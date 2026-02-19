Avec Room 424, Morgane Bicail signe une romance sous haute tension à Paris

Gemma Hayes a quitté les États-Unis avec un objectif clair : intégrer une prestigieuse formation à Paris pour devenir styliste et marcher dans les pas de son modèle, la célèbre Guenièvre de Beaumont. Mais à son arrivée, elle découvre que la créatrice a été remplacée par Gabriel Luccini, ancien élève de l’école devenu professeur. Brillant, sûr de lui et d’un charisme évident, il impose immédiatement sa présence.

Derrière cette façade se dissimule pourtant une faute inavouable : la pièce qui a fait sa renommée repose sur des croquis appartenant à sa mère disparue. Lorsque une styliste découvre la vérité et le fait chanter, Gabriel se retrouve contraint de créer pour elle un modèle d’exception afin de préserver sa réputation.

Malgré les doutes qui l’assaillent, Gemma se laisse peu à peu entraîner dans l’orbite de ce professeur aussi fascinant qu’énigmatique. Entre rivalités créatives, pression académique et sentiments naissants, la jeune femme risque bien plus qu’un simple échec scolaire. Son avenir professionnel, ses aspirations les plus profondes et son équilibre sentimental pourraient vaciller.

Les éditions Michel Lafon vous proposent les premières pages en avant-première :

Révélée très tôt grâce à la plateforme Wattpad, Morgane Bicail s’est imposée comme une figure marquante de la romance contemporaine en France. Ses premiers romans, PhonePlay, Ne t’attache pas et PhonePlay 2, ont rencontré un large public et dépassé les cent mille exemplaires vendus. Installée à Marseille, elle poursuit avec Room 424 l’exploration des passions intenses et des trajectoires de jeunes adultes confrontés à leurs choix.

Par Clotilde Martin

