Lobbys et groupes de pression : une transparence insuffisante ?

Terme ambivalent s'il en est, le lobbying ou représentation d'intérêts évoque des images de tractations secrètes, de conciliabules dans des parkings déserts ou de dîners bien arrosés offerts à des élus de la République.

Dans les faits, la représentation d'intérêts recouvre des échanges entre des groupes d’intérêts particuliers et les pouvoirs publics, notamment les représentants ou les institutions. Parce qu'ils portent des revendications liées à une situation particulière (mandat, expertise professionnelle, exposition aux conséquences d'une décision), ces groupes d'intérêts tentent d'exercer une influence sur les décisions publiques.

À ce titre, ils participent à un dialogue démocratique, en allant à la rencontre des élus, des parlementaires et des personnalités publiques en général. Ils peuvent apporter des informations utiles aux prises de décision, notamment le vote des lois, et ainsi éviter des politiques « hors sol ».

Ce faisant, ils vont parfois à l'encontre de ce qui peut être identifié comme l'intérêt général, mais qui risquerait de les léser, eux ou les personnes qu'ils représentent.

Si l'image d'une agrochimie opposée à des normes environnementales strictes vient en tête, les habitants d'un hameau qui se battraient pour éviter l'installation d'une éolienne à proximité, dans un sens, s'opposeraient aussi à l'intérêt général, en quelque sorte. Bien entendu, dans des proportions et avec des moyens bien moindres...

Des risques démocratiques évidents

Si les lobbies peuvent donc être tout autant industriels que citoyens, animés d'intentions plus ou moins nobles, leurs interventions dans le débat public comportent des risques, en l'absence de régulations et d'obligations de transparence.

En France, ce cadre reste relativement récent, puisqu'il a été apporté par la loi du 9 décembre 2016, ou Sapin II [d'après le nom du ministre de l'Économie Michel Sapin, qui l'avait présenté lors du mandat présidentiel de François Hollande]. Cette législation, pour la première fois, identifiait les représentants d'intérêt.

Ces derniers peuvent ainsi être « des personnes morales de droit privé, des établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, des chambres de commerce et d’industrie ainsi que des chambres des métiers et de l’artisanat dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique », ou bien « des personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle de lobbying » (Article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).

Ces représentants d'intérêt doivent s'inscrire sur un répertoire numérique national des représentants d'intérêts, ouvert en juillet 2017 et administré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Identités, champs d'activité et actions auprès des responsables publics doivent y être indiqués, en précisant les montants et les effectifs humains engagés.

En cas de manquement dans la communication de ces informations, un représentant d'intérêts s'expose à une sanction pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement, assorti de 15.000 € d'amende, d'après l'article 18-9 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Notons que les organisations concernées ont jusqu'au 31 mars prochain pour transmettre leurs déclarations concernant l'année 2025.

Opacité et manque de budget

Si cet effort de transparence est louable, il est, sans surprise, jugé largement insuffisant. D'une part, la loi Sapin II et la HATVP « ne suffisent [...] pas à atteindre l’objectif annoncé : rendre totalement transparente l’influence des lobbies sur la décision publique » », relève l'ONG Transparency International France, qui pointe plusieurs manques.

Fréquence trop faible des déclarations (une fois par an), absence de lien clair entre les actions des lobbies et les décisions publiques visées ou encore exemptions de déclaration (les actions auprès du président de la République, des membres du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel ne sont pas concernées) affaiblissent l'effectivité du contrôle exercé par la HATVP.

Par ailleurs, cette dernière dispose de moyens bien trop faibles pour exercer correctement ses missions. En mai 2025, son président Jean Maïa pointait ainsi la hausse substantielle des opérations de vérification et de contrôle, entre les déclarations de patrimoine et d’intérêts des ministres, parlementaires et autres personnalités publiques, et les contrôles des mobilités, afin d'éviter les situations de conflits d'intérêts.

En 2024, la Haute autorité disposait d'un budget de 10 millions €, insuffisant pour couvrir la bonne réalisation de l'ensemble de ses missions, selon son président. « Nous avons un devoir d’économies budgétaires, comme toutes les institutions publiques. Mais la lucidité m’oblige à dire que l’effectivité de notre mission est conditionnée à la mobilisation de moyens humains, techniques et financiers déjà demandés par mon prédécesseur », expliquait-il l'année dernière, comme le rapportait alors Public Sénat.

Cet article s'inscrit dans une enquête consacrée aux lobbies et groupes d'intérêts du secteur du livre, en trois volets. La deuxième partie s'intéresse aux activités de lobbying des éditeurs et autres professions du livre, tandis que la troisième porte sur les multinationales du commerce, notamment en ligne, et les acteurs numériques.

Photographie : illustration, Heather Anne Campbell, CC BY-NC-ND 2.0

DOSSIER - Lobbying et transparence dans la filière du livre (France)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com