Agullo Éditions et entraîne le lecteur dans un Paris en ébullition, au cœur des grèves ouvrières et d’une enquête trouble sur la mort d’un gardien d’usine, sur fond de tensions sociales et de quête de vérité.
16/02/2026, 07:38
Scopophilia, le nouveau roman d’Alexandra Matine, paraît le 12 mars aux éditions Les Avrils et explore l’ascension fulgurante d’une jeune femme happée par la machine des réseaux sociaux, jusqu’à ses zones les plus sombres. À travers le destin de Georgia Samsa, l’autrice dissèque les mécanismes de la célébrité numérique et les violences qu’elle charrie, dans un texte où l’influence devient terrain d’horreur contemporaine.
14/02/2026, 08:29
Evelyn St. James nʼest pas le genre de femme quʼon oublie. Beckett Porter en sait quelque chose. Un seul week-end torride dans le Maine a suffi à ruiner sa tranquillité dʼesprit : Evie lʼa complètement ensorcelé.
13/02/2026, 08:00
Près de Philadelphie, Joseph Earl Thomas grandit dans un monde fissuré de toutes parts : une maison où les cafards tombent du plafond dans les bols de céréales, une mère défoncée au crack, des coups reçus chez lui, du harcèlement à l’école, la faim qui le tenaille et une solitude extrême.
13/02/2026, 07:00
Épouses ou amantes des hommes qui, autour de Freud, composèrent le premier cercle des pionniers de la psychanalyse, les femmes durent batailler ferme pour se faire une place dans un univers qui n’avait pas été conçu pour elles, et pour s’y imposer progressivement, par la suite, comme cheffes d’écoles et créatrices de nouvelles approches de l’inconscient.
12/02/2026, 08:00
Des garçons comme il faut, de Serena Gentilhomme, paraît aux éditions La Manufacture de Livres le 12 mars. Dans ce récit consacré au « massacre du Circeo », l’autrice revient sur un crime qui, au-delà de l’horreur des faits, a marqué un tournant dans l’histoire italienne et mis en lumière la violence sociale et misogyne d’une certaine élite.
12/02/2026, 07:15
Lyon, capitale du crime. 1890-1935 – Enquêtes, aveux et condamnations est un ouvrage d’Amos Frappa, publié le 19 mars aux éditions La Manufacture de livres, sous la direction de Nicolas Delestre, qui retrace comment la ville de Lyon s’est imposée comme un laboratoire majeur de l’histoire criminelle et de la naissance de la police scientifique, en explorant les affaires, les méthodes et les figures qui ont façonné cette révolution judiciaire.
11/02/2026, 08:15
Avec Honneur aux heureux, France Cavalié signe un roman familial ambitieux et sensible, à paraître le 5 mars aux éditions Les Escaldes, où l’histoire collective se mêle à l’intime pour interroger la mémoire, les silences et les fictions nécessaires face à l’inadmissible. À travers une enquête personnelle aux racines troubles, le livre explore les zones d’ombre d’un clan soudé par l’orgueil et les non-dits, dans une France marquée par la Seconde Guerre mondiale.
11/02/2026, 07:00
Robyn, 17 ans, a une obsession : l'hôtel Ambrosia, situé en face de chez elle. Fascinée par sa sinistre réputation, et grande fan de true crime, elle passe son temps à l'observer à travers ses jumelles : routines du personnel, étranges clients, aucun secret ne lui échappe !
10/02/2026, 07:00
Pendant environ quatre années, la pandémie due au Covid-19 m’ayant contraint de vivre dans l’intemporel, j’en ai profité pour regarder de plus près le temps passer. Dans la situation de l’homme dont les jours sont comptés au-delà du raisonnable, j’ai noté sur des papiers ce qui faisait que tous ces jours comptaient malgré tout pour moi.
06/02/2026, 08:00
À force de considérer que la performance scolaire repose uniquement sur les notes, les devoirs et la compétition, l’école oublie une réalité essentielle : les élèves ne sont pas des machines à apprendre, mais des individus à accompagner et à éveiller. Dans cet ouvrage, Naïm Bououchma questionne les fondements d’un système éducatif qui montre aujourd’hui ses limites.
06/02/2026, 07:00
En 1912, le Japon s'ouvre au monde. Shizo Kanakuri, un étudiant de 20 ans, rejoint la Suède en transsibérien afin de participer au marathon des Jeux olympiques de Stockholm. Le départ de la course est donné sous une chaleur accablante. Autour du trentième kilomètre, à bout de force, le coureur japonais vacille. Abandonne. Trouve un refuge. Avant de disparaître…
05/02/2026, 08:00
Enlever Yosep leur semblait être la plus belle preuve d’amour. Pour quatre de ses admiratrices dévouées, un poster accroché au mur ne suffisait plus : elles le voulaient pour elles toutes seules. Et après tout, n’étaient-elles pas en train de lui rendre service, en le délivrant du fardeau de la célébrité ?
05/02/2026, 07:00
Dans un monde marqué par les séquelles d’une guerre dévastatrice entre l’humanité et des forces extraterrestres, certaines créatures alien subsistent encore sur Terre. Pour gérer cette menace résiduelle, des entreprises spécialisées interviennent afin d’éliminer les spécimens jugés les moins dangereux. Rairairai, signé Yoshiaki sortira chez Ki-Oon début mars.
04/02/2026, 07:00
Haïti, 1975. André Malraux arpente les hauteurs d’un morne reculé en surplomb de la baie de Port-au-Prince pour y rencontrer une petite communauté de peintres constituée de paysans et d’artisans qui y a surgi.
03/02/2026, 08:00
Les violences conjugales ne concernent pas seulement les adultes. Elles touchent aussi les adolescents, souvent dans le silence et l’incrédulité générale. Dans cet essai à la fois percutant, intime et engagé, Capucine Coudrier revient sur sa première histoire d’amour, marquée par la violence psychologique, physique et sexuelle.
27/01/2026, 08:00
Sur la banquise, un petit pingouin grelotte. Son chapeau ne lui suffit pas pour affronter le froid polaire. Comment se réchauffer ? Jamais à court d’idées, notre héros se lance. Le voilà qui tricotte une belle écharpe rouge.
27/01/2026, 07:00
Avec Bachir, le brave tirailleur, Idir Tas fait revivre le destin d’un tirailleur algérien engagé de force dans la Première Guerre mondiale, arraché à son village kabyle pour combattre sur les fronts français. À travers le parcours de Bachir, membre de sa propre famille, l’auteur restitue une mémoire longtemps reléguée au second plan et rend hommage au courage des Poilus comme à celui des tirailleurs algériens. Un récit publié chez L’Harmattan, en librairie le 12 février.
24/01/2026, 07:19
Avec Maudite soit la guerre, Gwenaël Bulteau signe un polar historique publié par La Manufacture de livres, attendu en librairie le 5 mars 2026. Situé dans le Paris éprouvé de 1917, le roman mêle enquête criminelle et drame intime sur fond de Première Guerre mondiale, en suivant des personnages pris entre élans patriotiques, secrets enfouis et choix impossibles dans une ville sous tension.
23/01/2026, 08:00
Une certaine tristesse, de Mattis Savard-Verhoeven, paraît le 5 mars aux éditions La Peuplade et suit Noé, un enfant qui, après un exercice de simulation de fusillade dans son école, choisit de ne pas retourner en classe et de prendre la fuite pour écrire son histoire, celle d’un garçon marqué par la mort récente de sa grand-mère et hanté par une question simple et vertigineuse : comment faire pour ne pas disparaître.
23/01/2026, 07:00
Avec Qui vous ment ?, Alexis Laipsker signe un ouvrage consacré au mensonge et à ses mécanismes, dans lequel il s’attache à démontrer que repérer un menteur est à la portée de tous, sans compétences techniques particulières, en s’appuyant sur l’observation, la compréhension des comportements humains et l’expérience du bluff.
22/01/2026, 08:06
Avec Malgré tout ce qui nous sépare, roman signé Sophie Tal Men et publié chez Albin Michel le 26 février, l’autrice bretonne plonge ses lecteurs au cœur de l’île de Groix en pleine Occupation, à travers le destin de Rose, une sage-femme confrontée à l’irruption de la guerre dans son intimité. Dans cette fresque romanesque, l’amour, le courage et la solidarité se heurtent à la violence des conflits et à l’épreuve de l’altérité, interrogeant la possibilité d’aimer quand tout semble condamner la rencontre.
22/01/2026, 07:03
La Chance rouge, premier roman de Damien Igor Delhomme, paraîtra le 12 février 2026 aux éditions Agullo et propose un thriller d’anticipation situé au cœur de la guerre froide, où un scientifique soviétique est chargé d’explorer les mécanismes de la chance dans une ville artificielle de Sibérie, au risque de transformer une expérience sociale en instrument de domination mentale.
21/01/2026, 08:07
Aux éditions du Seuil, dans la collection « La Librairie du XXIᵉ siècle », Poèmes de Czernowitz (1938-1945) de Paul Celan paraît le 20 février, dans une édition bilingue traduite, préfacée et annotée par Jean-Pierre Lefebvre. Inédit en français, ce volume rassemble les premiers poèmes du poète, écrits entre Czernowitz et les camps de travail, où se nouent déjà lyrisme amoureux, mémoire historique et pressentiment de l’anéantissement.
21/01/2026, 07:00
De retour au village de Gourdon, Nico est renvoyé à son passé et aux meurtres non élucidés qui ont secoué le village trente ans plus tôt. Le prédateur qui sévissait à l’époque court toujours. La menace plane encore. D’autant qu’un mystérieux témoin distille des indices inquiétants. Personnage à part entière, la nature provençale colore cette intrigue de ses ombres et lumières.
20/01/2026, 08:00
Esteban, étudiant appliqué mais maladroit, rêve d’intégrer la caste des mages d’élite de Verama. Un jour, il tombe sur Luis, pirate rebelle et excentrique, qui n’en ferait qu’à sa tête s’il n’était pourchassé par un redoutable monstre marin.
20/01/2026, 07:00
La Trilogie chronolytique, de Michel Jeury, paraît en librairie le 26 février et réunit trois romans majeurs de la science-fiction française, Le Temps incertain, Les Singes du temps et Soleil chaud, poisson des profondeurs. Publié par la maison d’édition mentionnée dans ton dossier, cet ensemble explore les dérèglements du temps, les futurs totalitaires et les mutations technologiques à travers une écriture visionnaire qui a marqué durablement le genre.
19/01/2026, 08:00
Aux éditions du Seuil, dans la collection « Pierres vives », Thétis de Christine Spianti paraît le 20 février. Dans ce roman ample et singulier, l’autrice réinvente l’Iliade en déplaçant le regard vers Thétis, mère d’Achille, pour faire entendre une épopée contemporaine portée par la compassion, la voix des femmes et des oubliés, des rives de la Grèce antique aux luttes actuelles.
19/01/2026, 07:00
Comment habiller un garçon, nouveau roman de Cyrille Martinez, paraît aux éditions Verticales le 19 février et poursuit une exploration littéraire de la jeunesse et de ses rites, en racontant l’initiation d’un jeune homme à la mode masculine à travers l’apprentissage collectif d’une bande d’étudiants provençaux, entre quête de style, construction de soi et détournement des codes sociaux.
17/01/2026, 08:00
Autres articles de la rubrique Livres
Cette auteure française qui vit en Suède nous a livré un thriller psychologique plutôt classique, où il est question de mères toxiques, de sœurs disparues et d'un manoir hanté par les Vikings (ou presque) depuis plusieurs générations.
19/02/2026, 09:18
Qui ne connaît pas Anthony Hopkins ? Immense acteur que Le Silence des agneaux (1991) a fait connaître et reconnaître internationalement, qui a pu jouer dans des films aussi différents que Un pont trop loin, avec, entre autres, l’immense Laurence Olivier, son maître, ou Les Vestiges du jour, Rencontre avec Joe Black, Le Masque de Zorro ou, plus récemment, l’excellent Une vie.
18/02/2026, 18:02
Sous la neige sale de l’histoire, la peur ne dort jamais. Dans les vallées, elle circule comme un vent froid, s’accroche aux murs, entre dans les maisons. Avec La Braise en héritage, Claire Vergier remonte la piste d’une violence sociale nue, où soigner expose, où savoir condamne. Ici, la montagne observe, le village juge, et la parole devient arme. Un roman qui gratte la mémoire collective jusqu’à faire remonter la brûlure.
18/02/2026, 15:32
Nouvel An, champagne froid, regards trop polis, et soudain la certitude que la fête cache autre chose. Fair play s’ouvre comme un jeu mondain puis serre la gorge. Louise Hegarty place ses personnages dans un huis clos social, brillant, toxique. Chacun sourit, chacun calcule. Puis la mécanique morale déraille. Ici, le polar ne cherche pas le spectaculaire : il ausculte les failles, les silences, la cruauté ordinaire — et rappelle que jouer reste souvent la manière la plus élégante de mentir.
18/02/2026, 15:29
L'histoire étonnante mais vraie de Charles Hatfield, un « faiseur de pluie » du début du XXe siècle. Alors : doux rêveur, charlatan retors, escroc habile, chimiste amateur, à chacun de se faire son idée !
18/02/2026, 09:45
Dans Allegra, Emmanuelle Fournier-Lorentz explore l’adolescence sous contrainte sociale et affective, entre privilège matériel et enfermement intime. Le roman suit Jacob, mineure propulsée dans un tournage qui agit comme révélateur de ses failles, dépendances et désirs. À travers une narration nerveuse et frontale, le récit met en tension deuil, pouvoir et fascination amoureuse, tout en décrivant l’industrie du cinéma comme un espace d’emprise brutale. Le récit expose aussi la solitude affective et la mécanique de contrôle des adultes autour d’elle.
17/02/2026, 15:45
À partir d’archives administratives, Vincent Jaury reconstitue la trajectoire de Berthe Bendler, figure d’assimilation juive en France, prise entre universalisme républicain et mémoire des persécutions. L’ouvrage explore la transmission intime des peurs, des silences et des héritages invisibles. Entre récit familial et enquête documentaire, Archive de Berthe Bendler examine ce que l’histoire laisse dans les corps et les consciences. Par Vincent Hein.
17/02/2026, 12:10
Vendredi, au jour le jour s’ouvre sur une profession de foi de démissionnaire : « Tel·le, que vous me voyez, je suis libre, je suis nu·e, je suis seul·e. Seul·e sur un îlot. Seul·e sur un îlot seul. » Le récit adopte le carnet, à la première personne, adressé à un « vous » complice. La voix se dit affranchie, mais l’énoncé laisse filtrer l’argumentaire de brochure : « Si j’ai payé, et payé cher pour la formule Extrême Challenge All Inclusive, c’est qu’à un moment donné… » L’exil se vend, avec ses promesses de “vraie nature”.
17/02/2026, 11:33
La poésie ici ne murmure pas, elle attaque. Elle gratte la chair du réel, balance des éclats de mémoire, cogne contre le temps qui plie les corps et dissout les noms. Dans ces pages, une voix avance sans armure, traverse solitude, désir, colère politique et fatigue d’exister. Rien ne console, tout insiste. Lire ce livre, c’est entrer dans une langue qui saigne, respire, puis repart au combat, droite, lucide, impossible à ignorer.
17/02/2026, 11:17
Visite immersive du Paris des années 1830, une ville dont les rues, propices aux barricades ouvrières et aux miasmes putrides, n'ont pas encore été transformées par le baron Haussmann. Dans ce décor à la Jérôme Bosch, Jérôme Chantreau enquête sur le massacre des innocents de la rue Transnonain.
17/02/2026, 07:18
Le livre de Cho Nam-joo avance par récits qui se répondent : le vieillissement, la violence sociale, puis le travail comme terrain de domination. D’entrée, la narratrice fouille « la boîte de médicaments posée sur l’étagère de la cuisine » et aligne l’ordinaire du soin, collyres et pommades, sans forcer l’émotion. Miss Kim (trad. Choi Kyungran et Pierre Bisiou) ou l'histoire de huit femmes, racontant un monde.
16/02/2026, 14:20
Au seuil du récit de Simona Lo Iacono, une femme vieillissante affronte des juges et exige le droit de raconter. La scène impose d’emblée à La guérisseuse de Catane (trad. Serge Quadruppani) une voix narrative qui repose sur la résistance. Elle affirme : « Mais le temps ne se domestique pas, et si, en apparence, il le fait, ce n’est que pour nous offrir une trêve. »
16/02/2026, 11:14
La vie de Liane de Pougy, de son vrai nom Anne-Marie Chassaigne (1869-1950), est une œuvre à programme, passant du vice au luxe, du luxe à la vie spirituelle. Elle est l’une des grandes courtisanes de la Belle Époque avant de devenir écrivaine puis tertiaire dominicaine. Issue d’un milieu modeste, danseuse puis demi-mondaine adulée du Tout-Paris, elle incarna la somptuosité, l’esprit et la liberté scandaleuse de la fin du XIXᵉ siècle, fréquentant artistes, aristocrates et écrivains. Elle connut une célébrité éclatante grâce à ses romans et journaux à clé. Après la Première Guerre mondiale, elle se retira progressivement du monde, se rapprocha du catholicisme et termina sa vie dans la prière, à Lausanne, laissant l’image paradoxale d’une femme passée de l’érotisme mondain à l’ascèse religieuse.
Par Nicolas Kinosky
15/02/2026, 17:17
L’actualité à la lumière des livres – De Lisbonne aux mines du Congo, cette Booksletter relie histoire des sciences et guerres industrielles. Onésimo Teotónio Almeida revisite l’apport portugais aux grandes expéditions, tandis qu’une enquête suit la filière toxique des batteries. Un polar de Víctor del Árbol, une histoire des croisades baltiques, puis Jimmy Wales face à l’IA complètent le sommaire, avant la revue de presse ActuaLitté. Un fil rouge : la fabrication du vrai, du laboratoire au tribunal, du port au réseau.
14/02/2026, 09:30
« La première guerre totale » ? La formule sent le XXe siècle, ses usines, ses tranchées, ses économies entièrement réorganisées pour tuer plus efficacement. Or les Grecs n’ont ni acier industriel ni conscription de masse au sens moderne.
13/02/2026, 18:22
À force d’entraîner les IA sur une langue anglaise standardisée, fonctionnelle et massivement issue du web, nous risquons de leur transmettre une civilisation déjà appauvrie. Or une langue ne se réduit pas à ce qu’elle permet de dire efficacement : elle contient aussi ce qu’une société rêve, refoule et oublie. Finnegans Wake, œuvre radicale et longtemps jugée illisible de James Joyce, pourrait apparaître moins comme un caprice moderniste que comme une réserve stratégique : la mémoire linguistique la plus dense d’un monde menacé par la simplification algorithmique. Par Bertrand Jouvenot.
13/02/2026, 13:40
Que ferons-nous quand notre monde basculera dans le noir ? Quand sera venu le temps du black-out ? C’est le scénario que nous propose ce gros album en forme de série télé. Une construction originale qui met les personnages au centre d’une intrigue digne d’un véritable page-turner.
13/02/2026, 13:17
Il est des éditeurs qui publient bien peu mais qui publient fort bien. C’est le cas, entre autres, des Éditions des instants. Je commence toujours par le ciel. Une vie d’Alfred Sisley de Christophe Langlois est simplement beau et touchant. Il permet de rendre possible ce rêve enfantin, celui de sauter à pieds joints dans des tableaux, à la façon de Mary Poppins.
13/02/2026, 13:13
C’est la dégringolade pour Pierre Lemaitre. La semaine dernière, il conservait sa quatrième place ; cette semaine (02/02 au 08/02), il en perd encore deux et écoule 11.522 exemplaires des Belles Promesses (Calmann-Lévy). L’auteur français a tenu tête à Freida McFadden pendant plusieurs semaines, mais cela n’a pas suffi face au succès massif et durable de La Femme de ménage.
13/02/2026, 12:54
Dans l’histoire littéraire française, la neutralité ressemble souvent à un costume taillé sur mesure… pour un seul corps. Martine Reid pose d’emblée le décor : la littérature « s’est inscrite dans une vision sexuée du savoir et des pratiques artistiques ». Elle a fait sienne la « valence différentielle des sexes ». Et elle en a assuré l’application « dans sa gestation, sa pratique, sa diffusion et sa réception ».
13/02/2026, 11:51
À l’heure où l’écologie se réduit souvent à des slogans, ce récit choisit une autre arme : la fable politique, nerveuse, presque cinématographique. Ici, le sol ne sert plus de décor muet. Il devient personnage, puissance, syndicat — et même dramaturge. Tout démarre à Paris, « un 22 septembre », avec un phénomène improbable : « un bruit étrange » venu du macadam, « par séquences de trois coups [...] comme au théâtre ». Et la punchline tombe, en Morse, comme un ultimatum : « Je suis le SOL. Je suis en grève. »
13/02/2026, 11:49
Une adaptation du gros roman de Roger J. Ellory où défilent 50 ans de l’histoire de la mafia US, de Miami à New York en passant par Chicago et Las Vegas. Avec un final digne de celui de Usual Suspects, avis aux fans de Keyser Söze !
12/02/2026, 13:13
Ce qu'il y a de plaisant dans les romans de Tixier, tient à ce que dès les premières lignes, il installe un climat palpable. Une employée modèle s'ouvre sur une tension au scalpel. Une femme agit, cliniquement méthodique. Aucun tremblement, aucune hésitation : seule importe l’exécution d’un plan. « Sans trembler, elle efface ses traces. Tous ses gestes sont précis… Comme dans un ballet parfaitement réglé. »
12/02/2026, 11:42
On vit dans des sociétés où la question du travail ressemble à un réflexe nerveux collectif. On se lève, on produit, on optimise, on mesure. Et puis, parfois — rarement — on se demande : pourquoi ? C’est précisément ce vertige que ce texte dissèque. D’entrée, une interrogation fissure l’évidence sociale : « Pourquoi travaillons-nous tant collectivement ? » Et derrière, une intuition plus dérangeante encore : le travail aurait cessé d’être un moyen pour devenir une finalité.
12/02/2026, 11:08
Au tournant des années 1980, Rome pulse encore au rythme des boîtes, des cigarettes fines et des lendemains pâteux. Solo tu s’installe dans ce décor avec une précision de reporter et une mélancolie de cinéaste : « Le PiPer Club, via Tagliamento 9, demeure inchangé depuis ses débuts en 1965… le Piper reste le Piper. Un roi en son domaine. »
12/02/2026, 11:05
L’écueil d’un roman choral serait que chaque soliste ne puisse pas s’accorder avec les autres. Dans Princesse de Kinga Wyrzykowska, le lecteur passe de voix en voix pour terminer sur une cacophonie organisée. Barbara Lis est une « executive-woman », promise à un bel avenir dans une société agroalimentaire spécialisée dans la charcuterie.
11/02/2026, 09:00
Mon petit trésor, voilà un moment que j’ai fermé ce livre et qu’il me trotte dans la tête. J’aurais bien envoyé un message à Marta Martinez Novoa, mais mon espagnol, vois-tu, ne me le permet pas vraiment. Je me contenterai de remercier la traductrice, Lara El Keilany, par qui j’ai pu achever cette lecture. J’en ai retenu bien des choses. D’ailleurs, je garderai ce livre pour quand tu seras plus grande. En attendant…
10/02/2026, 13:32
Sous les atours spectaculaires d’un planet opera haletant, Outsphere de Guy-Roger Duvert met en scène la fuite d’une humanité condamnée, contrainte d’abandonner la Terre pour fonder une colonie sur Eden, planète lointaine et en apparence hospitalière. Autour d’une expédition militaire et scientifique chargée d’assurer la survie de l’espèce, le roman déploie une fresque foisonnante où s’entrecroisent luttes de pouvoir, conflits idéologiques et rencontres avec des formes de vie autochtones.
10/02/2026, 11:33
Top ArticlesJapon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant
Commenter cet article