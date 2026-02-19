L’oiseau bleu : un roman noir entre Congo et Europe

Makiadi a neuf ans lorsqu’elle est enlevée à sa famille par une milice rebelle dans la brousse congolaise. Devenue enfant-soldat puis femme-soldat, proche d’un général, elle porte les traces des violences subies et commises. Son existence bascule à nouveau lorsqu’elle rencontre une orpheline à la voix singulière, capable d’apaiser ceux qui l’entendent. En souvenir des récits que lui contait son père, Makiadi la surnomme « L’oiseau bleu ». Entre les deux se noue un lien de protection et de survie.

Le roman suit leur parcours à travers l’exil vers l’Europe, en passant par la Grèce et les camps de réfugiés, dont celui de Moria sur l’île de Lesbos. Séparations, errances administratives, hostilité et précarité jalonnent leur trajectoire, jusqu’à d’éventuelles retrouvailles et une reconstruction fragile à Goma.

Ancrée dans des réalités documentées, enfants-soldats, migrations forcées, violences sexuelles, racisme et lourdeurs bureaucratiques, la fiction s’attache à donner des visages et des voix à des existences souvent réduites à des chiffres. Le récit interroge la possibilité de guérison face au désir de vengeance, et explore la force des liens qui subsistent malgré la guerre et l’exil.

Les éditions du Caïman vous proposent les premières pages en avant-première :

Sylvie Callet est écrivaine et animatrice d’ateliers d’écriture. Née à Paris et ayant grandi dans le Var, elle vit aujourd’hui à Villefranche-sur-Saône, où elle a fondé l’association « Écriture & Papyrus ». Ses romans s’attachent aux fractures sociales et aux zones d’ombre du réel, mêlant tension narrative et écriture attentive aux dimensions humaines.

Elle a publié plusieurs ouvrages aux Éditions du Caïman, dont Poupée et Fatum, distingués par des sélections et des prix dans le domaine du roman noir. Sa nouvelle Épiphanie, parue dans un recueil collectif, a reçu le prix Hemingway.

Par Clotilde Martin

